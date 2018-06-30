Dilahan Doğan: Hayatımı etiketlerle yaşamıyorum

Doğanın içinde bir sitede, müstakil bir evin garajının önünde duruyoruz. Kapı sonuna kadar açık. İçerideki uzun masanın üzerinde onlarca fırça ve resim malzemesi duruyor. Bir duvarı tamamen kaplayan rafta ise boyalar dizilmiş. Seyyar bir askıda, üzeri boyanmış ceketler dikkatimizi çekiyor önce. Ardından da duvardaki resimler. Dilahan Doğan'ın resim atölyesindeyiz.

Dilahan Doğan, babası ünlü tekstilci Sabri Doğan ve annesi Güler Doğan'la birlikte yaşadığı evin garajında tuvaliyle baş başa kalabileceği renkli bir dünya oluşturmuş. Doğan'ın tabloları son dönemde büyük ilgi görüyor. En son futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni evinde eserlerine rastladık. Ünü yurt dışına da taşmış durumda. St. Tropez'de bir restoranın duvarlarını Doğan'ın üç eseri süslüyor.

Ünlü futbolcu Arda Turan'la yaşamını birleştiren ablası Aslıhan Doğan dolayısıyla adına zaman zaman magazin haberlerinde rastlasak da sanatçı yaşadığı her anı 'hediye' olarak değerlendiriyor. "Arda Turan'ın baldızı" ya da "Aslıhan Doğan'ın kardeşi" olarak yazılıp, çizilmek konusunda "Beni kötü etkilemiyor ama hoşuma da gitmiyor" diyor. O yaptığı işle anılmak istiyor... Ki gelinen noktada istediği olmuş...