Festivalde bir ‘survivor’: Melody Gardot

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, salı günü Türk cazının efsane isimlerinin sahneye çıktığı geceyle başladı. 17 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçı 50'nin üzerinde konser verecek.

Bu yıl 25. yılını kutlayan festival Robert Plant'ten Nick Cave'e efsane isimlerin resmi geçidine sahne olacak. Festival kapsamında hayranlarıyla buluşan isimlerden biri de ABD'li caz şarkıcısı Melody Gardot oldu. Gardot, çarşamba günkü konseri öncesinde sorularımızı yanıtladı.



Ama önce hayatından kısa bir özet geçelim.



Biraz temiz hava almak için çıktığı evine dönmesinin haftalar sürebileceği aklına bile gelmemişti. Bisikletine bindi ve Philadelphia sokaklarda ilerlemeye başladı. Taa ki kırmızı ışıkta durmak yerine yoluna devam eden jip bisikletine çarpana kadar... Korkunç kaza sonrası beyin travması geçirdiğinde yaşaması mucize olarak görüldü. Tedavisi boyunca hasta yatağında yatarken, hayata yazdığı şarkılarla tutundu. Müziğin iyileştirici gücüne inandı.



Gardot artık dünya çapında ünlü bir müzisyen. Ve güçlü yorumuyla, derinlikli şarkı sözleriyle ve hayata bakışıyla ilham vermeye devam ediyor.