Stil onlardan soruluyor

Kadınlar dünyasında moda trendlerini takip edeceğimiz, bize yol gösteren ne kadar çok insan olduğunu düşünün... Popstarlar, Hollywood yıldızları, mankenler, moda yazarları, stil editörleri, cemiyet hayatı isimleri, blogger'lar, Instagram fenomenleri... Bir trendi, bir markayı öğrenmek ve yorumlamak için başvurabileceğimiz birçok isim var. Erkek dünyasında ise durum çok farklı... Kadınlar kadar moda ve trendlere bağımlı olmayan ve 'kendi zevkleri' dışına çıkmayı pek de sevmeyen erkekler için stil tüyoları alabilecekleri isimler oldukça az.

30 yaş altı erkekler için popstarlar ve ünlü sporcular moda konusunda ilk ilham kaynakları. Özellikle futbolcular markaya ve modaya olan merakları ve sınırsız para harcayabilme güçleriyle dünya çapındaki birçok erkek için gerçek birer stil ikonu. İngiliz moda eleştirmeni Simon Doonan'ın kısa süre önce piyasaya çıkan Soccer Style isimli kitabı tam olarak moda ve futbol dünyası arasındaki bu bağı anlatıyor.

İngiliz Guardian gazetesi de "Özellikle yeni zenginler için futbol oyuncularının tarzı tam bir ilham kaynağı. Onların ümit dolu, rengarenk, logolarla bezeli, Ferrari'lerle süslü dünyası dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç erkeğin stilinin şekillenmesinde etkili oluyor. Bu durum her zaman böyle olacak. Yıllardır futbolcular erkek dünyasının en cesur stil ikonları" yorumunda bulundu. Biz de Dünya Kupası heyecanı sürerken bu turnuvanın en stil sahibi isimlerini seçtik.



ERIC DIER

İngiliz Milli Takımı'nın en stil sahibi ve en yakışıklı ismi Eric Dier... Zamanını sanat galerilerinde geçiren, kitap okumanın en büyük hobisi olduğunu söyleyen Eric Dier, şık takım elbiseleri ve klasik tarzıyla çok iddialı.







SERGIO RAMOS

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, futbol ile birlikte rap kariyerini sürdürüyor. Dolce&Gabbana tişörtleri, Gucci takımları ve Hugo Boss ayakkabıları ve renkli giyim tercihleriyle stil editörlerinden tam not alıyor.







HECTOR BELLERIN

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Hector Bellerin, tekstille uğraşan bir ailenin çocuğu olmanın tüm avantajlarını taşıyor. Evinde kendi dikiş makinası olduğunu söyleyen Bellerin, Fear of God, Off-White ve KidSuper markalarının meraklısı.







KEISUKE HONDA

Japon Maradona olarak anılan Japon Milli Takımı'nın yıldızı Keisuke Honda, moda efsanesi olma yolunda ilerliyor. Uzakdoğulu tasarımcıların giydirmek için yarıştığı Honda, Louis Vuitton, Lanvin ve Dior gibi markalar tarafından da hediye yağmuruna tutuluyor.







MAROUANE FELLAINI

Belçika Milli Takımı'nın Afro saçlı oyuncusu Marouane Fellaini, spor ayakkabı koleksiyonuyla tanınıyor. Dar jean pantolonları, şık ceketleri ve fosforlu renklere olan merakıyla iddialı bir giyim tarzına sahip.

***

BU YAZ ANVELOP ELBİSESİZ GEÇMEZ

Her yılın moda trendlerini en rahat görebileceğimiz yer fotoğraflardır. Tek bir fotoğrafa bakarak o sene hangi rengin, hangi çanta modelinin ve hangi kumaşların popüler olduğunu rahat rahat anlayabilirsiniz. Bundan yola çıkan medya platformu Pinterest bu yazın en popüler moda trendlerini seçti. 21 milyar moda paylaşımını eleyen Pinterest yetkilileri bu yazın olmazsa olmazlarını şöyle sıralıyor.

BATIK: Düz bir eteğe ya da pantolon-ceket takıma renk katmanın en basit yolu.

KISA ÜSTLER: Yüksek belli etek ve pantolonlar bu üstlerle daha güzel duruyor.

ANVELOP ELBISE: Bu tarz bir elbiseyle çekilmiş fotoğrafınız yoksa 2018 yazını yaşamamışsınız demek!

KIMONO: Askılı bir üstle, şortların üzerine ya da plajda kombininize kimonodan daha iyi eşlik eden başka ne olabilir ki!

TURUNCU: Kırmızı çok iddialı ve zor kullanımlı. Ancak turuncular, yavruağızları sizin yazın daha iddialı görünmenizi sağlayacak.

KETEN: Bu yaz doğal kumaşlar sonunda geri döndü. En popülerler olansa keten kumaşlar.

***

Moda kazanı



LOGOLARA DİKKAT







Biri müzik dünyasının en yetenekli isimlerinden Ariana Grande, diğeri Topshop markasının veliahtı Chloe Green'in sevgilisi manken Jeremy Meeks... Her ikisinin de ortak noktası logolu kıyafetleri... Onların bu kombinlerini görünce insan logolu kıyafetleri dikkatli kullanması gerektiğini bir kez daha anlıyor.



"Benim işim elbise tasarlamak değil, hayal tasarlamak."

RALPH LAUREN



SADELİK HEP MODA







Bu ilkbahar-yaz sezonunda çiçekler aşırı moda olmuş olabilir ama bir kez daha trendler geçici stil kalıcı diyelim. Tekstil dünyasında ne popüler olursa olsun kendi stilinizden asla vazgeçmeyin. Jessica Alba'nın yıllardır değiştirmediği bu tarz kendisine ne kadar güvendiğinin bir işareti.



Zuhal Pirinçcioğlu'nun tercihleri

Başarılı işkadını Zuhal Pirinçcioğlu şık tarzıyla beğeni topluyor. Pirinçcioğlu moda konusundaki tercihlerini bizimle paylaştı:

Her sezon ve mevsimde sürekli dolabını baştan aşağı yenileyen biri değilim. Aldıklarımı hakkını vererek kullanırım. Gerektiğinde mevcut kıyafetlerime parçalar ekleyip, ihtiyaçlarım doğrultusunda yenilerini alıyorum.

İş hayatında olduğum için dolabımda iş kıyafetleri ağırlıklı. Sık sık seyahatlerim olduğu için bunu da düşünerek alışveriş yapıyorum.

Uygun fiyatlı kaçış rotam Zara. İş takımları için Hugo Boss'un kalıplarını beğeniyorum.

Doğal ve abartısız görünüm, sade şıklık bana göre her zaman trend. Ama patchwork elbiseleri yeni sezon için çok kullanışlı buluyorum. Yaz düğünlerinden tutunda tatil akşamlarına kadar çok uygun ve pratik.

Genelde pastel tonları kullanıyorum. Ama bazen alakasız renkleride kombinlemeyi de seviyorum. Mesela turuncu pantolonla fuşya gömlek gibi. Asla giymem dediğim bir renk hiç olmadı.

Bu sezon trend olan geniş kesimli salaş elbiseler, tüylü, saçaklı, pullu abartılı parçalar bana göre değil.

Dolabımın en vazgeçilmez parçası evliliğimin ilk yıllarında satın aldığım Burberry trençkotum.

Her dolabın kurtarıcıları siyah pantolonlar ve siyah kokteyl elbiseleri benim de olmazsa olmazlarım.