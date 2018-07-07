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2018 yazının 12 şifresi Yaz sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama bu günlerde gardırobumuza muhakkak eklememiz gereken parçalar neler? İşte 2018 yazının olmazsa olmaz parçaları