2018 yazının 12 şifresi

2018 yazı dendiğinde bundan yıllar sonra bile bu yazı kırmızı ve çiçekli elbiselerle hatırlayacağız. Hem modaevleri hem de zincir moda markaları sayısız kırmızı elbise modeliyle kalplerimizi çoktan çaldı.Bir kıyafetin bütün haline gelmesini sağlayan şey kesinlikle aksesuvarlardır. Küpe de bu yazın en olmazsa olmaz aksesuvarı.Görünüşünüze daha sıcak ve kadınsı bir hava katmanızı sağlayan rengarenk saç bantları olmadan dışarı çıkmayın.Yazın plajda kullanmaya alışık olduğumuz hasır şapka modelleri çoktan şehre indi. Birbirinden farklı modeldeki bu şapkalar havanıza hava katmanızı sağlıyor.Kahverengi tonlarındaki sandaletler bu sezon yeniden ilgi alanımıza girdi. Bunun da en büyük nedeni rengarenk uzun elbise ve etekler... Bu sandaletlerle emin olun kombinlerinizde hata yapmanız mümkün değil.Bu yaz hasır, örgü, rafya çantalara doymuş olmalıyız. Elde taşınan sevimli bir hasır çanta almadan bu yazı bitirmeyin derim.Yeniden toprak tonlarının ön plana çıktığı bir sezon yaşıyoruz. Bu sayede hem parlak renkleri, hem daha önceki sezonlardan dolabımızda bulunan fosfor renkleri hem de etnik parçaları kombinlememiz çok daha kolay.Bu kadar bol desenin, rengin olduğu bir yazın tabii ki en uyumlusu da elbisenizin önüne geçmeyecek ondan bir parça gibi görünecek mini çantalar.Tığ işleri ve örgüler kesinlikle bu yazın en vazgeçilmezleri arasında. Tığ işleriyle zenginleştirilmiş mayo ve bikiniler geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yazın da favorileri arasında. Bir de buna tığ işi elbiseleri, etek ve bluzları da ekleyin...Bol, salaş kesimlerin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı sezonlarda doğal olarak kemerler önplana çıkar. Bu sezon birçok modaevi kumaş kemerleri yeniden hayatımıza soktu. Bir kurdela bağlayarak oldukça hareketli desenleri olan bir elbiseyi bile sadeleştirmek ve zarif bir havaya büründürmek çok kolay.Bu yazın olmazsa olmazlarından biri kesinlikle beyaz doğal kumaşlardan yapılmış, diz altında bohem esintiler taşıyan bir beyaz elbise.Terliklerin her rengi, her türü her modeli çok ama çok moda. Logolular, taşlarla süslü olanlar, püsküllerle zenginleştirilen yani aklınıza gelebilecek her tür terlik bu sezon çok ama çok moda.Moda dünyasının en çok para harcayanları her yaştan kadınlar. Ancak satış oranlarının büyümesine bakıldığında son iki yıldır rekor erkeklerde.Euromonitor tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre erkek giyim sektörü 2021 yılına kadar 1.9'luk bir büyümeye sahip olacak.Dünyanın en büyük lüks tüketim gruplarından biri olan LVMH'nin CEO'su Sidney Toledano geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına verdiği bir röportajda özellikle lüks tüketim arenasında erkeklerin çoktan kadınların önüne geçtiğini söyleyip, "Bir anlık bir değişimden bahsetmiyoruz. Harcama trendi tamamen değişmeye başladı. Erkekler kendileri için lüks giyim harcaması yapmayı seviyor artık. Özellikle genç nesil tasarım ve kaliteli ürünlerin peşinde" diye konuştu.Özellikle ünlü erkek sporcu ve sanatçıları takip eden genç nesil Toledano'nun bu sözlerini doğrular nitelikte lüks markalara her geçen gün daha çok yatırım yapıyor.Moda dünyası her gün yeni bir malzemeyle tanışmamızı sağlıyor. Bunun son örneklerinden biri de Tyvek. The New York Times gazetesi geleceğin buluşu olarak gösterdiği bu özel işlenmiş kağıttan üretilen ve dayanıklı malzemenin çoktan tasarımcıların kalbini çaldığını yazdı. Yırtılmayan, suda erimeyen ve geri dönüştürülebilen bu kağıt malzemeden üretim yapan Chumac gibi markalar özellikle genç neslin ilgisini çekiyor."Moda silinir gider. Sadece stil aynı kalır."1990 doğumlu Fransız tasarımcı Simon Porte Jacquemus, moda koridorlarıın yeni efsanesi olarak gösteriliyor. 19 yaşında Paris'te kendi ismini taşıyan markayı kuran tasarımcı 2015 yılında LVMH Özel Ödülü'nü kazandıktan sonra şöhret basamaklarını çok hızlı tırmandı. Ünlü tasarımcı geçtiğimiz hafta ilk erkek koleksiyonunu da tanıtarak erkek modaseverlerin gönlünü kazandı.Cemiyet hayatının kendine özgü çizgisiyle her zaman beğenilen isimlerinden Şebnem Çapa ile alışveriş ve moda konuştuk:Hiçbir zaman devamlı gittiğim bir mağaza olmamıştır. Farklı markaların koleksiyonlarından beğendiğim ve bana hitap eden herhangi bir parçayı satın alırım.Birkaç sezondur moda olan Kızılderili esintilerini çok seviyorum. Bu kadar popüler olmadan önce de yine bu tarzı severek kombinlerimde kullanıyordum.Yazın toprak tonlarını giymeyi severim.Tabii ki her trendi beğenmem ve giymem söz konusu değil. İçi tüylü terlikleri ve genel olarak terlikleri ne bu sezon ne de bir başka zaman asla giymeyi düşünmüyorum.Dolabımda yıllar öncesinde satın aldığım çok parça vardır. Ben bu parçaları yeni parçalarla kombinlemeyi çok seviyorum.Dolabımda en çok ayakkabılar vardır.