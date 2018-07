7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Yedi yakın arkadaş bir akşam yemeği sırasında bir oyun oynamaya karar verir. Birbirlerinden sakladıkları hiçbir şeyleri olmadığını kanıtlamak için odadaki herkes gece boyunca cep telefonunu masaya koyar ve olaylar gelişir. Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyunu 9 Temmuz Pazartesi ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyun 21.15'te başlıyor. Bilet 67.50 TL.Dünyaca ünlü sanatçı Mat Collishaw'ın Eşikler adlı sergisi devam ediyor. Serginin ilk gösterimi geçtiğimiz yıl Londra'da gerçekleşmişti. Dünya turnesi kapsamında serginin şimdiki durağı İstanbul. Eşikler'i diğer sergilerden ayıran özellik dijital bir ortam sunması. Gözlükler takarak dijital ortamda geziliyor. Ziyaretçiler üç boyutlu inşa edilmiş vitrin ve eşyalara dokunabiliyorlar. Sergiyi 29 Temmuz'a kadar Beyoğlu Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaret edebilirsiniz.Genç sanatçılara çalışmalarını gösterebilecekleri bir alan açmayı ve sanatı herkese ulaştırmayı hedefleyen Mixer, sanat eğitimi veren fakültelerin son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yaptığı açık çağrı ile Mixer Sessions sergi serisinin üçüncüsünü bu sene gerçekleştiriyor. Sergideki seçkide mekan, parça/bütün, kimlik ve yalnızlık gibi kavramlar konu alındı. Eserlerin fotoğraf ve video aracılığıyla anlatıldığı sergi 4 Ağustos'a kadar Karaköy Mixer Arts'ta. İstanbul Modern , heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg'in sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin evrelerinden örneklere yer veriyor. Sanatçı içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi özellikleri yorumluyor. Anthony Cragg'in heykellerini 11 Kasım'a kadar İstanbul Modern'de ziyaret edebilirsiniz.Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) bugün tatlı lezzetlerle dolu bir atölye başlatıyor. Cheesecake nasıl yapılır merak ediyorsanız bu atölyede bu tatlının teknik ve yapılışını şeflerden öğreneceksiniz. Atölyede kahveli brownie cheesecake, karadutlu ve karemelli cheesecake yapacaksınız. 11.00'de başlayacak ve 15.00'te bitecek. Biletler Biletix'te.Le Cordon Bleu İstanbul bugün Akdeniz Mutfağı'na ait lezzetleri hazırlamanın püf noktalarını sizlerle paylaşacak. Şeflerin yönlendirmesiyle önce teknikleri öğrenecek sonra kendi yemeklerinizi hazırlayacaksınız. Pesto sos, Rezene soslu levrek ve fıstıklı kek yapımının ayrıntıları bu eğitimde gösterilecek. Atölye 10.30'da başlayıp, 17.00'de bitecek. Bilet fiyatı 400 TL.Masterpiece Galata'da String Art atölyesi 12 Temmuz Perşembe yapılacak. Atölyede ilk olarak ahşap plakanızı dilediğiniz renge boyayacaksınız. Ardından özel tasarım çivi çakma aletinizle ahşap plakanızı sanatla buluşturacaksınız. Sanatçıların yönlendirmeleriyle elinizdeki iplerle çivilerin etrafını saracaksınız. Atölye üç saat kadar sürecek ve 19.00'da başlayacak. Bilet 75 TL.Yaz günlerinin vazgeçilmezi açık hava sinema günleri başlıyor. 17 Ağustos'a kadar değişen günlerde; Akasya, Akbatı ve Akmerkez'de açık hava sinema geceleri yapılacak. 11 Temmuz-8 Ağustos arası her Çarşamba 21.00'da Akmerkez, 27 Temmuz-11 Ağustos arası her Cuma ve Cumartesi Akbatı ve 6 Temmuz-17 Ağustos arası Akasya'da gerçekleştirilecek sinema günlerinde 2017'nin en sevilen filmleri izleyicilerle buluşuyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte Coco, Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık 2, Star Wars: Son Jedi, Arif ve 2016, gibi filmler yer alıyor.Dansın Ritmi bu akşam 20.30'da Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde. Osmanlı Saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden danslar bu gösteride sahnelenecek. Oryantal danslar ve ritm show harmanlanarak çağdaş bir koreografi ile izleyicilere sunulacak. İzleyiciler dans gösterisini 360 derece görsel efektler altında ve görkemli kostümler ile birlikte izleyebilecekler. Biletler Biletix'te.Rabarba ve Apartman Sohbetleri programlarıyla adından söz ettiren İlker Gümüşoluk'un tek kişilik gösterisi 13 Temmuz Cuma günü 20.30'da Bahane Kültür Salon'da gerçekleşecek. Sanatçı 13 yıllık meslek hayatında bin gösterimden fazla izlendi. Gümüşoluk, genelde ikili ilişkileri konu almayı tercih ediyor. Tespit ve hikayeleriyle de izleyicilere farklı bir bakış açısı getiriyor. Biletler Biletix'te.Sahnede AÇIK Mikrofon, yaklaşık altı komedyenin hikayelerini 15 dakika kadar paylaştıkları bir toplu gösteri. Amatör komedyenlerin kendini deneyip geliştirdiği bir etkinlik. Açık Mikrofon 11 Temmuz Çarşamba günü 21.00'de BKM Mutfak Çarşı'da. Bilet 34 TL.İstanbul, 11 Temmuz gecesi iki konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlki Vodafone Park'ta gerçekleşecek Shakira konseri. Aynı gece Angus&Julia Stone ise Zorlu PSM'de sahneye çıkacak. Latin müziği son yıllarda müzik listelerini istila etti, Shakira da bu türün en bilinen isimlerinden. Açık havada, bol danslı bir geceye hazır olmakta fayda var. Bilet fiyatları 162 TL'den başlıyor. Folk rock ve indie pop ikilisi Angus&Julia Stone ise bir yaz günü hikayeler dinlemek, o hikayelerin parçası olmak isteyenleri bir araya getirecek. Bilet fiyatları 90 TL'den başlıyor.25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Zorlu PSM Ana Tiyatro'yu Caro Emerald hayranları dolduracak. Back It Up ve A Night Like This gibi hit'leriyle 2009'dan bu yana Emerald, enerjisi yüksek şarkılarıyla sahnede olacak. Konser 12 Temmuz Perşembe 21.45'te. Bilet 83.50 TL.Süperstar Ajda Pekkan 9 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak. Sanatçının Yakar Geçerim, Arada Sırada gibi hit olmuş parçalarını seslendireceği konser Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. Bilet fiyatı 98 TL. Konser 21.00'de başlayacak.Besteci, müzik yapımcısı ve aranjör Ozan Çolakoğlu bugün 14.00'te İzmir Kafe Pi Beach Club'da sahne alacak. Sanatçının bileti 60 TL.Sevilen şanatçı Cem Adrian bugün saat 22.00'de Jolly Joker Ankara'da şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 56.50 TL.Atatürk'le ilgili az bilinen olayları anlatan Adamın Hikayesi 9 Temmuz Pazartesi izleyicisiyle buluşuyor. Oyun Muğla Marmaris Amfi Tiyatro'da 21.00'de başlıyor. Bilet 28.50 TL.Desen ve kumaşlarla tasarlayacağınız çanta baskı atölyesi 10 Temmuz Salı 19.00'da İzmir Artimprojects'te başlıyor. Bilet 65 TL.İhtilal sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden izler taşıyan müzikal Notre Dame Quasimodo, 13 Temmuz Cumartesi 21.00'de başlıyor. Gösteri Balıkesir Artur Tatil Köyü'nde, bilet 45 TL.