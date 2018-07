İyi şefler nerede yer?

BUGÜN NELER OLDU

Bu hafta çok sevdiğim ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden favori mekanlarını anlatmalarını istedim. "Senin yemeklerini, menünü zaten ezbere biliyorum. Sen hangi şeflerin restoranlarına gidersin?" diye sordum. Beşiktaş 'taki Karadeniz Dönercisi , Neolokal, Yeniköy'deki Emek gibi ortak favori adresleri var. Ama onun dışında farklı şehirlerde belki de adını hiç duymadığınız yerler de... İşte şeflerin favori mekanları...İstanbul'da Balat'da Sahil Restaurant'ta öğleden sonra, akşam koşturması başlamadan oturmayı, fava ve mantar turşusuna ekşi mayalı kızarmış ekmekleri batırmayı seviyorum.Marmaris'e giderken yolumu Karacasöğüt'ten geçirip mis kokulu tarlalardan çilek toplamayı seviyorum.Güneye inerken tarihlerle oynayıp salı günü Tire'den geçip pazarda bakınmayı hele bir de temmuz ayıysa şeftali kokan pazardan alışveriş yapmayı seviyorum.Dionysos'a ekim ayında gidip zeytin hasatında bütün gün çalışıp, yağın çimen kokan ilk damlalarının tadına bakmayı seviyorum.Kahvaltı için adresim Marmaris'teki Çınar Restaurant. Asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde her şeyi en taze haliyle tadıyorsunuz.Çeşme'ye yolunuz düşerse mutlaka Söğüşcüm'e uğrayın. Ersin Abi'nin tezgahına bakınca temizliğine hayran kalırsınız.Marmaris'teki Deniz Restaurant Memed'in Yeri, gün batımında muhteşem bir manzaraya sahip. Deniz turnasını ve ak sokkanı mutlaka deneyin.Şişhane'deki Neolokal de en sevdiklerim arasında. İstanbul manzarası, lokal lezzetlere yaptığı inovatif yaklaşımları ve Maksut Akşar diyorum... Başka söze gerek var mı?Steak house'ların Florya'daki Beyti'den öğrenmesi gereken çok şey var. Beyti kebabı, kuzu pirzola deneyin ve çıkarken sucuk almayı ihmal etmeyin.Seferihisar'daki Meriç Pastanesi'nin kavunlu dondurmasını yemek için yolumu değiştiririm.İzmir Kemeraltı'ndaki Meşhur Hisarönü Şambalicisi rüyalarıma girer.Muğla Çimen Dayı'nın Yeri'ndeki Muğla kebabı enfes.En taze balık için adresim Selimiye'deki Sardunya. Kalamarı söyleyin ve balığı seçmesi için Muhammed Abi'ye rica edin.Andoluhisarı'ndaki Happy Caking'in ekleri çok güzel. Ürünlerin hepsi organik ve lezzetli.Döner için bir numaralı adresim Ataşehir'deki Tatar Salim. Dönerin terbiyesi tam kıvamında, dönerdeki kuzu oranı çok iyi. Sütlacı da başarılı.Rüzgarlıbahçe'deki Ala Balık'ın kalamar ızgarası ve dil şişi favorim.Kahvaltı için vazgeçemeyeceğim yer Beyoğlu'ndaki Lades Lokantası. Sanıyorum 50 seneye yakındır aynı yerde ve aynı lezzette ürünler servis ediyorlar. Şehrin en iyi anne sütlacını burada bulabilirsiniz.Ekmeği, eti ve sosları ile Zula Burger diğer hamburgercilerden ayrılıyor.Eminönü'ne gittiğimde bir hanın avlusunda sadece esnafın gittiği Köfteci Yaşar'da hâlâ sululuğunu koruyan ve çok iyi pişmiş kuzu böbrek, yürek ve köfte yemek benim ritüellerimden biri haline geldi.Şef arkadaşım Mustafa Otar sayesinde yerini öğrendiğim, Akhisar'daki Şen Kardeşler paçacısı ve Şen Kardeşler kokoreççisi sanıyorum en iyi yol üstü yemek deneyimim.Kokorece gelince Galata Meydan'daki sokak köftecisine denk gelirseniz ondan da bir deneyin derim.Döner herkesin yumuşak karnı sanıyorum. Döner için eğer Etiler'deysem Çardak Büfe, Beşiktaş'taysam Karadeniz Dönercisi, Karaköy'deysem Şişhane'deki Engin Büfe'yi tercih ediyorum. Yolunuz Antakya'ya düşerse Abdo'ya mutlaka uğrayın.Antakya'daki Ferah Künefe çocukluğumun değişmeyen tadı. Elbette Çınaraltı da var fakat alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul'da iyi künefeyi sadece Akdeniz Hatay Sofrası'nda yedim.Esnaf Lokantası olarak tercihim her hafta en az bir kez gittiğim Bankalar Lokantası.Balık da vazgeçilmezim Arnavutköy'deki Mira Balık.Çiya, 20 yıldır uğrak yerim. Bodrum ambiyansı denilince akla gelen ve hafızamda yer edinmiş, en güzel mekanlardan biri Limon, Gümüşlük. Size önerebileceğim farklı lezzetler tatmak isterseniz mutlaka Limon kebabını öneriyorum. Meze sunumları da bir harika.Geleneksel Türk mutfağını gerçekten görüp, yaşamak isterseniz mutlaka Alancha'yı denemelisiniz. Sığır eti güveci, soğan püreli çıtır ekmeği tatmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.Uzakdoğu ve Japon mutfağı gibi farklı lezzetler için doğru adres: Zuma.Geleneksel yemeklerin modern sunumla birleşerekA nadolu mutfağının hazzını yaşamak için en doğru mekan Mikla.Kendinizi evinizde hissetmek isterseniz, doğru mekan Türkbükü'ndeki Miam. Şahane koy manzarası sizi baştan cezbediyor. Eğer bir gün yolunuz Miam'a düşerse spesiyalleri olan Miam karides, ahtapot kokoreci öneriyorum.Kahvaltı için benim üç önerim olabilir. Bunlardan biri Çeşme The Stay Hotel. Mükemmel bir kahvaltısı var ve ürünleri çok iyi. İkincisi Bodrum'da Seval'in Yeri, Antakya kahvaltısı yapıyor. Üçüncüsü ise İstanbul'da. Kalender Tepe'nin manzarası ve kahvaltısını gayet başarılı buluyorum.Döner için tercihim Beşiktaş'ta olan Karadeniz Dönercisi. Yıllardır değişmiyor, hep aynı lezzette. Göktürk'teki Erdal Usta'nın lahmacunu ise müthiş!Kuruçeşme'deki Bacaaltı'nın Adana suşisi gayet başarılı.Neolokal sürekli yabancı şefler ile beraber pop-up yemekler yaptıkları için şu an benim en çok ilgimi çekenlerden biri.Gün içinde çok hızlı yiyebileceğiniz sokak lezzetleri düşünürseniz de kesinlikle Zula'yı tavsiye edebilirim.Bodrum'daki Kısmet'in özellikle zeytinyağlı Ege otları ve sebzeli yemeklerini çok lezzetli buluyorum.Yeniköy'deki Kıyı Restaurant istikrarı ile beni kendisine bağladı. Favorilerim; lakerda, pilaki, turşu ve barbun.Yolunuz Ordu'ya düşerse uğramanız gereken bir adres Müstesna. Kıtır kıymalı pidesi, turşu kavurması ve sütlacı denemenizi tavsiye ederim.Kahvaltı için Rumelihisarı'ndaki Nar Cafe ve Rumelifeneri'ndeki Köyiçi'ni tercih ediyorum.Kebap yemek için adresim Eminönü Hamdi Restaurant. Fıstıklı kebabı enfes.Balık için Balık Pazarı'ndaki Lipsos'u tercih ediyorum.Uzakdoğu'da favori mekanım Zuma, suşileri çok lezzetli.Orfoz, Bodrum'da bulunan fine dining çalışan yegane deniz ürünleri restoranı. Manzarası, servisi, her şeyi ile keyif veren bir mekan. Tüm yemekleri lezzetli. Pesto soslu midyesini de ayrıca öneririm.Çocukluğumdan beri en sevdiğim Osmanlı mutfağı restoranı Pandeli'dir. Yiyebileceğiniz en hafif Alinazik burada.Kahvaltı için aklıma gelen ilk mekan Yeniköy'deki Emek Pastanesi.Çok gidemesem de Nicole gönülden sevdiğim bir mekan. Mevsimde kullandıkları ürünler ve lezzete verdikleri önem takdiri hak ediyor.