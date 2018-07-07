Haberler Cumartesi Sabah Haberleri İyi şefler nerede yer?

İyi şefler nerede yer? Lezziz yemekler için biz onların restoranlarına gidiyoruz. Peki ama hepsi birbirinden başarılı şefler nerede yemek yiyor? Şeflere favori adreslerini sordum... Ortaya bir lezzet haritası çıktı