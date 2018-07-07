Metabolizmayı ateşleyen 9 altın öneri!

Metabolizmamız günde sekiz saat uyku, 16 saatlik uyanıklık süresi üzerine kurulu bir döngü baz alınarak çalışmaktadır. Beslenme, fiziksel aktivite ve günlük çalışma temposu metabolizmanın düzenini belirleyen ana faktörlerdir. Buna ek olarak bedenimizde sürekli çalışan içsel metabolik reaksiyonlar da genel metabolizma hızımızı düzenleyen önemli ögelerdir. Ayrıca vücudun kas ve yağ dokusu oranı, bazı hormonların sentezinde oluşan değişiklikler, cinsiyet, bağırsakların çalışma rutini metabolizmamızın tam anlamı ile nasıl çalıştığının temel belirteçleridir. Ancak metabolizma hızınız kader değil. Özellikle yaşla düşen metabolizma hızını yüksek tutmak için sizlere önemli dokuz altın kuralı açıklıyorum.