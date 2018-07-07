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ateşleyen 9 altın öneri!

Hepimizin bir metabolizma hızı var. Ancak bu kaderiniz değil. Sizlere vereceğim dokuz öneriye uyun, metabolizma hızınızı ateşleyin...

SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 11:03
Metabolizmayı ateşleyen 9 altın öneri!

Metabolizmamız günde sekiz saat uyku, 16 saatlik uyanıklık süresi üzerine kurulu bir döngü baz alınarak çalışmaktadır. Beslenme, fiziksel aktivite ve günlük çalışma temposu metabolizmanın düzenini belirleyen ana faktörlerdir. Buna ek olarak bedenimizde sürekli çalışan içsel metabolik reaksiyonlar da genel metabolizma hızımızı düzenleyen önemli ögelerdir. Ayrıca vücudun kas ve yağ dokusu oranı, bazı hormonların sentezinde oluşan değişiklikler, cinsiyet, bağırsakların çalışma rutini metabolizmamızın tam anlamı ile nasıl çalıştığının temel belirteçleridir. Ancak metabolizma hızınız kader değil. Özellikle yaşla düşen metabolizma hızını yüksek tutmak için sizlere önemli dokuz altın kuralı açıklıyorum.

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Metabolizmayı ateşleyen 9 altın öneri!
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