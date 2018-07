Mutluluğun dersini yapmışlar

BUGÜN NELER OLDU

Çinli filozof Sunzi "Gerçek mutluluk, mutluluk için çabalamamaktır" demiş olsa da 21'inci yüzyıl insanı doğadan uzaklaştığı ve global sistemin küçük bir çarklısı olarak devam ettirdiği yaşamı içinde hep bir yerlerde mutlu olma çabası hatta savaşı içinde.Spiritüel çalışmalar, yaşam koçları, kişisel gelişim dersleri, mutluluk atölyeleri hep bu amaca ulaşma isteğinden... İnsan ruhunu gerçekte neyin mutlu ettiğini ise çoktan unuttuk. Manevi kazançları maddi kazançların gerisine koyduğumuz ve kurduğumuz bol köpüklü yalan dünyaları sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız bir yüzyıldayız.Belki de bu yüzyılda mutlu olmaya çalışmak bile büyük bir çaba gerektiriyor. Hatta durum öyle bir hale gelmiş durumdaki dünyanın önde gelen üniversiteleri mutluluk üzerine dersleri müfredatlarına koymaya başladı bile. Yale Üniversitesi 'nin en popüler dersi hangisi?" diye size biri soracak olsa kim bilir aklınızdan hangi ders geçer. Ancak The New York Times gazetesi üniversite koridorlarında her öğrencinin hayalini kurduğu bin 200 kişinin başvurduğu Psyc 157 isimli dersin en popüler ders olduğunu yazdı.Psikoloji profesörü Laurie Santos tarafından verilen dersin ismi Psikoloji ve İyi Yaşam ya da öğrencilerin deyişiyle "Mutluluk Dersi"...Yale Üniversitesi'nin 316 yıllık tarihinin en popüler dersi olarak kabul edilen bu dersin amacı isminden de anlaşılacağı üzere psikolojimizi kontrol ederek mutlu olmayı başarmak.Dersin en büyük hedefi katılımcıların mutluluk algısını anlamak, bugüne kadar kafalarında olan yanlış algıları ortaya koymak, mutluluğu artıracak egzersizleri hayatınıza katmak ve bizi mutsuz eden alışkanlıklarımızdan kurtulmak için stratejiler geliştirmek.Ayrıca bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz, aslında mutluluğumuzla alakası olmayan şeyleri de tespit edip hayatımızdan çıkarmamızı sağlamak dersin en büyük hedeflerinden biri.Santos, The New York Times gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu:"Bu derse bu kadar büyük bir katılım olmasının nedeni öğrencilerin yani daha hayata atılmamış olan gençlerin bile kendilerini mutsuz hissetmesi ve mutluluk arayışında olması. 20 yıl öncesine göre antidepresanların 400 kat daha fazla yazılıyor olmasının sebebi de bizlerin kendimizi mutsuz hissetmemiz ve şu an yaşamamız gereken hayata adapte olmakta zorlanmamız. Mutluluk anlaşılabilir, öğrenilebilir bir olgu. Bir de öğrendiklerinizi uygulamanız lazım. Sonuç olarak bu çalışmaların sonucunda ömür boyu mutlu olmanız mümkün" diye konuşuyor.Sandığınızın aksine çok para kazanmak, tanınmak, bir ilişki içinde olmak sizi mutlu etmez.Mutlu olabilme özelliğimizin yüzde 50'si genlerimize bağlıdır. Geri kalan yüzde 50'lik kısmı öğrenmek ve tekrar etmekle sağlanabilir.Çevremizdeki yanlış mutluluk kodları aklımızda yer eder. Bunları analiz etmeden tekrar eder ve kopyalarız. Sonunda da toplamda sahip olduğumuz şeyler bizi mutlu etmez.Sanılanın aksine başımıza gelen olaylar da mutluluğumuzda etkili değildir. Fiziksel özellikler de mutlu olmamızı sağlamaz.Yapılan sayısız araştırmanın sonuçlarına göre aile ve arkadaşlarla kurulu doğru bir sosyal çevre mutluluğun artmasını sağlar.Sahip olduğunuz şeylere şükretmek de mutluluk miktarını artırır.Olumlu yanından görmeye çalışmak mutlu olmanızı sağlar.Geçmişe bağlı olmak, gelecek kaygılarına ve kötümser gelecek önyargılarına sahip olmak mutsuz olmanıza neden olur.Bulunduğunuz ana odaklanmak, kendiniz hakkında daha çok güzel şey keşfetmenizi, anın ve çevrenizde olanların daha çok tadını çıkarmanızı dolayısıyla da mutlu olmanızı sağlar.Spor yapmak belli hormanları harekete geçirerek daha mutlu olmanızı sağlar.Mutluluk bulunan, bir şeylerin sonunda ulaşılan bir olgu değil. Kendi kendinize mutlu olmayı öğrenip, bunu uyguladığınız an mutlu olmaya başlarsınız.