Ünlü DJ'ler açıkladı: Ay sonunu zor getiriyorduk

The Chainsmokers'ın Everybody Hates Me adlı şarkısının girişinde grup üyelerinden Andrew Taggart'ın sesi duyuluyor: "Haydi bir kez daha deneyelim. Ama bu kez tam sayko olsun."

Yılda 250 performans, başta Grammy olmak üzere onlarca ödül, sayısız hayran, kazanılan milyonlarca dolar... Kısa sürede kat edilen yol uzun ama bunun da bir bedeli var elbette. Müziklerinin kendilerinin deyimiyle daha 'sayko', daha karanlık hale gelmesi belki de bunun ispatı.

Son yılların en başarılı DJ ikilisi, 3 Ağustos'ta İstanbul'da Charm Music ve Epifoni etkinliği Play kapsamında sahneye çıkacak. Aynı gece Lost Frequencies ve Mahmut Orhan da performans sergileyecek.

Konser öncesi Andrew Taggart ve Alex Pall'a yanıtını merak ettiğimiz soruları yönelttik.