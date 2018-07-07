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Ünlü 'ler açıkladı: Ay sonunu zor getiriyorduk

38 milyon dolarla geçen yılın en çok kazanan ’leri listesinde üçüncü sırada yer alan ’ı kimse tutamıyor. Dört yıl önce kimsenin tanımadığı ikili artık dünyayı turlayıp milyonları peşinden koşturuyor

MELTEM FIRATLI Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 11:24
Ünlü DJ'ler açıkladı: Ay sonunu zor getiriyorduk

'ın Everybody Hates Me adlı şarkısının girişinde grup üyelerinden Andrew Taggart'ın sesi duyuluyor: "Haydi bir kez daha deneyelim. Ama bu kez tam sayko olsun."

Yılda 250 performans, başta Grammy olmak üzere onlarca ödül, sayısız hayran, kazanılan milyonlarca dolar... Kısa sürede kat edilen yol uzun ama bunun da bir bedeli var elbette. Müziklerinin kendilerinin deyimiyle daha 'sayko', daha karanlık hale gelmesi belki de bunun ispatı.

Son yılların en başarılı ikilisi, 3 Ağustos'ta İstanbul'da Charm Music ve Epifoni etkinliği Play kapsamında sahneye çıkacak. Aynı gece Lost Frequencies ve Mahmut Orhan da performans sergileyecek.

Konser öncesi Andrew Taggart ve Alex Pall'a yanıtını merak ettiğimiz soruları yönelttik.

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Ünlü DJ'ler açıkladı: Ay sonunu zor getiriyorduk
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