Ekmek değil, selfie kuyruğu

Henüz tatile çıkmadığınız halde birçok mekana gitmiş gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Instagram
sayesinde hangi plajda salıncak var, hangisinin havuzu pembe biliyoruz. Restoranların menüsündeki en renkli içeceğin en süslü yemeğin fotoğrafını o kadar çok gördük ki yemiş kadar olduk. Sosyal medya
nın hayatımıza dahil olmasıyla birlikte öncelikler de değişti. Gideceğimiz yerleri seçerken orada Instagram sayfamızı renklendirecek kareler çekip çekemeyeceğimize dikkat ediyoruz. Eğlence sektörünün oyuncuları da durumun farkında. Kimi astığı resimle, kimi ilginç objelerle Instagram'lık köşeler hazırlıyor. Sosyal medya tutkunları da bu köşelerde fotoğraf çektirebilmek için bazen kuyrukta beklemeyi bile göze alıyor. Bol reytingli paylaşımlar için İstanbul
'da yaz aylarının en popüler yerlerinden biri Klein Garten
. Bodrum
'daki Eva Klein
da sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor. İki işletmenin ortakları Burak Yön ve İsmail Alper şöyle diyor: "Klein Garten ve Eva Klein, peyzaj tasarımcısı Murat Pilevneli'nin imzasını taşıyor. Her iki mekan da kendine özgü tarz ve yaz coşkusunu yansıtan renkleriyle büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada reytingi bol paylaşımlar için ideal."
?Self ie Monkey fotoğraf için hazır
Tasarımıyla dikkat çeken mekanlardan bir diğeri de Vadi AVM
'deki The Galliard. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uras'ın değerlendirmesi de benzer yönde: "Mekanlarımızda misafirlerimizin mutlu anlarını paylaşırken kullanabilecekleri objeler içeren ortamlar yaratmaya özen gösteriyoruz. Artık birine 'Neredesin?' demek yerine sosyal medya hesabına bakıyoruz. Sosyal medya göz ardı edilemez bir gerçek." Galliard'ın maymunlu eseri ve aynalı alanları popüler. Uras, eserin asıldığı yerin bile özenle seçildiğini anlatıyor: "Maymunun resim çektiği eserin adı Selfie Monkey
. Özellikle düşünülmüş ve tuvalet koridoruna yerleştirilmiş bir eser. Birçoğumuz lavaboda elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra telefonumuza sarılıyor ve fotoğraf çekme düşüncesine kapılıyoruz. İşte tam o noktada Selfie Monkey kendisi ile resim çekilmemiz için bizleri bekliyor." Sosyal medya yönetimi önemli
Bu yaz Instagram fotoğraflarında sık sık karşımıza çıkan mekanlardan Çeşme'deki Fly Inn Beach'in sahibi Vedat Ali Dolakay, "Mutfağımıza ve müziğimize nasıl özen gösteriyorsak, sosyal medya yönetimi de başlı başına bir kalem." diyor. Plajda fotoğraf çektirmek isteyenler soluğu salıncağın, denizdeki iskemlelerin, hamağın ve melek kanatlarının yanında alıyor. Kimi zaman kuyrukta beklemeyi göze alıyor. Ama bu ilgi Dolakay'ı şaşırtmıyor: "Bu alanda öncüyüz. Öngörerek ve planlayarak bu adımları attık."