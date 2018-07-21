Lastik değiştirir mekanikten çok iyi anlarım

Çeşme Marina'da Temmuz sıcağından korunmak için klimalı tatlı bir kafede oturmuş, bol buzlu limonatamızı yudumluyoruz. Arada bir hızla geçen arabaların motor sesleri bulunduğumuz kafenin o telaşsız atmosferini dağıtıyor ama yaklaşık bir saattir 'Vızzzz' diye geçen ralli arabalarının yarattığı fon müziğine alıştık. Türkiye
Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağında yarışacak araçların, yarış öncesi deneme turu bunlar. Pilotlar şehrin içindeki etabı, ellerinde haritalar ve milimetrik hesaplamalarla kat ediyor, elbette son sürat. Zaman zaman şehrin içindeki sıradan bir kavşaktan dönüşün ya da basit bir trafik adasının ne kadar heyecan verici olduğunu anlıyoruz. Süratle girilen o basit dönemeçte savrulan otomobildeki sürücü kadar test sürüşünün sokaktaki seyircisi de heyecan dalgası yaşıyor. Hatta yarışan pilotlar arasında yer alan NG Kütahya
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral
'ın 'Sizi de bindirelim araca küçük bir tur gezin' teklifine hiç sıcak bakmıyorum. Araba yarışı Erkan Güral'ın tutkusu. Yıllardır bu işe gönül vermiş. Türkiye'nin dört bir yanındaki yarışlara katılıyor. Neden otomobil yarışı diye soruyorum, 'Çocukluğumdan beri arabalara meraklıydım, bu bir süre sonra tutku halini aldı. Heyecan, adrenali, anlık karar verme refleksi beni cezbetti. Yarışlar sırasında kurulan ortam ve arkadaşlık da çok kıymetli' diye anlatıyor. Erkan Güral'ın bu tutkusuna başta eşi Yelda Güral olmak üzere çocukları da ortak. Onlar yarışmıyor belki ama seyirciler arasında ön sıradalar. NG Kütahya Seramik Ege Rallisi
iki gün sürdü. 13 yıl sonra ilk kez Çeşme Belediyesi'nin önünden verilen sembolik startla başladı. Ralliyi genel klasmanda lider durumunda bulunan Yağız Avcı
, Ersan Alkır ikilisi birinci tamamladı. Ama bu yarışlarda benim ilgimi çeken şampiyon erkekler değil onların yanındaki kadınlar. Ralli yarışları erkek egemen görünse de kadınların da ilgi gösterdiği bir spor. Bu yarışlarda kaptan pilotların yanındaki kadın pilotlar dikkatimi çekiyor. Tek tek onlarla konuştum, içlerinde oğlunun yardımcı pilotluğunu yapan da var, adrenaline tutkuyla bağlı olan da... Türkiye'deki ilk kadın drift pilotuyum
Tuğba Bora
Ticaretle uğraşıyorum. Tam zamanlı çalışan bir iş kadınıyım. Çocukluğumdan beri arabalara meraklıyım. Pilot olmayı hep istiyordum. Tıpkı bir erkek çocuğu gibi ailemin arabasını kaçıra kaçıra büyüdüm. Daha sonra bu işi nasıl yaparım diye düşündüğümde işin mutfağından başlamaya karar verdim. Önce Motor Sporları Federasyonuna başvurup hakem oldum. 2016 senesinde bir yarış pilotundan teklif geldi yardımcı pilot olmam için. O yıl yarıştım ve mavi klasman kadın co-pilotluğu şampiyonu oldum. 2017'de ulusal yarışlarda derece aldım. Aynı zaman Türkiye'deki ilk kadın drift pilotuyum. Seve seve yapıyorum bu işi. Tamam şimdi bayılabilirsin
Burçe Muhtar
Eşimle birlikte çalışıyoruz. İkimiz de mimarız. Aynı zamanda birlikte de yarışıyoruz. İş ortaklığımızı da birlikte yürüttüğümüz için yarışta zorlanmıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Yarış sürecinde yiyecek bulabilmek, hijyen kadınlar için sıkıntılı konular. Servis alanında genellikle tuvalet olmaz. Köylerde tuvalet için evlere girmek zorunda kalıyoruz. Çubuk kraker yarış sırasındaki en büyük dostumuz. Geçen sene Çanakkale
yarışında aşırı sıcaktan küçük bir zehirlenme yaşadım. Yarış sırasında kötüleştim. Eşim beni değil, elimdeki rootbook'u yani tuttuğumuz notları çekip 'Tamam şimdi bayılabilirsin' dedi. Bu da en unutamadığım anımızdır. Hayalim hem karada hem havada pilot olmak
Tuğçe Öztürk
24 yaşımdayım, havacılık sektöründeyim. Uzun zamandır motorsporlarının içindeyim. Kuzey Kıbrıs'tan katılıyorum yarışa. Zaten uçak pilotu olmak istiyorum. Hem karada hem havada pilot olmak idealim. Adrenalin seviyorum. Ailem biraz korkuyor ve korumaya çalışıyor ama bu benim için bir hastalık boyutunda, vazgeçemem 'Erkeklerden hızlı lastik değiştiririm'
Nehir Yımaz
Otomobil yayıncılığıyla ilgileniyorum. 18 yıldır otomobil sporlarının içindeyim. Yardımcı pilot olmak çok zor ama inanılmaz keyifli. Çünkü çok büyük sorumluluk. Bu erkek egemen bir spor dalı ama kadınlar da en az erkekler kadar başarılı. Mesela ben birçok erkekten daha hızlı lastik değiştirebildiğim gibi mekanikten erkeklerin çoğundan daha iyi anlıyorum. Etap esnasında bir-iki kilo kaybediyoruz ama lastikleri kaldıracak güce hep sahibiz. Doğum günü hediyesi olarak şanzııman alırım
Bahar Sunman
50 yaşımdayım, elektronik mühendisiyim. Ailece yarışıyoruz. Geçen yıl oğlumun co-pilotuydum, bu yıl eşimin. Oğlum gençlerde, eşim ise historik kategoride şampiyon oldu. Bu işe hep beraber başladık. Birbirimize doğum günü hediyelerimiz bile farklıdır. Eşime doğum günü için şanzıman alabilirim. Herkes yurtdışına gidip müze gezer, biz yarış parkuruna gideriz. Kadın olarak zorluk yaşamadım
Nurcan Neslihan Gökçen
12 yıl medya sektöründe editör olarak çalıştım. Eşim üç sezondur yarışıyor, bu benim ilk yarışım. Ralli, co-pilotluk kolay gibi görünse de çok zor bir spor. Hazırlıkları aylar, haftalar öncesinden başlıyor. Ancak bir o kadar da keyifli. Yarıştığımız etaplarda her türlü güvenlik önlemi var. Araçlarımız özel olarak hazırlanıyor. Herhangi bir kazada bizi koruyabilecek tüm ekipmana sahibiz. Kadın olarak bugüne kadar hiçbir zorluğunu yaşamadım. Cinsiyetçi bir yaklaşım yok bu sporda.