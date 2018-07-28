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: Karadeniz nefesimizi kesti!

albümünde yer alan Dön Dünyam isimli şarkısına çektiği kliple gündem oldu. Karadeniz yaylalarında çektiği klip için iki gün boyunca Karadeniz’de dere tepe gezen Önal, “Çeşme ve Bodrum gibi insan elinin fazlaca dokunduğu yerler yerine burayı tercih ettik” diyor

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 09:13
Ayşe Hatun Önal: Karadeniz nefesimizi kesti!

Karadeniz yaylalarında bir göründü pir göründü. Farklı ve orjinal tarzıyla dikkat çeken, yaptığı müzikle alternatif bir isim O. Müzik adına yaptıkları her zaman merak ediliyor. Bu kez klibini Karadeniz'de çekti ve yine gündeme oturdu.

Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi DJ prodüktör Mahmut Orhan'a ait olan Dur Dünyam şarkısının klibi Karadeniz'in en özel yerlerinde çekildi.

Yönetmenliğini Serhat Hayri'nin yaptığı klipte Ayşe Hatun Önal'ı, Rize Gito Yaylası, Artvin Borçka, Karagöl ve Arhavi'nin muhteşem manzaralarında görüyoruz. Klipte sadece doğa değil, Önal'ın kıyafetleri de dikkat çekiyor. Sudi Etuz, Mehmet Korkmaz, Zeynep Gök ve Zeynep Erdoğan imzalı tasarım kıyafetlerle kamera karşısına geçen Önal'ın stil danışmanlığını Rabia Yaman üstlenmiş. Ayşe Hatun Önal'la Karadeniz'i ve yeni klibini konuştuk:

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Ayşe Hatun Önal: Karadeniz nefesimizi kesti!
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