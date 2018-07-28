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Her yerde onun klibi dönüyor! İşte Romanyalı Brianna...

Romanyalı şarkıcı Brianna, klibini İstanbul sokaklarında çektiği Lost in İstanbul’u “’ye minnettarlığımı göstermek için yaptım” diyor

MELTEM FIRATLI Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 09:43
Her yerde onun klibi dönüyor! İşte Romanyalı Brianna...

Müzik kanalında bir klip dönüyor. Genç bir kız, İstiklal Caddesi'nde yürüyor. Galata'nın sokaklarını arşınlıyor. Ardından Ortaköy'e geçiyor. Nefis Boğaz manzarası, sokak kedileri ve camiler... İstanbul denince aklımıza gelenlerin çoğu klipte adeta resmi geçit yapıyor.

YouTube'de 30 milyon kez izlenen klip Lost in Istanbul (İstanbul'da Kaybolmak) adlı şarkıya ait. Klipteki genç kız ise Romanyalı bir şarkıcı. Brianna, daha 18 yaşında. Ama sadece ülkesinde değil, 'de de seviliyor. Radyoda da sık sık karşımıza çıkan şarkının hikayesini dinlemek ve Brianna'yı daha yakından tanımak için kendisine ulaşıp sorularımızı yönelttik.

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Her yerde onun klibi dönüyor! İşte Romanyalı Brianna...
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