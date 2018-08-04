7/24 şehirde yaşam

PARMAK UCUNDA FESTİVAL
Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ATVSabah ana medya sponsorluğunda ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor. Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen ilk gösteri Zorba oldu. İki saat süren bale gösterisini bin 500 kişi izledi. 8 Ağustos çarşamba günü ise Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından koreografisi Marius Petipa'ya ait Bale Yıldızları Akşamı- Balenin En İyileri gösterisi sahnelenecek. Temsil 21.30'da başlıyor. Bilet 100 TL.
KONSER
Caz ve funk bir arada
Bidar, çocukluk yıllarında başlayan müzik hayatını caz vokal yarışmaAntalya
dereceye girerek taçlandıran bir sanatçı. Müzikal çizgisini caz, funk, soul, r&b ve elektronik türleri üzerine kuruyor. Bu akşam 21.00'de Jazz After Sunset programı kapsamında Sarıyer Tamirane'de sahnede.
İzmir'de sıcaklara bir mola
İzmir KafePi Beach Club'ın yaz sıcaklarını unutturan happy hour programları devam ediyor. Bugün 14.00'te besteci, aranjör ve söz yazarı Ozan Çolakoğlu
sahne alırken, yarın 14.00'te Brezilyalı dansçıların gösterisi olacak. 6 Ağustos pazartesi günü ise Ukraynalı DJ ve model Da Candy eğlence dolu bir müzik performansı sergileyecek. Biletler Biletix'te.
?Hitleriyle sahnede
Vadıstanbul'da bulunan Jolly Joker
, ağustos ayında birbirinden başarılı sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Bugün saat 22.00'de Selami Şahin
hit şarkılarını seslendirecek. Bilet 56.50 TL.
FESTİVAL
14 günde 14 oyun
Kadıköy Tiyatro Festivali 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Festivalde 14 oyuna yoğun ilgi nedeniyle davetiyeli olarak girilebilecek. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek. Oyunlar saat 21.00'de seyirciyle buluşacak. Festival 15 Ağustos'ta Taşra Kabare'nin Düşperest oyunuyla sona eriyor. Bugün ise Masal Irmaklarında adlı oyunu izleyebilirsiniz. Tüm programa ise İstanbul.net.tr adresinden ulaşmak mümkün.
Teras sergisi devam ediyor
Maslak Elgiz Müzesi'nde 2 bin metrekarelik bir açık alanda kurulan 10. Teras Sergisi Başka Bir Tepeden devam ediyor. İstanbul temalı heykel sergisinde her sanatçı İstanbul'u kendine göre yorumladı. Kars, Isparta, Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi farklı şehirlerden heykeltıraşların yer aldığı sergi, günümüz İstanbul'una içeriden ve dışarıdan yeni bir yorum getiriyor. Bülent Çınar, Fulya Asyalı ve Aslı İrhan sergide yer alan sanatçılardan bazıları. Eserleri 28 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00-17.00 arasında görebilirsiniz.
SİNEMA
Açık havada sinema keyfi
Birbirinden güzel yerli ve yabancı filmler yaz boyunca Beşiktaş Swissotel'in binden fazla dev ağacı içinde barındıran Sultan Park korusunda gösterimde olacak. 6 Ağustos pazartesi günü saat 21.00'de Midnight in Paris filmi gösterilecek. Amerikalı nişanlı bir çiftin hikayesini anlatan filmin bilet fiyatı 65 TL. Patlamış mısır ve içecek de fiyata dahil.
ATÖLYE?
?Napoli'den lezzetler
İtalyan mutfağının kalbi Napoli
'de atıyor. Pizzanın doğduğu ve mozzarella ile buluştuğu bu gastronomi şehrinden tarifler öğrenmek istiyorsanız bugün Eataly mutfaklarında yerinizi alabilirsiniz. Benimle İtalya'ya gel: Napoli Yemekleri atölyesi 19.00'da Zorlu Center'ın meydan katındaki Eataly'de yapılacak. Napoli usulü levrekten domates soslu makarnaya kadar birçok tarif öğretiliyor. Atölye ortalama üç saat sürüyor, bilet 225 TL.
BİR ONDAN BİR BUNDAN
Tatlıseverler ?için USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi) A La Carte Tatlılar atölyesi başlıyor. Atölyede tiramisu, creme brulee ve Fransız tatlısı olan baba au rhum (Rum baba) yapmayı öğreneceksiniz. Atölye 10 Ağustos cuma günü 11.00'de başlayacak ve yaklaşık dört saat sürecek. Bilet 170 TL.
?STAND UP
Doya doya gülelim
Stand up'a ilk başladığı zamandan bugüne izleyicisiyle metrobüslerde karşılaştığı için bir türlü sahne sanatçısı havasına giremediğini söyleyen komedyen Cem İşçiler'in gösterisi 10 Ağustos'ta BKM Mutfak Çarşı'da gerçekleşecek. Gösteri 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatı ise 34 TL.
NOT DEFTERİ
1 Trakya'nın en büyük müzik festivali dün başladı. Kenan Doğulu, Teoman gibi isimlerin katıldığı üç günlük festival Edirne Erikli Plajı'nda. Program her gün 12.00'de başlıyor. Günlük bilet 50 TL.
2 Türkiye'nin yükselen yıldızı Edis yarın 19.00'da Ankara Winner İncek sahnesinde konser verecek. Bilet 79 TL.
3 Göksel yarın akşam 21.15'te Muğla Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Bilet 56 TL.
4 Anadolu Ateşi dans topluluğunun yeni dans gösterisi Troya, 7 Ağustos'ta Antalya Aspendos Arena'da 21.15'te başlıyor. Bilet 120 TL.