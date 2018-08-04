Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Dalış maskelerindeki tehlıke

Dalış maskelerindeki tehlıke Tatil için hazırlık yapan ebeveynler, çocuklarınıza alacağınız yüzme ekipmanlarına dikkat edin. Çocuğa uygun olmayan ve doğru yerden alınmayan dalış maskesi, şnorkel, keşif maskesi ve dahası... Eğlenceden çok faciaya sebep olabilir

Giriş Tarihi: 4.8.2018