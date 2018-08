Emeklilik maaşı alma zamanım geldi

BUGÜN NELER OLDU

Müzisyenlerin çoğu verdikleri röportajlarda son nefeslerini verene kadar sahnede olmak istediklerini söyler. Ray Charles , BB King gibi isimlerdir idolleri. Yolda, turnede, sahnede geçen ve orada sona eren hayatlar... Ama belli ki yaş ilerleyince öncelikler de değişiyor. Aileden, çocuklardan, torunlardan uzak kalınan, yollarda, turnede geçen yılların muhasebesi yapılıyor. Son iki yıldır arka arkaya gelen emeklilik haberleri tam da bunu gösteriyor.Bu yazı veda turnesinde geçiriyor 76 yaşındaki Paul Simon . Homeward Bound: The Farewell Bound adını verdiği turnesine çıkmadan önce yaptığı basın açıklamasında o da özel hayatına, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğinden bahsetti. "Sahne kariyerimin doğal olarak sona ermesinin nasıl bir his olduğunu her zaman merak etmişimdir. Artık yanıtını biliyorum" diyen müzisyen veda turnesi kapsamında eylül ayında ABD'de olacak. "Seyahat etmek, eşimden ve ailemden uzak kalmak, sahnede olmanın keyfini azaltıyor" diyen Simon, bundan sonra sadece çevreci kuruluşlar için gönüllü olarak akustik konser verebileceğini söylüyor.İngiliz müzisyen Elton John da birçok kez kariyeri ile ilgili hayalinin "Ölene kadar yollarda olmak" olduğunu söylemişti. Ama evlenip iki çocuk evlat edinmesi, hayatla ilgili planlarını değiştirmiş olmalı ki geçen aylarda son turnesine çıkacağını açıkladı. 71 yaşındaki müzisyen, 50 yıllık kariyeri boyunca 300 milyondan fazla albüm sattı. Emekliliğe ilk adımını beş kıtada vereceği 300 konser sonrasında atacak. The Farewell Yellow Brick Road adını verdiği veda turnesinin biletleri hızla tükeniyor. Zaten tahminler bu turneden 300 milyon dolar hasılat elde edileceği yönünde. John'un oğulları Zachary yedi, Elijah ise beş yaşında. Şarkı yapmaya ve müzikal yazmaya devam edecek olan John, şimdiden çocuklarına daha fazla zaman ayırmanın, büyürken onlarının yanında olmanın hayalini kuruyor: "Çocuklarımı çok seviyorum. Onlara hasret kalmak istemiyorum. Onlar da bana hasret kalmasın."Thrash metalin efsane ismi Slayer için de yolun sonu göründü. En azından grubun basçısı ve solisti Tom Araya böyle düşünüyor. Çıktıkları Final World Tour'a devam eden grubun hayranları vedayı kabullenmese de 56 yaşındaki Araya'nın açıklaması çok net: "35 yıl uzun bir zaman. Başlangıçta her şey harikaydı. Gençtik, yenilmezdik. Ama artık aile babasıyım. Seyahat etmek çok zor geliyor. Emeklilik maaşımı alma zamanım geldi."Daha önce, 1992 yılında da artık turneye çıkmayacağını açıklamıştı 69 yaşındaki Ozzy Osbourne. Hatta No More Tours Tour (Daha Fazla Turne Yok Turnesi) adını vermişti veda turuna. Ama bu kez daha kararlı görünüyor: "Artık dünya turnesine çıkmayacağım. Konserlerim devam edecek ama. Biraz yavaşlama zamanım geldi. Dede olmanın keyfini çıkaracağım. Bir Osbourne kuşağının daha büyümesini kaçırmak istemiyorum."Neil Diamond'ın kariyerinin 50'nci yılında çıktığı turne, zorunlu olarak son turnesi oldu. Parkinson hastalığına yakalanan 77 yaşındaki müzisyen, doktorunun tavsiyesi üzerine internet sitesi üzerinden emekliliğini ilan etmek zorunda kaldı. "Turnedeyken emekliliğimi ilan etmem benim için de büyük hayal kırıklığı oldu" diyen müzisyen, müzik yapmaya devam etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.Sekiz Grammy ödüllü şarkıcı Anita Baker da müziğe veda eden isimler arasında. Baker'ın albüm çalışmalarına da son verdiği söyleniyor. Aretha Franklin de geçen yıl konser vermeyi bırakacağını açıklamıştı. 76 yaşındaki yaşayan efsanenin hayali ise açacağı gece kulübünde zaman zaman canlı performanslar sergilemek. Folk müzik sanatçısı 77 yaşındaki Joan Baez de yolları arkasında bırakmaya hazırlanıyor. Durakları arasında geçen ay İstanbul'un da bulunduğu Fare Thee Well Tour 2018'in ardından emekli olacak. Baez yaşı nedeniyle sahneye çıkmanın artık kendini zorladığını söylüyor.