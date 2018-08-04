Kalp hastalarına doğal ilaç!

Aslında Meksika'dan dünyaya yayılan avokado yağışlı, sıcak iklimi seven soğuğa karşı dayanıklı olmayan bir meyvedir. Sağlığa olan faydaları nedeniyle avokado meyvesi bu kadar popüler. Bir avokado meyvesinden elde ettiğimiz besinlerin tümünü başka bir yiyecekten elde etmemiz mümkün değil. Bu nedenle bulduğunuzda mutlaka buzdolabınızda bulundurun derim. Avokado, zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ asidi olan oleik asit açısından zengindir fakat karbonhidrat ve protein de içerir. Diyet lifi, folik asit, B1 vitaminleri; potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve kükürtün de iyi kaynaklarından biridir. Bu kalbe dost Güney Amerikameyvesi aynı zamanda kuvvetli antioksidanlar içerir. Hasat zamanına göre avokado meyvesindeki sağlıklı yağ içeriği ve miktarı değişir. Avokado toplandıktan sonra yaklaşık 30-35 gün kadar soğuk hava depolarında bekletilir. Bu da meyvenin fenolik bileşikler açısından daha da zenginleşmesini sağlar.