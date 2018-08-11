Doğru beslen inmeden korun

Kan damarlarının tıkanması ve yırtılması sonucu beyne kan gidişinin engellenmesi ile ortaya çıkan klinik duruma inme diyoruz. Her yıl dünyada 15 milyon kişi inme geçiriyor. İnmeye bağlı ölümler tüm ölümler arasında ikinci sırada. İnme geçirenlerin 5 milyonu yaşamını yitirirken, 5 milyon kişi ise kalıcı bir arıza ile hayatına devam ediyor. Türkiye'de ise 60 yaş üzerinde daha çok görülen ve her yıl yaklaşık 200 bin kişinin yakalandığı inme, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Daha genç yaşlarda görülen inmeler ise sakatlık ve iş gücü kaybının birinci sebebi olarak değerlendiriliyor. İnme değiştirilebilir ve değiştirilmeyen risk faktörlerinden etkilenen önemli bir sağlık sorunudur. Yaş, ırk, cinsiyet, düşük doğum ağırlığı ile doğmak, genetik faktörler ve ailede inme öyküsü, değiştirilemeyen risk faktörleridir. Ancak diyabetten korunmak, kan yağlarını normal düzeyde tutmak, sigara içmemek, alkol kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak, şişmanlamamak ve sağlıklı yeme alışkanlıkları inmeyi önleyebilen faktörlerdir.