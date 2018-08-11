Klasiğin büyüsü

Hava geçen yıllara nazaran daha sıcak ve nemli olsa da Bodrum Müzik Festivali
tam da alıştığımız görüntülerle başladı. Açılışa yarım saat kala Turgutreis'teki D-Marin'in kapısında insanlar birikmeye başladı. Çocuklar, gençler, yaşlılar... Ortak noktaları özenle hazırlanıp gelmiş olmalarıydı. 14 yıldır düzenlenen festival belli ki kendi geleneğini oluşturmuştu. Konserden önce gerçekleşen törende bu yılki Onur Ödülü, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Hüsnü Akhan tarafından piyano virtüözü Gülsin Onay
'a takdim edildi. Onay, aynı sahnede birçok kez bulunmuş olmasına rağmen heyecanlıydı. Geçen yıllarda Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile verdiği konsere ilişkin anısını "O kadar güzel eşlik ediyorlardı ki, çalmayı bıraktım, onlara baktım. Çiçek bahçesinde gibiydim" diyerek anlattı. Törenin ardından sahneye ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çıktı. Konserin başlamasına dakikalar kala orkestra son hazırlıklarını yaparken çıkan sesleri dinlemek bile heyecanlanmamıza yetti. Ardından duayen orkestra şefi Rengim Gökmen alkışlar eşliğinde yerini aldı. İKİ DEV SES SAHNEDE
Program Verdi'nin Kaderin Gücü Uvertürü ile başladı. Konser boyunca Verdi'nin yanı sıra Puccini, Shostakovich gibi ustaların eserleri çalındı. Gecenin başlığı Opera Gala Konseri'ydi ve solistler arasında bu alanda uluslararası gururumuz olan tenor Murat Karahan da vardı. Ocak ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Karahan, bir yandan da Arena di Verona, Bolşoy Tiyatrosu, Viyana Staatsoper gibi önde gelen opera sahnelerinde başrol söylemeye devam ediyor. İtalya
'dan gelip ayağının tozuyla sahneye çıkan Karahan gece boyunca performansı ve müthiş sesiyle 4 bin kişiyi kendine hayran bıraktı. Şef Rengim Gökmen'le aralarındaki sinerji de görülmeye değerdi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç soprano Lauren Fagan da yeteneği ile gece boyunca parladı. Bodrum'un dünya çapında bir klasik müzik destinasyonu olmasına önemli katkılarda bulunan festivalde bu yıl 16 konseri 20 bin kişi izledi.