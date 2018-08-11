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Gogh usulü giyilebilir sanat

Sanatçı elinden çıkan eserler, çeşitli marka va tasarımcılarla buluşuyor. Bunun son örneği de Gogh’un tabloları

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Van Gogh usulü giyilebilir sanat
Sanatla moda hiç olmadığı kadar kolkola son birkaç yıldır. Birbirinden ünlü markalar ve tasarımcılar sanat eserlerinden ilham alan hatta özel anlaşmalarla bir kısmına bire bir yer verebildikleri özel çalışmalara imza atıyor. Tabii ki trendlerin de etkisiyle ilham alınan tasarımcılar değişiklik gösteriyor. Son bir yıla çiçekler damga vurmuşken lı ünlü ressam Vincent Gogh'un eserlerinin de modern kıyafetlere uyarlanmaması imkansız gibiydi. En ünlü tabloları arasında bulunan Çiçek Açan Badem Ağacı, İrisler ve Ayçiçekleri bulunan Van Gogh'un bu çalışmaları Vans markasının yeni koleksiyonuna ilham verdi. Marka Hollanda'da bulunan Van Gogh Müzesi ile işbirliği yaptı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı da tabloların korunması amacıyla harcanacak.
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Van Gogh usulü giyilebilir sanat
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