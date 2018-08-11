Van Gogh usulü giyilebilir sanat

Sanatla moda hiç olmadığı kadar kolkola son birkaç yıldır. Birbirinden ünlü markalar ve tasarımcılar sanat eserlerinden ilham alan hatta özel anlaşmalarla bir kısmına bire bir yer verebildikleri özel çalışmalara imza atıyor. Tabii ki trendlerin de etkisiyle ilham alınan tasarımcılar değişiklik gösteriyor. Son bir yıla çiçekler damga vurmuşken Hollanda
lı ünlü ressam Vincent van
Gogh'un eserlerinin de modern kıyafetlere uyarlanmaması imkansız gibiydi. En ünlü tabloları arasında bulunan Çiçek Açan Badem Ağacı, İrisler ve Ayçiçekleri bulunan Van Gogh'un bu çalışmaları Vans markasının yeni koleksiyonuna ilham verdi. Marka Hollanda'da bulunan Van Gogh Müzesi ile işbirliği yaptı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı da tabloların korunması amacıyla harcanacak.