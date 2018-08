7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde 23 Ağustos perşembe günü sema ayini gösterisi yapılacak. Gala Antalya evileri'nin sunduğu sema gösterisinin yanında Semazen Dünyası sergisini de gezebilirsiniz. Sergi sema geleneğini spiritüel bakış açısı ile ele alıyor. Canlı tasavvuf müziği eşliğinde sergiyi gezebileceksiniz. Gösteri 19.00'da başlayacak, bilet 76.25 TL Adrenalina dans gösterisi 21 Ağustos Salı günü Antalya Chapito'da sergilenecek. Yaklaşık iki saat sürecek performansla sanatçı, dansçı ve akrobatlar hünerlerini gösterecek. Çılgın Küre ve Delice Uçanlar adlı numaralar şovun bugüne kadar en ses getirenleri oldu. Adrenalina 21.45'te başlayacak. Bilet 75 TL.Mövenpick Hotel Istanbul, Kurban Bayramı'nda ziyaretlere tat katmak isteyenler için madlen çikolatalarını süslemeye başladı. Pastane şefi Feyzullah Aksoy tarafından hazırlanan ev yapımı çikolatalar da beğeninize sunuluyor. Sipariş için Mövenpick GourmeT'yi arayabilirsiniz.Yarın akşam Sarıyer Tamirane'de Morning Jazz Sessions etkinliği yapılacak. Caz müziğine yoğunlaşan Nancy Marano ve Bill Charlap gibi isimlerle çalışan Rişe Özkan gecede sahne alacak. Repertuvarındaki caz standartlarını; gitarda Güç Başar Gülle, kontrbasta Andreas Metzler ve davulda Nihal Saruhanlı eşliğinde yorumlayacak. Performans 15.00'te başlayacak. Girişler ücretsiz.Çeşme Kafe Pi Beach Club bayramda da değerli sanatçı ve DJ'leri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. 22 Ağustos çarşamba saat 14.00'te happy hour'da DJ setine Cihan Kula geçecek. 22.30'da ise Türk rap'inin başarılı isimlerinden Gazapizm sahne alacak. Biletler Biletix'te.Fly-Inn Beach Çeşme, 24 Ağustos cuma gecesi listelerde uzun süre birinciliği elden bırakmayan Pushing On hitiyle başarısını taçlandıran dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Jimi Jules'u ağırlıyor. İsviçreli Jules, Avrupa'nın en büyük festivallerinden Miami sahillerine ve Japonya kıyılarına uzanan canlı performans yolculuğuna Çeşme'yle devam ediyor. Ön satışlı biletlere www.mobilet.com adresinden ulaşabilirsiniz.Dream Sales Machine tarafından üçüncüsü düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival, 7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Club Quartier ve Moda All Saints Kilisesi'nde binlerce sanatseveri ağırlayacak. Biletler dsmbilet. com'dan satışa sunuluyor.Milyonfest Mersin başladı ve bu hafta sonu da devam ediyor. Mersin Erdemli sahilindeki festival geçen yıl Türkiye'nin önde gelen 21 sanatçısını üç gün boyunca ağırlarken, bu yıl dört gün boyunca ağırlayacak. Rock temalı festivalin günlük bileti 50 TL.Masterpiece resim atölyeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın konusu ne kadar renkli olabileceğinizle ilgili. Size verilen malzemelerle tuvalinizi rengarenk bir forma sokmanız isteniyor. Ressamların yönlendirmeleriyle sanat eserinizi dilediğiniz gibi oluşturacak ve sonrasında istediğiniz renge boyayacaksınız. Atölye bugün 19.00'da Masterpiece Galata'da başlayacak. Bilet 75 TL.Kendisi küçük ama lezzeti bir o kadar büyük kurabiyeler yapmak isteyenler, yarın Zorlu Center 'daki Eataly mutfağında yerinizi alabilirsiniz. Atölyede chocolate chip cookie, portakallı kakaolu cookie ve vişneli fındıklı cookie yapmayı öğreneceksiniz. Sonrasında aromalı çayların keyfini çıkarabilirsiniz. Eataly Cookie atölyesi yarın 13.00'de. Bilet 150 TL.Uniq Açıkhava Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Yarın akşam saat 21.00'de Sevgisiz adlı film gösterilecek. Boşanmak üzere olan bir çiftin değişen hayatını ve 12 yaşında kaybolan çocuklarının hikayesini ele alan film bu yıl Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü'nün sahibi oldu. Filmin biletleri 27.50 TL.Denge/sizlik/ler Paris sergisi, Paris'i farklı bir şekilde hayal etmek, sarsmak ve şehirle ilgili algı alışkanlıklarını değiştirmek için sanatseverlere mizah dolu bir yöntem sunuyor. Sanatçı Julien Aksoy bu simgesel şehre yeni bir bakış açısı getiriyor. Sergiyi Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi'nde 7 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret öncesi randevu almanız gerekiyor.14 mekan ve mecrada, 29 sanatçı ve kolektifin katılımıyla gerçekleşen Büyük Çayır sergisi 15 Eylül'e kadar devam edecek. Sergiyle kaybolan çayırların geri gelmesi için yeni ifadeler bulunması amaçlanıyor. Şişli Ariel Sanat'taki sergiyi 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edebilirsiniz.Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi adlı sergide Ankara keçisinden ve tiftiğinden üretilen güncel tasarım ve üretimlere yer verilecek. Sergi sırasında doğal boya koleksiyonu kullanılarak boyanmış 10 farklı renk tiftik örneklerini de inceleyebileceksiniz. Sergiyi 10.00-17.00 arasında Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz.1 Eski Dostum Tankla Gelmiş albümüyle dikkat çeken Adamlar müzik grubu bugün 20.00'de Antalya Diesel Pub Kaleiçi'nde sahne alacak. Konser bileti 45 TL.2 Pop müziğin kadın vokallerinden Funda Arar bu akşam Datça Açıkhava Tiyatrosu 'nda konser verecek. 21.15'te sahneye çıkacak sanatçının konser bileti 66.50 TL.3 Bülent Ersoy, yarın 21.15'te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet 66.50 TL4 Bir fare ve tavşanın macerasını anlatan Mutlu Poni çocuk eğlencesi 23 Ağustos'ta Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu'nda 20.45'te başlıyor. Bilet 39.50 TL.