Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Bakıcı maaşlarında dolara son

Bakıcı maaşlarında dolara son Türkiye’de yabancı uyruklu çocuk bakıcıları maaşlarını dolar üzerinden alıyor. Ancak ülkemize yapılan ekonomik saldırıyı görmezden gelemeyen anneler, bakıcı maaşında da Türk lirasına geçmeyi istiyor: “Bakıcı maaşlarında da yerlileşeceğiz” diyorlar