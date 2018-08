Bakıcı maaşlarında dolara son

BUGÜN NELER OLDU

Günümüzde binlerce çalışan anne çocuğuna yabancı bakıcı bakıyor. Türkmen, Özbek, Gürcü, Moldovalı, Rus... Hepsi maaşlarını dolar üzerinden alıyor. Doların yükselişi ile aynı hafta içinde maaşları iki buçuk katına çıktı. Bu durum anneleri de kara kara düşündürmeye başladı. Çünkü pek çok anne, bakıcıya vereceği para kadar maaş alamıyor. Bu durum karşısında çare arayan kadınlarımızın sıklıkla duyduğu cümle şu: "Maaşının hepsini bakıcıya vereceksen, neden çalışıyorsun? İşi bırak, çocuğuna bak." Eminim, şu an bunu pek çok çalışan kadın kendi kendine bile söylüyordur ama bu bir çözüm değil. Bunca yıl kariyer yapmış, ülke ekonomisine katkıda bulunmuş kadın gücü ve birikimi dolar karşısında eğilemez, yıldırılamaz. Krizler kendi fırsatlarını doğurur. O halde, yıllarca en sevdiği varlığı, çocuğunu emanet ettiği için her türlü sömürüye uğrayan annelerin de harekete geçme zamanı geldi. Bakıcı ajanslarının kendi çıkarları doğrultusunda kurduğu bakıcı piyasasının bizi sömürmesine artık izin vermeyeceğiz. Bu ülkede üniversite mezunu milyonlarca çalışan, bakıcılara verdiğimiz maaşları almıyor. Tabii ki, bakıcıların işi kolay değil, onlar da haklarını almalılar ama bu tek taraflı bir sömürüye dönüşmemeli.Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Aynı gemideyiz. Refah günlerimizde haklarını sonuna kadar ödediğimiz bakıcılar da taşın altına ellerini sokup içinde olduklarını geminin batmaması için fedakârlık yapmalılar. Binlerce çalışan kadın, sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından aynı çağrıyı yapıyor: "Artık maaşları dolar olarak değil Türk lirası olarak ödeyelim ve maaşlarda bir standart sağlayalım." Ülkemiz için hayırlısı olan da bu. Yastık altında, bankada doları olanlar bozdurmak için kuyruğa girdi. Birçok şirket dolar kurunu sabitlendi. Peki, biz neden her ay dolar alıp maaş ödeyelim. Biz de yerlileşiyoruz. Ülkemizin ekonomisine fayda sağlayacak kadar çok kadınız ve biz bu gemiyi yürütürüz. Yeter ki, bu ortak kararımıza sadık olalım. Türk lirası ödemesini reddedip dolar isteyen bakıcılara karşı dik duralım. Bu onların haklarını çiğnemek değil, bu onların da işsiz kalıp ülkelerine dönmek zorunda kalmamaları için bir önlem. Bakıcı ücret piyasasını belirleyen ajanslar ve bizler, şu anki döviz durumunu ve diğer ülkelere kıyasla yüksek seviyede olan maaşlar ile ilgili acil bir düzenleme yapmak zorundayız. Çözüm ise belli: Artık dolarla değil Türk lirası ile maaş ödemek ve gelir düzeyimiz ne olursa olsun bu karara sadık kalmak.Teknolojiyi seven, gelecek planlarını teknoloji üretmek üzerine kuran çocuklar için harika bir haberim var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliği yaparak beş yeni DENEYAP atölyesi kuruyor. Bu atölyeler Pendik, Ümraniye, Tuzla, Güngören ve Esenyurt 'ta açılacak. 15 Eylül'de eğitime başlayacak beş yeni şube ile 430 olan eğitim kapasitesi 1500 öğrenciye çıkacak. Ayrıca Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Teknoloji Atölyesi de yetenekli yabancı öğrencilere teknoloji eğitimi verecek. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren atölyelerde; üstün yetenekli öğrencilere 3 yıl boyunca robotik ve kodlama, arduino ve elektrik, nesnelerin interneti, enerji teknolojileri, üretim ve tasarım, kendi İHA 'nı tasarla, matematik ve fizik, siber güvenlik, mobil uygulama ve programlama, yapay zeka, havacılık ve uzak teknolojileri, nanoteknoloji konularında ücretsiz eğitim veriliyor.