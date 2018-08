Bayram rotayı eğlenceye kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Az buz değil... Siz bu satırları okurken milyonlarca kişi yollarda olacak. Bir o kadarı da pazartesi ya da salı (bayramın birinci günü) çıkacak. Toplamda 30 milyon kişinin yer değiştirmesi bekleniyor. Kimi memlekete aile ziyaretine gidiyor, kimi Bodrum 'a, Çeşme'ye ya da yurtdışına tatile... Trenlere, uçaklara, otobüslere ek seferler kondu. Yine de cumartesi günü için Bodrum bileti ara ki bulasın. Bulsan da fiyatı karşısında donup kalırsın. En popüler beldeler yine Çeşme-Alaçatı hattı, Bodrum, Antalya ... Bir de " İstanbul 'da kalırım, boş şehrin tadını çıkarırım" diyenler var. Peki ama nerede, nasıl programlar var? İşte bayramın öne çıkan etkinlikleri...Emirgan Group'un mekanlarından La Boom ve Set Kebap Kurban Bayramı 'na özel set menüler hazırladı. Set Kebap'ın bol etli, mezeli menüsünün fiyatı 100 TL.Jolly Joker Vadistanbul'da bu akşamdan bayramı başlatanlar Hakan Altun ile eğlenebilir. Sahnesi en çok ilgi gören isimlerden biri Altun. 25 Ağustos cumartesi ise Ezhel sahne alacak.Bayramda İstanbul'da çok fazla eğlence, parti yok. Onun yerine kültür sanat etkinliklerine ne dersiniz. Örneğin Uniq Expo'daki John Miro Litografi ve Gravür sergisini gezebilirsiniz.İlla ki deniz olsun diyorsanız da buyurun Kilyos'taki Minyon ya da Suma Beach'e. Sedef Adası'nı ya da Büyükada'yı da tercih edebilirsiniz.25 Ağustos'ta bir kez daha Ken on the Beach var. Yani Kenan Doğulu , Spiaggia Grande'de sahne alıyor. Plaj partisi biraz konsere dönüşüyor anlayacağınız. Giriş ücreti 220 TL, oturma düzeni yok. İçeride yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz. Doğulu saat 18.00'de sahne alıyor. Perşembe ve cuma akşamı ise Cabaret Grande kapsamında Ayta Sözeri sahne alıyor. Biraz ağır makam başlıyor ama sesi ve ekibi iddialı. Yemekler de fiks menüye göre başarılı.Delikli Koy'daki Paradiso Beach bu yaza hızlı girenlerden. Plajda eğlenmek istemeyenler sıcak havuzunda takılıyor. Kimileri localara yerleşiyor, kimileri denizin içindeki flamingolarla selfie çektiriyor. Bayram boyunca da sırasıyla Doğuş Çabakçor, Yasin Keleş, Ozan Doğulu DJ setinin başına geçiyor. Pazar kapanış ise Evrencan Gündüz ile oluyor."Kalabalık istemem, itiş kakışa gelmem" diyorsanız kulübe hoş geldiniz. O halde sizi Alaçatı Beach Resort'e bekleriz. Hem artık işletmeci Didem Özgen de burada. Alaçatı-Çeşme hattının en iyi dekorasyona sahip mekanlarından biri. Yemek menüsü de oldukça iddialı. Hawaii usulü poke kase tam benlik. Fit takılmak isteyenler için de pek çok seçenek var. Akşamüstü kumsalda varilde ateş yakılıyor. Etrafında toplananlar da hem sosyalleşiyor hem dans edip muhteşem manzara eşliğinde eğleniyor. Sörf öğrenmek isteyenler için de burası ideal bir nokta.Serkan Koca'nın Limon Köyiçi'nde ise pazar gecesi Rubato sahne alıyor. Biraz alaturka, biraz arabesk, çok az da rap söylüyorlar. Fiks menüdeki nohut mantısını yemek için bile gidilir. Ama gitmek için rezervasyon şart zira köyün en kalabalık mekanlarından biri.Kimi mekanlar DJ'i, sanatçısıyla bayram programı yapar kimileri dünya trendlerini yakalar şefleri şovun içine katar. Mandarin Oriental , Bangkok çatısı altında yer alan restoran Le Normandie'nin Michelin yıldızlı Fransız şefi Arnaud Dunand Sauthier'yi farklı bir gastronomik deneyim için Bodrum'da ağırlıyor. Menüde ne mi var? Şef Fransız Alpleri'nden ilham almış; havyarlı, deniz kestaneli, şampanya soslu, güvercinli, kakaolu yemekler... 19.00-23.00 arası servis edilen bu afili menünün beş tabağını alırsanız 95 euro, yedi tabak yerim derseniz de 120 euro ödüyorsunuz. Yalnız bu menüyü sadece bugün Bodrum'da olanlar tadabilecek.Bu yazın en merak edilen mekanı The Bodrum Edition'da ise 20 Ağustos'a özel bir şefler şöleni var. BRAVA restoranında Perulu şef Diego Munoz ile ödüllü şefimiz Maksut Aşkar birlikte mutfağa girecekler. Lokal ürünleri kendilerine has bir şekilde yorumlayıp sunacaklar.Biraz da eğlence diyelim pembe havuzlu, pembe palmiyeli Jungle 8'e girelim. Bayramın birinci günü Abdullah İnal, ikinci günü Ceza, üçüncü günü ise Mahmut Orhan çıkıyor. Adettendir gitmişken pembe havuzunda fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyelim.Ayşem Saraçoğlu'nun işlettiği Kai Beach'te ise bugün Suat Ateşdağlı yarın ise Mykonos'un ünlü DJ'lerinden Valeron DJ setinin başına geçiyor.En dolu bayram eğlencesi ise Angie'de. Yarın akşam Mirkelam, 20 Ağustos pazartesi Jabbar, 23 Ağustos çarşamba Yalın, perşembe Zeynep Bastik, cuma Baran Bayraktar ve cumartesi Alya çıkıyor.Kuum Otel'in içindeki People'da kadro değişmiyor. Pazartesi Mehmet Erdem damardan giriyor, salı ve perşembe sahne Deniz Seki'nin ama kolay kolay yer bulunmuyor. Çarşamba ise Linet sahne alıyor. Rezervasyon için şimdiden şansınız deneyin ama çok ümitlenmeyin. Olmadı yemek sonrası barda takılırsınız.Yalıkavak Hazine'nin sahnesi ise pazartesi, çarşamba ve ve cumartesileri Özay Bakır'a emanet. Salı ve cumaları ise Yol Project çıkıyor.