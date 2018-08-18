"Dua Lipa
havuzda görülmüş", "Yok, yok açık büfeden yemek alıyordu", "Otele 04.00'te giriş yapmış", "Sevgilisi de yanındaymış", "Sevgilisi hem manken, hem de şefmiş"... Bir gün sonra gerçekleşecek Dua Lipa konseri için Belek'teki Regnum Carya'dan içeri girer girmez kendimizi bu cümlelerin geçtiği diyaloglara kulak misafiri olurken buluyoruz. Havuzda, restoranda, sahilde... Dua Lipa'nın Türkiye'deki ilk konseri olduğu için heyecanı belli ki şimdiden herkesi sarmış. Onun ve erkek arkadaşı Isaac Carew'un Instagram
post'larına ve story'lerine bakan nerede olduklarını tahmin etmeye çalışıyor. Dile kolay bir milyon metrekarelik bir tesisten bahsediyoruz, üstelik otel personeli ser veriyor sır vermiyor. Sadece "Ben bilmiyorum" diyor. Neyse ki o gece nerede yemek yediklerini öğrenen hayranları rahat bir uyku çekiyor. Kendisine ve ekibine kumların üzerinde özel bir masa kurulmuş. Ve deniz mahsullerinden oluşan bir menü sunulmuş.
GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ
Konser sabahı kahvaltıyla birlikte aynı çılgınlık kaldığı yerden devam ediyor. Otelin 3500 metrekarelik Crown Villa'sında kalan genç popçu poz poz girdiği postların yanı sıra Türk bayrağı eşliğinde paylaştığı story'lerle gönüllü turizm elçimiz gibi davranıyor. Mesleği şeflik olan Isaac ise yine Instagram'da Türk mutfağını tanıtma görevini layıkıyla yerine getiriyor. Künefeyi çatalının yan tarafıyla güzelce kesip içindeki peynirin nasıl uzadığını cümle alemeAntalya
iyor. Karideslerin fotoğrafını "Güzel Türkiye'de karidesler elimden daha büyük" diyerek paylaşıyor. Belek maceramızda gördük ki Lipa'ya en çok küçük kızlar bayılıyor. O da onları kırmayıp fırsat buldukça selfie çektiriyor. Gerçi konser öncesi hayranlarla buluşma seansı toplu bir fotoğrafla (en az 30 kişilik) geçiştirilip hayal kırıklığı yaratsa da (ah o menajer yok mu!) birkaç saat sonra konserin başlayacak olması hüzün bulutlarının dağılmasını sağlıyor. Dua Lipa çılgınlığının zirvesi üçüncü gün yaşanıyor. Lipa ve ekibinin kahvaltı yapıp güneşlendiği pavilyon hayranlar tarafından göz hapsine alınıyor. Zaman geçiyor, öğle saati geldiğinde hazırlanan yemekler pavilyona götürülmeye başlanıyor. Ahtapot ızgaralar, karidesler, turşular, balıklar... Sonunda aydınlanma da o anda yaşanıyor: "Biz bu sıcakta aç bilaç burada ne yapıyoruz?" Üçüncü günün sonunda biz otelden ayrılırken Dua Lipa ve ekibi tatillerine devam ediyordu. Dua Lipa postunun altındaki not, kanıtı: En mükemmel ve en ihtiyaç duyulan akşam. (Kırmızı kalp, Türk bayrağı, yıldız ve dalga emojileri eşliğinde...) EN ÇOK YATAĞIMI ÖZLEDİM
Müzik dünyasının parlayan yıldızı Dua Lipa, Cumartesi SABAH'ın sorularını yanıtladı. İki yıldır turnede olan şarkıcı, başarının çok çalışmakla kazanıldığına inanıyor - İki yıldır turnedesiniz. Sizi en çok zorlayan ne oldu? - Sanırım beni en çok yorgunluk zorladı. Yeterli uykuyu aldığınızdan emin olmak gerçekten zor. Bu yüzden yolda olduğumuz süre boyunca kendime çok dikkat ettim. En çok neyi özlediğime gelince, kendi yatağım olduğunu söylemek zorundayım. - İlk konserinizle, verdiğiniz son konseri karşılaştırır mısınız? - En son Macaristan'da 75 bin kişiye çaldık. Çılgın bir ortam vardı, harika bir duyguydu. İlk konserim Nottingham'daydı. Son konserimin aksine ilkine kimse gelmemişti. Menajerim yoldan geçenlere içeri girmeleri karşılığında bedava içki sözü vermişti. Birkaç yıl ne kadar büyük fark yaratabiliyor! - Konser öncesi ne yaparsınız? - Çay içmeyi severim. Ses ısındırma egzersizleri yaparım. Ama en önemlisi müzik açıp grup arkadaşlarımla vakit geçiririm. - Siz müzisyen olmak için doğmuşsunuz. Peki bugünlere gelene kadar çok çalışmak zorunda kaldınız mı? - Her zaman çok çalıştım. Babam hep şöyle derdi: Bir parça şansa sahip olabilmek için çok çalışmak zorundasın. - One Kiss, yazın marşı oldu. Calvin Harris
'le çalışmak nasıldı? - Calvin'le çalışmak hayalimdi. Birkaç yıl önce bir partide tanıştık. Ve o günden beri birlikte stüdyoya girebilmek için zaman bulmaya çalışıyorduk. Sonunda yılın başında bir araya gelmeyi başardık ve One Kiss doğdu. Calvin, yetenekli, muhteşem bir prodüktör. - İkinci albümünüzün nasıl olacağına dair tüyo verebilir misiniz? - Biraz ilk albümün devamı niteliğinde olacak. Yürüdüğüm yol boyunca hayattaki farklı şeylerden ilham aldım. Müziğimin 'dance crying' (dans ederken ağlatan) olduğunu düşünmeyi seviyorum. Mutluluk ve hüzün bir arada. Müzik size gerçekten mutluluk verirken sözler biraz daha karanlık olabilir KONSER NOTLARI
Dua Lipa, Belek'e 27 kişilik ekip ve altı tır malzeme ile geldi.
1.5 milyon TL'lik sahnede gerçekleşen konserin maliyetinin 500 bin euro'yu geçtiği konuşuluyordu.
Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı ve bir buçuk saat sahnede kaldı. Konseri 3 bin kişi izledi.
Şarkı listesinde sürpriz yoktu. Kendi adını taşıyan ilk albümünden Blow Your Mind ile başladı, New Rules ile bitirdi.
Genç kızların favorisi IDGAF ve One Kiss hep bir ağızdan söylendi.
Dans konusunda hem Lipa'nın hem de dansçılarının performansı zayıftı.
Bir hayranı sahneye fırladı. Kınamadık. Kaç gündür biz neler gördük!
Gecenin finalinde setin başına Mahmut Orhan geçti.