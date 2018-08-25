Geri dönüşümü yanlış anlamışız

Moda dünyasında geri dönüşüm çokça konuşulmaya başladı. Tüm dünya üretilen tonlarca kumaşı ne yapacağını bilemez halde. Modaevleri ellerinde kalan tasarım ürünleri yakarak yok etme yolunu tercih ederken, hızlı moda markaları da geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş kıyafetleri ayrı reyonlarda müşterileriyle buluşturmaya başladı.

Ama konumuz tekstil ve moda endüstrisinin bu amaçsız üretim ve tüketim çılgınlığına bir son verme çabası değil. Konumuz dünya bir başka farkındalık boyutuna geçerken sosyal medya ünlülerinden etkilenen insanların bilinç seviyesi...

İngiliz gazetesi kısa süre önce sosyal medya ve satın alma eğilimleri üzerinde yapılan bir araştırmayı okuyucularıyla paylaştı.

Dünyaca ünlü bir banka tarafından yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre sadece sosyal medya hesaplarımızda bir kez paylaşabilmek için moda satın almaları yaptığımız ortaya çıktı. Ve çok daha ilginci sadece bir kez bir kombin oluşturup, onunla fotoğraf çektiren insanlar daha sonra bunları mağazalara iade ediyor.



Günün kombini, bugün bunu giydim, günün stili etiketli paylaşımlarda kullanılan ürünlerin yüzde 10'u neredeyse paylaşım yapılır yapılmaz mağazalara geri iade ediliyormuş. İşin ilginci bu yöntemi kullananların büyük kısmının 35-44 yaş aralığındaki yetişkinler olması.

Gazete, "Sosyal medya üzerinden para kazanmaya başlayana kadar kıyafet ve kombinlerinize ciddi bir miktar yatırım yapmanız gerekiyor. Bu işe adım atanların ise birçoğunun bu tarz bir bütçesi yok.

O yüzden iddialı parçaları satın alıp, kombinde kullanıp, fotoğraf çektirip sonra da geri iade ediyorlar" yorumunda bulundu.

Araştırmadan çıkan sonuçlarda dikkat çekici bir nokta daha var: Tüm trendleri takip etme konusunda en etkili reklam mecralarından biri olan Instagram, birçoğumuzun satın alma ve sahip olma algısını bile deforme etti...

Tüm araştırmanın en dikkat çekici yanıysa son dönemde ortaya çıkan erkek sosyal medya fenomenlerinin ve onların izinden gitmeye çalışan erkeklerin bu yöntemi kadınlardan fazla kullanması.

Biz de bu durumu Türkiye'de bu işi en iyi yapanlara ve konunun uzmanlarına sorduk:

BIANCA SOMER TÜRKMEN (DAHLIA BIANCA MARKASININ KURUCUSU/ SOSYAL MEDYA FENOMENİ)

Sahte bir görüntü yansıtmaya gerek yok

İnsanlar, sosyal medyada stilini beğendikleri kişileri takip ediyor. Eğer sizin de amacınız sosyal medyada moda paylaşımları yapmaksa ilk önce stilinize yatırım yapmanız gerekir. Bu da kesinlikle en popüler ürünleri koşarak satın almak demek değildir. Ve bir popüler parçayı bir kez giyip sonra geri vererek de bunu sağlayamazsınız. Stil ve iyi giyinme satın alma gücüyle doğrudan bağlantılı olsaydı varlıklı olan her kadının çok iyi giyinmesi ve sosyal medyada da çok takip edilmesi gerekirdi. Önemli olan trendleri temel alarak, kendi yorumunuzu eklemektir. Bundan yola çıkarak stilinizi sosyal medya üzerinden paylaşmanız için de bu stilin tüm hayatınıza yansımış olması gerektiğini söyleyebilirim.

SERHAT ŞENGÜL (ESQUIRE DERGİSİ MODA YAZARI)

Ödünç alma, zorla isteme



Sürekli paylaşım yapanların, saplantılı şekilde Instagram'a endeksli yaşamaları artık klinik boyutlarda. Bu vakalarda en sık görülen şey, 'bir giyilen parçanın bir daha giyilemeyeceği' fikri ile tetiklenen alışveriş yapma ve yeni şeyler edinme arzusu. Salt alışverişle de kalsa iyi! Bir de ödünç alma ya da bazen zorla isteme boyutlarında bir arzu bu. Satın alınan ve paylaşımdan sonra iade edilen ürünlerse artık bu vakalarda en son seviye diyebiliriz. Sosyal medya kontrolsüz bir alan. Hiçbir şeyin kontrolü yok. Yani demek istediğim, çok takip edilen ve sizin de takip ettiğiniz bir kanaat önderinin paylaştıklarını ölçümleyen bir kurum ya da bir Instagram polisi yok. Gördklerinizi doğru yorumlamak size kalıyor.

YASEMİN ÖĞÜN/ AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL (MY BEST FRIENDS MARKASI KURUCULARI / SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ)

Yatırım yapılması gereken bir iş

İnsanlar sosyal medyada bir iş alanı yaratmak istiyor. Ama adı üzerinde bu da profesyonel bir iş. Sizin markaların dikkatini çekebilmeniz için öncelikle kendi gardırobunuza yatırım yapmanız ve takipçilerin dikkatini çekmiş olmanız gerekiyor. Yani nasıl ki herhangi bir iş için bir yatırım yapmanız ve işiniz süresince de bu yatırımları makul bir şekilde devam ettirmeniz gerekiyorsa aynı şey sosyal medyada da geçerli. Biz yıllarca kendi parçalarımıza yatırımlar yaptık. Buna göre bütçeler oluşturduk, bütçe yönettik ve stilimizin devamlılığını sağladık. Düşünün; birkaç kez bir Instagram hesabında sezona ait çok iddialı bir parça görüyorsunuz. Ancak sonrasında o parça bir daha asla bu kişinin kombinlerinde yer almıyor. Bu durum size gerçekçi gelir mi, bu paylaşımı yapana güvenir misiniz ve markalar bu kişiyle işbirliği yapar mı?

10 YILIN EN POPÜLER MANKENİ OLACAK



Şov dünyasında son günlerde kendisi de popülaritesini podyumlar sayesinde kazanan Kendall Jenner'ın mankenler dünyası hakkındaki açıklamaları konuşuluyor. Jenner para kazanmak için moda haftalarında onlarca defileye çıkan bu işin gerçek emekçilerini aşağılayan açıklaması üzerine tepki çekince geri adım attı.

Ama ünlü bir aile sayesinde şanslı doğan çocukların hepsi Kendall Jenner gibi olacak değil.

2001 yılında dünyaya gelen Kaia Gerber şimdiden önümüzdeki 10 yılın en popüler podyum figürü olarak görülüyor. Bunda Gerber'in şöhretini tamamen kendi kazanan ünlü bir manken olan annesi Cindy Crawford'un etkisi de büyük.

Varlıklı ve ünlü bir aileden gelse de işinin gereklerini kendisinden yaşça büyüklerden çok daha büyük bir olgunlukla yerine getiren Gerber, geçtiğimiz günlerde Karl Lagerfeld markası için bir kapsül koleksiyona imza attı.