Kanundan kaçılmaz

Onu elinde gitarıyla blues, rock şarkıları söylerken tanıdık. Sonra karşımıza techno ve etnik elektronik müzik projesi Monality ile çıktı. Hulsey, Erdem Tunalı ile hayata geçirdiği proje kapsamında sahnede farklı enstrümanlara yer veriyor. Ama en çok kanun gibi Türk sazlarını çalması dikkat çekiyor. Kendisini yakından tanıyanlar müzisyenin Türk kültürüne ve müziğine olan sevgisini zaten biliyor. Ama gördük ki kanuna olan sevgisi bambaşka. Enstrümanla buluşması ise yıllar öncesine dayanıyor. İlk kez Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçılarındani Kanuni Celalettin Aksoy tanıştırmış onu. Ama o dönem çok fazla gitar çalmaktan bileğini sakatladığı için kanun çalmayı öğrenmeyi ertelemiş. Taa ki geçen yıla kadar...

KIŞIN DERS ALDI

Sezen Aksu sayesinde tanıştığı Ateş Karaduman'dan geçen kış boyunca kanun dersleri alan Hulsey, "Çalarken çok büyük zevk alıyorum" deyip sözlerini şöyle sürdürüyor: "Dinleyenler de çok büyük zevk alıyor. Kanunun insan sesine çok yakın olduğunu söylüyorlar. Ben de sesinin şifalı olduğuna inanıyorum. Enerjisi çok yüksek bir enstrüman. Bu da kalbe ve ruha yansıyor. Evde çaldığımda da yanımda olanlar rahatlıyor, hatta uykuya dalıyor." Hulsey, kanunda henüz kendine özgü bir tekniği olmadığını ama çalarken blues, folk ve klasik müzikten esintiler koymaya çalıştığını anlatıyor. Kendini geliştirmeye kararlı, "Umarım beş-altı yıl içinde iyi bir caz kanuni olabilirim" diyor.

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ROMANTİK TÜRKİYE ÇIKARMASI

Müzik, seyahatseverlerin kararlarında etkili oluyor. İzlediği klipte farklı şehirleri, manzaralı görmek, dinlediği şarkıda hiç gitmediği bir yerden bahsedildiğini duymak onu yola çıkmak için motive ediyor. Çinli genç popçu Xiao Zhang'in Seni Seyahate Çıkaracağım adlı şarkısında geçen "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" cümlesi de Çinli turistin ülkemize olan ilgisinin artmasına neden oldu. Çinli turist sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine ulaştı.

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BABYLON'A KARDEŞ GELİYOR



İstanbul'un en önemli gece kulüplerinden Babylon'un ikinci şubesi ne zaman açılıyor? One Love ve Babylon Soundgarden festivalleri geri mi dönüyor? İşte birinci elden yanıtları...

Geçen günlerde gerçekleşen Bodrum Müzik Festivali sırasında Pozitif Müzik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nafiz Karadere ile sohbet etme fırsatı buldum. Pozitif'in 2019'da 30. yılını kutlayacağını anımsatan Karadere üzerinde çalıştıkları projeleri anlattı. İşte o sohbetten notlar...

Genel Müdür Karadere, son dönemde şirket yönetiminde yaşanan değişikliklerin amacını "İyi gitmeyen finansal sonuçları düzeltmek, daha fazla konser, festival yapmak" diyerek açıkladı. Kurucu ortaklar Ahmet Uluğ ve Cem Yegül'ün Pozitif'teki ortaklığı devam ediyor ama iki isim de artık yönetimde yer almıyor.

İstanbul Bomontiada'daki Babylon'a kardeş geliyor. İzmir'de sene başında hizmete girmesi planlanan Mahall Bomonti bünyesinde Babylon da yer alacak. Babylon'un yeni şubesinin ocak sonunda açılması bekleniyor.

Karadere çifte program açıklamaya hazırlanan Babylon'da elektronik müziğin ve yerli isimlerin performanslarının ağırlığının artacağını belirtti. Programı, Babylon'un vizyonu ile ters düşmeden ama trendlere uyum sağlayarak gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karadere, geçen yıl yapılmayan Babylon Soundgarden festivalini yeniden hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Ama bu kez mekan Kilyos olmayacak. Karadere'nın asıl sürprizi ise en son 2013'te gerçekleşen One Love ile ilgili oldu: "Festivali birlikte düzenlediğimiz marka tekrar yapılmasını istiyor. Biz de çok arzu ediyoruz."

Parkorman'ı yeniden konser ve festival mekanı olarak hayata geçirmek de planlar arasında.

Volkswagen Arena'da yeni sezonda 14 konser gerçekleşecek.

Pozitif, Cappadox'un gelecek yılki programını eylül sonu-ekim başı gibi açıklamaya hazırlanıyor. 2019 yılında da festivalin tarihi yine Ramazan ayına göre belirlenecek.