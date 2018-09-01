7 24 şehirde yaşam

Antalya
>Antalya'nın piyano aşkı
Sanat yönetmenliğini Gürer Aykal'ın yaptığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin düzenlediği 19. Uluslararası Antalya
Piyano Festivali bugün başlıyor. 9 Eylül'e kadar sürecek festival, bugün Flamenko sanatçısı Laura De Los Angeles'ı ağırlayacak. İlk albümü El Callejon del Agua' daki tüm müziklere imzasını atarak Flamenko dünyasına taptaze bir soluk getiren sanatçının konseri Antalya Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da. 4 Eylül'de ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserde Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın kazananları ilk kez solist olarak sahneye çıkacak. Festivalde Fahir Atakoğlu'nun Film Müzikleri Konseri ise 8 Eylül'de. Festivalin kapanış konserini Dhafer Youssef verecek. festival
Rock'ta son günler
Zeytinli ?Rock Festivali'nde son iki gün. Edremit Akçay Sahili'nde süren festivalde bugün Şebnem Ferah, Ümit Besen, Pamela, Büyük Ev Ablukada ve Son Feci Bisiklet gibi isimler sahne alacak. Üç büyük sahnede sayısız ünlüyü ağırlayan festival bugün saat 14.00'te başlıyor. Bilet 60 TL
. Bodrum'da caz günleri Bodrum
Caz Festivali bugün başlıyor. Festival, özel mekanların yanı sıra Antik Tiyatro ve Osmanlı Tersanesi gibi tarihi mekanlarda gerçekleşecek. 9 Eylül'e kadar sürecek festivalde sergiler, söyleşi ve konserler yer alacak. sinema Berlin'in gözdesi açıkhavada
Berlın Film Festivali'nin gözde filmlerinden Transit, 4 Eylül'de Maslak UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde gösterilecek. Christian Petzold'un yönettiği film, 2. Dünya Savaşı sırasında ölmüş bir yazarın kimliği ile Nazi'lerin elinden kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Gösterim 20.45'te başlayacak. Bilet 27.50 TL. kurs Hamura dair ne varsa
Kenwood Temel Pastacılık Eğitimi, Kadıköy
EKS Mutfak Akademisi'nde bugün başlıyor. Pasta ve ekmek yapımında kendini geliştirmek isteyenler, bu atölyede kek, kurabiye ve pasta gibi lezzetlerin inceliklerini öğrenecek. Kurs dört hafta sürecek. Katılımcılar atölye boyunca 10 kişilik mutfakta kendine özel alanlarda çalışacak. Pasta, tiramusu, cheesecake, kurabiye, kek, ekmek, tart ve çikolata yapmayı öğrenebileceğiniz kurs bugün saat 13.00'de başlıyor. Bilet 2 bin TL. atölye Mutfakta sihirli bıçaklar
BIÇAK Kesim Teknikleri atölyesi 6 Eylül Perşembe günü Şişli Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde gerçekleşecek. Şeflerin önderliğinde kesim tekniklerini öğrenirken tüm bıçak çeşitlerini tanıyacaksınız. Brunoise, jullienne, macedoine, allumet ve chateau gibi kesim teknikleri gösterilecek. Atölye saat 19.00'da başlıyor. Bilet 180 TL. tiyatro Sahnede iki kişi
Angina Pektoris adlı tiyatro oyunu 5 Eylül Çarşamba günü Kadıköy Küçük Salon'da sahnelenecek. Yönetmenliğini Emre Tandoğan'nın üstlendiği oyun iki kişiden oluşuyor ve yaklaşık 50 dakika sürüyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatı ise 45 TL. etkinlik Dalgalar aşkına
Race Marketing & Management tarafından bu yıl 5-9 Eylül tarihleri arasında Dünya Kiteboarding Şampiyonası düzenlenecek. İkinci kez Gökova Akyaka'yı mesken tutan şampiyonada erkeklerde iki kez dünya şampiyonu olan Carlos Mario, 2013 dünya şampiyonu Alex Pastor, kadınlarda üç kez dünya şampiyonu olan Bruna Kajiya gibi güçlü sporcular yarışacak. konser Taner-Kurtalan birlikte Kurtalan Ekspres
ve Seyyal Taner
5 Eylül'e Kadıköy Dorock XL'da sahne alacak. Seyyal Taner ile Barış Manço'nun 1972'de kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres kulaklardan silinmeyecek bir performansa hazırlanıyor. Konser 22.30'da başlayacak. Bilet 40 TL. Shake! sahneleri sallamaya geliyor
Farklı müzik türlerine hakim beş müzisyenin bir araya gelmesiyle kurulan Shake! yarın Maslak Tamirane'de sahne alacak. Morning Jazz Sessions kapsamında performans sergileyecek grubun repertuvarı caz, soul, r&b ve funk parçaları içeriyor. Konser saat 15.00'te başlıyor. Küçükçiftlik'te indie rock
Amerikalı bağımsız rock grubu Imagine Dragons rockseverlerle buluşuyor. Las Vegas kökenli müzik grubu, yarın akşam Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. Grup ilk kez Türkiye'de konser verirken size keyifli bir müzik şöleni de yaşatacak. Konser saat 17.00'de. Hep bir ağızdan No Roots No Roots
parçası ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Alice Merton ilk İstanbul konseriyle Zorlu PSM'de sahne alacak. 6 Eylül'de PSM Studio'da konser verecek Merton bugün YouTube'da 95 milyonu aşkın dinleyiciyle buluşuyor. Hit the Ground Running adlı pop şarkısıyla da çok konuşulan sanatçının konseri saat 20.30'da başlayacak. Biletler Biletix'te. NOT DEFTERİ
1-Şarkıcı Yaşar, bugün Antalya Jolly Joker sahnesinde konser verecek. Konser saat 22.00'de başlayacak. Bilet 56.50 TL
2-Demet Akalın eğlenceli pop şarkılarıyla yarın akşam Pasha Club Bodrum'da sahne alacak. Saat 23.00'te başlayacak konserin bileti 100 TL.
3-Ali Poyrazoğlu'nun Ödünç Yaşamlar adlı stand-up gösterisi 6 Eylül'de Elani Beach Bodrum'da. Gösteri saat 21.30'da başlayacak. Bilet 60 TL.
4-Pınar Bulut ile hızlandırılmış senaryo atölyesi 6-7 Eylül'de TOY İzmir Ege Perla'da yapılacak. Bilet 450 TL.
5-Cem Adrian, 7 Eylül'de Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda olacak. Konser saat 20.00'de başlayacak. Biletler Biletix'te.