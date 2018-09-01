Modakazanı

SAKIN TAKLİT ETMEYİN
Tabii ki moda trendleri şöhretler aracılığıyla yayılıyor. Ancak siz yine de her ünlünün giyim tarzını taklit etmeyin. Bu sözüm size beyler... Justin Bieber
'ın bu kombinini görüp de insanın ürkmemesi imkansız. Sarı altın zinciri, ters taktığı beyzbol şapkası, palmiye desenli ve beyaz çoraplarıyla karşınızda asla kopyalamamanız gereken bir pop star var. "Ayakkabı seçiminizde asla gereğinden fazla titizlik diye bir şey yoktur. Birçok kadın ayakkabının çok da önemli olmadığını düşünür ama bir kadının şıklığı tamamen ayaklarındadır." Christian Dior
? MEGHAN ETKİSİ
İngiliz basını kraliyetin iki prensiyle evlenen iki genç kadını birbirinden ayırmamaya çalışıyor. Eski bir oyuncu olan Sussex Düşesi Meghan'ın da Cambridge Düşesi Catherine kadar popüler olması için basın da çalışıyor. Ancak kraliyet tarafından giyim tarzıyla geleceğin kraliçesi Catherine'in önüne geçmemesi için çalışılan Meghan'ın bir stil ikonu olması zor gözüküyor. RACHEL ARAZ KİRESEPİ'NİN TERCİHLERİ
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Rachel Araz Kiresepi
ile sonbahar-kış sezonunu konuştuk: Yeni sezon
için ilk olarak neon pembe kabartma örgülü Balenciaga bir kazak aldım.
Henüz yeni sezon koleksiyonları mağazalarda tamamlanmadığından bu parçayı internet üzerinden satın aldım.
Trendleri takip ediyorum ancak her trendi benimsemiyorum ve benimsemek için de kendimi mecbur hissetmiyorum. Misal Gucci'nin tüylü baba terliklerini tüm dünya sevse de ben hiç sevemedim.
Dolabımda en çok blazer ve denim ceket var.
Dolabımdaki en eski parça annemin kloş etekleri.
Asla leopar ve yılan desenli hiçbir şey giymeyeceğim.
Bu sezon en çok neon aksesuvarları, neon çantaları ve oversize neon hoodie'leri sevdim. Ekose trendini ise şimdilik pek sevmedim.