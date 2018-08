Tehlikeli sonbahar

BUGÜN NELER OLDU

Sevgili modaseverler yıllardır görmediğimiz kadar tehlikeli bir sonbahar bizi bekliyor. Zira renkleri, desenleri, ilham aldığı ana stiller eğer yanlış yorumlanırsa korkutucu sonuçlara neden olabilir. Bu sezon kombin yapmak daha zor çünkü seksi leoparlar, iddialı neon renkler, peluşlar ve kovboy tarzı bir arada... Bunlara şal desenleri, zincir detayları, bel çantalarını da eklediğiniz zaman ortaya yıllar sonra 'ben bunları nasıl yapmışım?' deme olasılığınız ne yazık ki artıyor.Peki ne yapalım bu durumda? Çok basit. Yıllardır sevdiğiniz, dolabınızda olan parçalara ve stilinize sadık kalın. Karl Lagerfeld 'in "Trendi olmak birşeyin çöp olmadan önceki aşamasıdır" sözünü kulak ardı etmeyin. Ve markaların yürüyen reklam panoları olarak kullandığı şöhretlerin üzerindeki parçalara özenmeyin. Emin olun o şöhretler o parçalarla başa çıkması ve kendilerine kombinler hazırlaması için stil danışmanlarına bir servet ödüyor. Ve gelelim bu sezonun en iddialı ve kullanılması zor trendlerine:Ya da bu başlığın altını açık tutup zebra ve her türlü hayvan derisi baskısı diyerek de devam edebiliriz. Evet bu sezon hayvan derisi baskıları çok ama çok popüler. Hem de orijinal renklerinin yanı sıra, en pastel tonlardan en neon tonlara kadar her türlüsü... Çantadan fulara, çizmeden elbiseye kadar her yerde bu baskıları göreceğiz. Ancak hayvan baskısını her zaman doğal bej ya da kahve tonlarıyla giymeye dikkat edin derim ben. Hele de bu deseni bir başka desenle karıştırmak gerçekten de başlı başına bir uzmanlık alanı. Uzak durmakta fayda var.90'lı yıllarda modayı takip edebilecek durumda olanlar ya da en azından müzik videolarını hatırlayanlar... 90'lara damga vuran bu desenler de sonunda aramızda. Bu işin üstadlarıysa Versace, Ralph Lauren ve tabii ki Etro. Bu modaevlerinden klasik bir parça almak her zaman iyi bir yatırım. Ama onun dışında hızlı tüketim markalarından alacağınız her parçanın bir sezon sonra demode olacağını unutmayın. Tabii ki trendleri de takip etmek istiyorsunuz o zaman bu desenlerde güzel ipek bir fular emin olun yeter de artar bile. Yaz başından beri hayatımızda olan altın zincirlerle de kombin yaptınız mı sezona hazırsınız demektir.Bu sonbahar bizi parlak renkler bekliyor. Uzun zamandır dolaplarımızda yer almayan neon renkler yeniden kapımızı çaldı. Ancak bu renkleri kullanmak hele de büyük parçalarda kullanmak çok da kolay değil. Bejler, camel tonları fosforlu renklerin etkisini biraz daha azaltıp daha kullanışlı bir hale gelmelerini sağlayacaktır.Çılgınlık diyoruz çünkü gerçekten moda dünyasına bu sene en güçlü giriş yapan detay ekoseler... Her rengi, her türlüsü çok popüler. Ve ekoseler sedece etek ve ceketlerde yok. Aklınıza gelebilecek her detay ekoselere bürünmüş durumda. Ama bunun da riski, liseli bir kız gibi görünmek olacak. Özellikle, kırmızı, yeşil ve lacivert etekleri dolabınıza sokmamakta fayda var. Ekose kemerler ve ekose ceketler her daim kullanılabilir. Siyah ve gri renkli olanlarından alırsanız gelecek sezonlarda da rahatlıkla giyebilirsiniz.Koyboy kemerlerinden sonra beklediğimiz an geldi. Bol ya da İspanyol paçalı pantalonların altına kolaylıkla saklayabileceğiniz bu modeller tabii ki günlük ofis şıklığına uyamaz. Çok heveslendiyseniz de bu modelin yumuşatılmış bej rengi ya da kısa bot modellerini özellikle uzun etek ve elbiselerle daha rahat kombinleyebilirsiniz. Louis Vuitton 'un iri bel çantasını andıran ama sırt çantası gibi kullanılan Bumbag'i geçen sezon çok popüler oldu. Hızlı tüketim moda markaları da bu sezon raflarını bu modeli andıran çantalarla doldurdu. Ancak bu modeli kombinlemek hele de orijinalin benzerlerini kullanarak kombinlemek oldukça zor. Ayrıca modaevleri çoktan birbirinden farklı çanta modellerine bu sezon koleksiyonlarında yer vermişken belki de onlardan birine yönelmek çok daha mantıklı olacak.Dore, lame derken metalik bakırlar, metalik sarılar, metalik pembe ve kırmızılar da bu sezon çok popüler. Ne mi yapmak lazım? Mümkünse bu iddialı renkleri sadece aksesuvarlarda kullanın. Etek, pantalon gibi bir parça için bu rengi tercih ettiyseniz beyaz gömlek ya da tişörtle rengin aşırı iddialı halini kırın. Hatta kombine lacivertler ekleyerek biraz daha ciddi bir hale getirin derim