7-24 Şehirde yaşam

KONSER

Ünlü isimler sahnede

Denizbank Açıkhava Konserleri müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı etkinlik kapsamında müzikseverler hem eğlenecek, hem de unutulmaz anlar yaşayacak. Program kapsamında 13 Eylül'de kuruluşunun 19. yılına özel Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 14 Eylül'de dans şarkılarıyla Kenan Doğulu sahne alacak. Konserler Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Biletler Biletix'te.

Karadeniz özlemi çekenler buraya

KüçükÇiftlik Park bugün Karadeniz şarkılarıyla eğlenceye doyacak. Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni adı altında İstanbul'da memleket özlemi çekenler bir araya gelecek. Karadeniz'in en sevilen sanatçıları kemençe, tulum ve horonla sahneleri sallayacak. Selçuk Balcı, Hülya Polat ve Ali Baran gibi ünlü müzisyenlerin sahne alacağı festival saat 13.00'te başlayacak. Bilet 25 TL.

STAND UP

Eğlence garantili bir cumartesi

Komedyen Alpay Erdem stand up gösterisiyle bu akşam Kadıköy Bahane Kültür Salon'da olacak. Laheyya adlı gösterisini sergileyecek olan komedyen izleyicilere komik ve eğlenceli bir akşam yaşatacak. Gösteri bugün 21.00'de başlayacak. Bilet 34 TL.

ETKİNLİK

İsteyen alışveriş yapacak isteyen caz dinleyecek

Uniq İstanbul Tamirane'nin ağaçlara bakan yemyeşil terasında, yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Bazaar Sessions etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte ziyaretçiler alışveriş yapacak, caz konseri dinleyecek, leziz yemeklerle buluşacak. Tasarımcılara ait el örgüsü bebek ürünleri, renkli kolyeler ve şık şallar etkinlikte satışa çıkacak. 10.00'da brunch ile başlayacak etkinlikte Morning Jazz Sessions ve Bazaar Sessions birleşecek. Sibel Demir Quartet birbirinden güzel caz şarkılarıyla saat 15.00'te sahne alacak.

SİNEMA

Ödüllü filmler için son günler

Uniq Açıkhava Sahnesi'nde 12 Eylül çarşamba günü Fatih Akın'ın Altın Küre ödüllü, Oscar yarışındaki yeni filmi Paramparça/In The Fade gösterilecek. Filmde Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich Tukur ve Denis Moschitto gibi ünlü isimler rol alıyor. Gösterim 20.45'te başlayacak. Bilet 27.50 TL.

Havada mısır kokusu var

Swissotel The Bosphorus, Sultan Park'ta açık havada sinema günlerine devam ediyor. 10 Eylül pazartesi akşamı Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Russell Crowe ve Ryan Gosling'in paylaştığı, iki dedektifin bir sinema yıldızının intiharını araştırdığı The Nice Guys gösterilecek.

BALE

Muğla'da bale gecesi

Dünyaca ünlü Moscow State Ballet topluluğu yarın akşam Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne alacak. 34 dansçı ile dünya turnesine devam eden dans topluluğu geçen yıl Türkiye'de Kuğu Gölü balesini sahnelemişti. İki perdeden oluşan gösteri yaklaşık 80 dakika sürecek. Bu yılki gösterilerinin adı ise Spartacus. 21.15'te başlayacak gösterinin bilet fiyatı 78.50 TL.

FESTİVAL

İstanbul ikinci el eşyaları elden çıkarıyor

Garaj Organizasyon İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul İkinci El Festivali, "Atma Değerlendir, Tüketimi Azalt, Mutlu Ol!" sloganıyla 15-16 Eylül tarihlerinde Sarıyer Lifepark'da başlayacak. Festivalde tasarımcılar, antikacılar, ikinci el ürünlerini satan aileler ve dernekler iki gün boyunca satış için yerlerini alacak. Ziyaretçiler, gün boyu ihtiyaç duyduğu ürünleri uygun fiyata alma imkanı yakalayabilecek.

Cazdan tangoya renkli akşam

Antalya Kemer'deki Phaselis Antik Kenti'nde 10 Eylül'de klasikten caza renkli bir konser serisi başlıyor. KETAV (Kemer Yöresi Tanıtma Vakfı) tarafından organize edilen 9. Phaselis Festivali'nde, 11 Eylül salı akşamı Antalya Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, 14 Eylül cuma akşamı TangoNeva sahne alacak. Piyanoda Burçin Büke, kanunda Tahir Aydoğdu, neyde Bilgin Canaz'ın yer aldığı Tanini Trio ise festivalin ilk günü olan 10 Eylül'de dinleyicilere müzik şöleni yaşatacak. Giriş ücretsiz

Marmaris'te müzikli ralli heyecanı

Cityfest for Rally Turkey, 13 Eylül'de başlayacak. 16 Eylül'e kadar Marmaris'te sürecek olan festivalde sahneye çıkacak isimler; Sıla, Mabel Matiz, Teoman, Kenan Doğulu ve Duman. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Rally Turkey'de katılımcılar ralli şampiyonası, su sporları ve sınırsız müzikle buluşacak. Kumlubük Maris Beach'te gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix'te.

Dünyanın ilk vokal grubu geliyor

Il Divo, yeni çıkacak albümleri Timeless'ın dünya turnesi kapsamında Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Eylül'de Volkswagen Arena'ya geliyor. İspanyol Carlos Marin, İsviçreli Urs Buhler, Fransız Sebastien Izambard ve ABD'li David Miller'ın biraraya gelmesiyle üç tenor ve bir bariton vokalden oluşan grubun konseri saat 21.00'de başlayacak. Bilet 230 TL.

SERGİ

Düşünce ve görüntü arasındaki hassas ilişki

Amerikan Hastanesi Operation Room Sanat Galerisi, 13 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ürettikleri işleri Değil, Orada Değil başlıklı sergide misafir ediyor. Sergide yer alacak işler, düşünce ve görüntü arasındaki ilişkinin her an kopabilir olduğunu, teknolojik imkanların biçime ve içeriğe sunduğu katkılar eşliğinde hissettirmeyi amaçlıyor. Sergiyi pazar günleri hariç, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

NOT DEFTERİ

1- Derya Uluğ bu akşam Ankara Winner İncek'te olacak. Konser saat 19.00'da başlayacak. Bilet 79 TL

2- Yüzyüzeyken Konuşuruz bu akşam Ankara IF Performance Hall Sahnesi'nde konser verecek. 21.00'de başlayacak konserin bileti 49.50 TL

3- Anadolu Ateşi yarın Nevşehir Perili Ozanlar Vadisi'nde performans sergileyecek. Gösteri 21.00'de başlayacak. Bilet 150 TL.

4- Buyur Burdan Kaç tiyatro oyunu 13 Eylül'de Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun 20.00'de başlayacak. Bilet 50 TL.

5- Yonca Evcimik ve DJ Hakan Küfündür ile 90'lar Partisi 14 Eylül'Antalyalya Sponge Pub'ta. Parti 20.00'de başlayacak. Bilet 56.50 TL.