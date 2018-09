Bir ay şeker detoksu yapmaya var mısınız?

Sonbahar ve şehre dönüşle birlikte her gün sosyal medya, görsel ve yazılı basında diyet ve detoksla ilgili yeni haberler okumaya alışmış olmalısınız. Yıllar içinde alıştığınız tüm beslenme sistemini değiştirmek pek de kolay değil. Diyetisyenlerle çalışıp kilo verenler bile bir noktadan sonra eski yaşantılarına geri dönüyor. Peki bu durumda nasıl daha sağlıklı olacağız ve nasıl kilo vereceğiz? Bir süre önce piyasaya çıkan ve kısa zamanda ABD'de en çok satan kitaplar listesine giren The Sugar Detox yani Şeker Detoksu isimli kitap gün içinde sağlığımızı en çok bozan ve kilo almamıza en çok neden olan alışkanlığın şeker tüketmek olduğunu yazıyor. Kitabın yazarları dermotolojist Dr. Patricia Farris ve beslenme uzmanı Brooke Alpert, "Şeker ağır bağımlılık yapan bir besin. Sadece tatlılardan bahsetmiyoruz. Ve şekerden vücudu temizlemek yani bu bağımlılığı bırakabilmek oldukça zor. Biz üç günlük hiçbir şeker alınmayan şok bir diyetin ardından bir aylık bir beslenme programıyla insanların yeniden sağlıklarına ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuşuyor. Dr. Farris, "İnsanlar şeker bağımlılığı yaşadıklarının ne yazık ki farkında bile değiller. Bir anda şekeriniz düşüyor ve sonrasında daha çok şeker istiyorsanız bu da bir çeşit bağımlılıktır. ABD nüfusunun yüzde 10'u şeker bağımlılığı yaşıyor. Ve insanlar tatlı ve ekmekten uzak durarak bu bağımlılığı yenmeyi umuyor. Oysa Uzakdoğu restoranında yediğiniz yemek, salatalar ve daha pek çok şey ne yazık ki vücudunuza tatlı yemenizden daha çok şeker almanıza neden oluyor" yorumunda bulunuyor. Kitabı paylaşan CNN televizyonu, "Üç gün boyunca sadece protein, haşlanmış sebze ve sağlıklı yağlar tüketin. Tatlı patates, mısır ve bezelye gibi sebzelerden bile uzak durun. Süt ürünlerini de tüketmeyin. Yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verin. Üç günün sonunda hem kilo vermiş hem de kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız" diyor. Peki sonra ne yapmak lazım? Üç gün vücudun şeker bağımlılığını kırmaya başlaması anlamına geliyor. Bu üç günün ardından bir tek elma yediğinizde bile çok şekerli bir şey yediğinizi hissetmeye başlayacaksınız. Dr. Farris, "Her gün bir elma ve bir süt ürünü tüketme hakkınız var. Bir ay boyunca bu şekilde yemek yediğiniz taktirde zaten canınızın şeker istemediğine şaşırarak şahit olacaksınız" diye konuşuyor.

Derleyen = İdil Demirel