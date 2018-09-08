Kahraman bakkal da dijital dünyada

"Süpermarketler açıldı, bakkalların devri kapandı..." 1980'li yıllardan itibaren slogan haline gelmiş tespitlerden biriydi bu. Gel gelelim yıllar geçti, hem mahalle bakkalları yerinde durdu, hem marketler müşteri çekmeye devam etti. Kahraman bakkalların dönemi kapanmamışa benziyordu. Zaman ilerledikçe haliyle dönem de değişti. Artık devir dijitaldi, 'aplikasyon çağı' başlamıştı. İlk önce Türkiye'nin dört bir yanında var olan zincir marketlerin uygulamaları girdi hayatımıza. Artık büyük ölçekteki market alışverişleri için toplanıp cümbür cemaat markete gitmeye, ardından kasada sıra beklemeye sonra da aldıklarımızı sırtlanıp uzun yollar kat etmemize gerek yoktu. Bir uygulama ile siparişimizi seçip, evimize gelmesini istediğimiz zaman aralığını belirleyip beklemeye başlıyorduk. Sistem çalışıyordu. Kısacası büyük oyuncular kolayca yeni düzene adapte olmuşlardı. Peki, bu esnada marketlerin mütevazı rakipleri konumundaki mahalle esnafları ne yaptılar? Elbette onların da bu oyunun dışında kalmaları beklenemezdi ki öyle de oldu. Artık App Store'da ve Google play'de de kendilerine bir yer açmalarının zamanı gelmişti. Onlar adeta değişen çağa yenilmiyor ayak uyduruyorlardı. Apple ve Android'in uygulama mağazalarında şöyle bir tura çıktık. Bakalım hangi esnaf nasıl dijitalleşmiş dedik, buyursunlar...

BAKKALDAN

350 'nin üstünde bakkal uygulamada

Evimizin yakınındaki bakkalları gösteren birçok uygulama mevcut, 'Bakkaldan' da onlardan biri hatta en popüleri de denebilir. İstanbul'da 30'un üzerinde ilçede 350'yi aşkın anlaşmalı bakkal sisteme dahil durumda. Uygulamanın kurucuları yakın zamanda İzmir, Adana ve Gaziantep gibi şehirlere de yayılarak aylık 100 bin sipariş barajını aşmak niyetindeler. Bakkaldan'da da evinize en yakında bakkallar listeleniyor ve herhangi bir ekstra servis ücreti ödemeden siparişlerinizi alıyorsunuz.

TEMİZ

Ütülenecekler evden alır eve bırakılır



Temiz, kuru temizleme, ütü, yıkama ve lostra hizmetleri sağlayan bir uygulama. Ütülenecek gömleklerinizi, temizlenecek ayakkabınızı, yıkanacak kıyafetlerinizi bir köşeye ayırıyorsunuz. Ardından saat kaçta bunların evinizden alınıp daha sonra hangi gün ne zaman size teslim edilmesini istiyorsanız onları seçiyorsunuz. Saat ve gün seçiminden sonra da Temiz uygulamasından bir kişi belirlenen saatte elinde b��yük bir çuvalla kapınızda beliriyor. Ütülenecek kıyafetler teslim ediliyor ve işlemin başladığı, siparişin kaç lira tuttuğu gibi bilgiler de anbean bildirimlerle size söyleniyor. Kıyafetleriniz teslim edildikten sonra da daha önce girdiğiniz kart bilgileri vasıtasıyla ücret tahsil ediliyor. Üstelik uygulamaya arkadaşlarınızı davet etmeniz halinde veya ilk siparişinizi verdiğinizde indirim de kazanıyorsunuz.

MAHALLEM



Mahalle esnaflarının Google'ı

Mahallem için esnaf uygulamalarının Google'ı diyebiliriz. Uygulama mahalledeki tüm esnafları bir çatıda toplama amacıyla kurulmuş. Bakkal, manav, kasap, kuru temizlemeci, berber, oto yıkama salonu, pastaneler hatta eczaneler bile kullanıcılarla buluşuyor. Öncelikle MahalleM uygulamasında yer edinmek isteyen esnaflar sisteme kayıt oluyorlar. Ardından sistemde görünen işletmeler kullanıcılara sunuluyor. Dileyen bakkal, manav, kasap siparişi veriyor, dileyen de berber, oto yıkama randevusu alıyor.

USTABİLİR



Usta bulamama derdine son

Dünya üzerindeki en zor işlerden biridir bir 'usta' bulabilmek. Hatta yılların geyik muhabbetidir ustaların istenen zamanda gelmemesi, işlerin bir türlü hallolmaması... Ama artık ustalarla müşterilerin de buluşacağı bir platform mevcut. Koçtaş'ın bünyesinde kurulan Ustabilir uygulaması, tadilat, tamirat, montaj işleri gibi birçok iş için aranan ustanın hemen bulunmasını sağlıyor. Aranılan usta daha önce hizmet almış kişilerin puanlamalarına ve ustaların sertifika bilgilerine göre seçilebilirken siz de kendi değerlendirmenizi yapabiliyorsunuz. Ustalar da uygulamaya kayıt olarak kendilerine yakın konumlarda bulunan her türlü tadilat ve tamirat işleri için müşteriler bulabiliyor.

YOLLUYO

Amaç esnafı dijitalleştirmek?

Market zincirlerinin tekelini kırmak isteyip tüm mahalle esnafını tek bir uygulamada buluşturmak niyetinde olan girişimlerden birisi de 'yolluyo'. Uygulama halihazırda İstanbul'un 39 ilçesinin 17'sinde hizmet vermekte. Uygulamanın tasarımcıları yolluyo'nun "Şimdi kim bakkala gidecek ya" iç sesinden yola çıkılarak hazırlandığını ifade ediyor. Aynı zamanda üye işyerlerine de sipariş alabilecekleri altyapıyı kurmak, mobil olarak siparişlerini takip etmelerini sağlamak ve dükkanlarını internet dünyasına açarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamak yolluyo'nun temel amaçlarından.

BÜLENT İŞLER

Para puan kazandıran erkek berberi

Gaziantep'te bir berber olan 'Bülent İşler Barber's Club' sektörüne farklı bir soluk katacak gibi. Çünkü ufak bir App Store ve Google play taraması yaptığımızda herhangi bir erkek berberinin kendine özel bir uygulaması olduğuna rastlamadık. Uygulama üzerinden berber randevusu alınıyor, fiyatlardan ve hizmetlerden haberdar olunuyor üstüne üstlük para puan da kazanılıyor. Bakalım diğer berberler de bu trende dahil olacak mı...