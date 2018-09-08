Terastayım, sesin duyulmuyor

Bu yıl üçüncü kez düzenleniyor Rooftop Festival. Bir sonbahar klasiği olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yaza son bir veda öpücüğü kondurmak isteyenler, sonbaharın gelişini dört gözle bekleyenler festivalde bir araya geliyor. Ayrıca bu yıl bilet alanlar arasında yabancıların çokluğu dikkat çekiyor. Bugün Spago İstanbul'dan 16 Roof'a, Anton Peran'dan Mentha'ya İstanbul'daki 12 terasta 40'tan fazla DJ setin başına geçecek. Günün erken saatlerinde başlayıp yoğun bir programla devam edecek festivalde hızını alamayanlar gecenin ilerleyen saatinde dans etmeye Klein, Flamme ve 360 İstanbul'da devam edecek. Festivalin kurucu ortaklarından Orkun Bozdemir, bol sürprizli bir festival hazırlandıklarını anlatıyor. "Bazı teraslarda normal günlerde duyamayacağınız tarzda müziklerle karşılacaksınız. Hazır olun" diyor. Programda yerli DJ'lerin ağırlıkta olmasını da "DJ'lerimizin kendilerini değerli hissedecekleri, onore edildikleri bir etkinlik düzenledik. Onların kalitesini göstereceğiz" diyerek açıklıyor. Programda ters köşeler de var. Erken saatte çalan usta isimler, gecenin önemli zaman dilimlerinde setin başına geçip ilk kez büyük kalabalıklara çalacak genç isimler gibi. Bozdemir'e göre festivalin tadını çıkarmak için altı-yedi terasa uğramak ideal. Tabii kendinize güveniyorsanız bütün terasların kapıları size açık. Bazı mekanlarda kapasite kısıtlı olduğu için festivalin internet sitesinden mekan doluluğu ile ilgili sürekli bilgi verilecek. "Erken gitmek hayat kurtarır" diyor Bozdemir ve yüzde 100 spor ayakkabı giyilmesini tavsiye ediyor.

BULUTLARDA DANS

Dansa davet eden vokalleri ile Kalabrese'i deep house ve downtempo sevenler kaçırmasın. Deneysel, melodik house dinlemek isteyenler Akın Sevgör'ü programına alsın. Bana teras yetmez bulutlarda dans etmeliyim diyorsanız Timboletti'yi kaçırmayın. Turkish edit'lerin en güzellerini dinleme fikri harika geliyorsa Kurt Adam kaçmaz.