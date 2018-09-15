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Kontrol etmeden alma Yediğimiz, içtiğimiz ve kullandığımız pek çok ürünün güvenilirliğini sorgulamalıyız. Bu günlerde altı ayrı bakanlık tarafından tüm ülkede önlemler alınıyor, halk bilinçlendiriliyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi içimizi rahatlatmak için atılmış adımlardan ilki...