Kontrol etmeden alma

Bugün market alışverişine giderken, kıyafet alırken ya da kişisel bakımımız için çeşitli ürünler satın alırken dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Ucuz maliyet uğruna insan sağlığını tehdit eden maddeleri bilmeden kullanıyor olabiliriz. İleride bize büyük sağlık problemleri yaşatacak ürünler bugün yanı başımızda duruyor olabilir. Tüm bu kaygıları çözmek için Ticaret Bakanlığı
öncülüğünde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GUBİS) hayata geçti.
Ticaret Bakanlığı dışında aralarında altı bakanlığın daha destek verdiği platformda tüketiciler sağlığa zararlı ürünleri satın almadan görebilecek. Ürünlerin bizi nasıl etkilediği, içinde hangi maddelerin bulunduğu, markası, ürün grubu ve güvensizlik nedeni www.guvensizurun. gov.tr adresinde açık açık belirtiliyor. İsteyen her tüketici alışveriş öncesi satın almayı planladığı ürünü bu platformda arayabilir, o ürün hakkında bilgi alabilir. Geçen hafta kullanıma açılan platform şimdidien ziyaretçi akınına uğradı. Bugüne kadar GUBİS'i 400 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin altyapısını Ticaret Bakanlığı sağlıyor. Ama ürünlerin tespit edilmesinde iş sadece ona düşmüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
hatta Tarım
ve Orman Bakanlığı
bile işin içinde. Gıda, tütün, ayakkabı, kimyevi ve organik gübreler gibi birçok alanda incelemeler yapılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda insan sağlığına zararlı görülen ürünler ifşa ediliyor. Hızlı ve detaylı arama seçeneklerinden ise kafanıza takılan bir ürünü sorgulatabiliyorsunuz. Bugüne kadar ürün hakkında kötü bir geri bildirim yapıldıysa bunu sitede görmek mümkün. Dikkat yangın çıkabilir
GUBİS'te küçük ev aletleriyle alakalı birçok bildirim yer alıyor. En son 6 Eylül tarihinde Nıkaı marka saç kurutma makinesinin satışının durdurulduğu duyuruldu. Dh-999 model saç kurutma makinesi elektrik çarpma ve yangın
çıkarma riskinden dolayı piyasadan birer birer toplatıyor. Konuyla ilgili bildirimi yapan kurum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Süslü ve tehlikeli
Piyasaya arzı yasaklanan ve toplattırılan ürünlerden biri ise elektrikli yılbaşı süsleri. Yılbaşı zamanında ağaçların etrafını saran, o rengarenk ışıklı süslerin büyük tehlike taşıdığı ifade ediliyor. Tabii bu tehlike durumu bütün ışıklı süsler için geçerli değil ama Benar marka ledli yılbaşı ışığı için geçerli. Rs-Se 006 model ışık, yangın çıkarma riski sebebiyle piyasadan toplatılmaya başlandı bile. Çocuklar risk altında
Ticaret Bakanlığı'nın 4 Eylül tarihinde bildirimi ise çocukları ilgilendiriyor. Bugün gelişme ve öğrenme çağındaki birçok çocuk için eğitim setleri satılıyor. Sitede yaratıcılığı geliştirici setler kategorisinde Mikado marka bir eğitim setinin tehdit içerdiğini görüyoruz. Sebebi ise ürünün mevzuatta belirtilen limitin üzerinde ftalat içermesi. Ftalat plastiklerin içine eklenen ve esnekliği arttıran bir madde. Belirli bir düzeyin üzerinde eklendiğinde hormonları etkiliyor. Aynı zamanda kansejoren bir kimsayal olan ftalat, bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar için tehlikeli. Renkli oyuncakların gizemi
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir diğer bildirim meyve gibi görünen plastik çocuk oyuncağıyla ilgili. Super Top-Drawer Fruit adlı marka ürettiği taklit renkli yiyeceklerle insan sağlığını tehdit ediyor. Bu tehlikeli küçük meyveler limitin üzerinde fitalat maddesi içerdiği için piyasaya arzı yasaklanmış durumda. Ürün üç yaşından küçük çocukların boğulmalarına neden olacak küçük maddeler de içeriyor. 4 Eylül tarihinden itibaren bakanlıklar bu ürünler için sizi uyarıyor