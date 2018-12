7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Leica Gallery, 24 Kasım'a kadar moda ve portre fotoğrafçılığında Işık Ustası olarak bilinen Horst P. Horst'un Horst: Moda ve Portreler başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide Horst'un Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Paloma Picasso ve Diane von Furstenberg portreleri sergileniyor. Horst'un, İstanbul serisinden oluşan fotoğrafları da dünyada ilk kez bu sergide görülebilir.Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş'ın 8. kişisel fotoğraf sergisi Yabani-Untamed 18 Eylül'de açıldı. 29 Eylül'e kadar sürecek sergi Teşvikiye FMV Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluşuyor. Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde, insan müdahalesi olmayan doğal alanları paramotoruyla uçarak havadan fotoğrafladı. İnsan nüfusu ve hırsının etkisiyle sürekli yok olma tehdidi altında olan bu alanlar serginin bizzat konusu oldu.Oğuz Atay tarafından yazılan, farklı toplumsal sınıflardan gelen M.C ve F.G'nin aynı çıkmazlarda dolaşan öyküsü Ne Evet Ne Hayır tiyatro oyunuyla sahneye taşınıyor. Özge Erdem'in yönettiği, Özer Arslan ve Sinan Arslan'ın oynadığı oyun 28 Eylül Cuma akşamı saat 20.30'da başlayacak. Beyoğlu NoAct Sahne'sindeki oyun için öğrenci bileti 40 TL, tam ise 60 TL.İzmir ?TheChef4U mutfaklarında bugün cupcake atölyesi yapılacak. Çeşitli süslemeler ve kremalarla keklere kendi yorumunuzu katacağınız atölye saat 14.00'te. Portakallı çikolatalı ve sade cupcake yapmanın tekniklerini öğreneceksiniz. Bilet 160 TL.Dream Sales Machine tarafından düzenlenen İstanbul Coffee Festival, KüçükÇiftlik Park'ta başladı. Festival boyunca konserler, seminerler, workshoplar düzenleniyor, lezzetli kahveler sunuluyor. Bugün Merve Çalkan, Yokuz, Palmiyeler ve Bedük konser verirken yarın ise Allen Hulsey, Çağıl Kaya, MSÜ Klasik Müzik Bölümü, Simge Pınar sahne alacak. Biletler dsmbilet.com'da.Dört farklı konsept, film gösterimleri, iki farklı sergi ile 60 sanatçının katılacağı Red Bull Music Festival İstanbul, 26-30 Eylül tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. Festival, 26 Eylül akşamı Avusturya Başkonsolosluğu'nda doğaçlama performanslarla başlayacak. 28 Eylül'de Roman Rauch, Little Simz ve Zebra Katz sahne alacak. Ardından Ezhel şarkılarını seslendirecek. Biletler mobilet.com'da.Yarın 15.00'te Yavuz Akyazıcı Project feat. Funda Akyazıcı, Maslak Tamirane Morning Jazz Sessions sahnesinde olacak. 17 senelik New York caz müzik hayatından sonra 2006'da Türkiye'ye dönen Yavuz Akyazıcı, repertuvarında; caz standartlarının doğuş konseptini popüler şarkılar ve caz standartlarına uyarlıyor. Funda ve Yavuz Akyazıcı'ya kontrbasta Baran Say ve davulda Derin Bayhan eşlik ediyor. Etkinlik ücretsiz.Candan Erçetin Vadistanbul Açıkhava Konserleri kapsamında bugün sevenleri ile buluşacak. 20 yılı aşkın müzik hayatında şarkılarını dillerimize dolayan sanatçının konseri saat 21.00'de Vadistanbul AVM'de gerçekleşecek. Bilet 77 TL. Sertab'ınMüzikalı ise 26 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak1 Athena bu akşam İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konser 21.00'de başlayacak. Bilet 55 TL.2 Yıldız Tilbe bu akşam saat 21.15'te Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Biletler Biletix'te.3 Anadolu Ateşi 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Nevşehir Perili Ozanlar Vadisi'nde sahne alacak. Dans gösterisinin bileti 150 TL.4 Yüzyüzeyken Konuşuruz 27 Eylül Perşembe akşamı Tudors Bodrum'da. Grup 23.59'da sahneye çıkacak. Bilet 45 TL.5 Adrenalina dans gösterisi 28 Eylül Cuma Antalya Chapito'da sahnelenecek. Gösterinin başlama saati 21.45. Bilet 150 TL.