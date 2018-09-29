Beşiği sat mama sandalyesi al

İnternet üzerinde alışverişe rağbet giderek artıyor. Anneler de artık çocuklarının ihtiyaçları için interneti tercih ediyor.
Bu tercihte güvenilir e-ticaret sitelerinin sayısının artmasının büyük payı var. Ayrıca, internetin mağazalara göre daha ucuz olduğunu da kabul etmek gerek.
Mağazalarda seçenekler kısıtlı. Çocukla uzun uzun alışveriş yapmak da pek mümkün olmuyor. İnternetin hem hesaplı hem de geniş ürün yelpazesini keşfeden anneler, kahvelerini yudumlarken ihtiyaçlarını da kolaylıkla gideriyor.
"Çocuğun yediği helal, giydiği haram" sözünü çok duyarız. Aslında eskiler bu konuda haksız da değiller. Aldığınız bir ayakkabıyı çocuğunuzun bir sonraki ay giyeceğinin garantisi yok. Çok hızlı büyüyorlar.
Hele hamileyken büyük hevesle aldığımız o çok pahalı beşiğe bebeklerin genelde yatmadığını düşünürsek, evde boşuna yer kaplayan ürünlerin haddi hesabı olmuyor. Oyuncaklar, bebek arabası, tulumlar, ana kucakları, mama sandalyeleri... Liste uzayıp gidiyor. İKİNCİ ELE RAĞBET VAR
Geriye dönüp evimize bir baktığımızda kullanılmayan koca bir yığınla karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli yenilenen ihtiyaçlar içinse yer açmak gerek. İşte bu noktada, ikinci el
çocuk ürünlerinin satılıp alınabileceği siteler annelerin imdadına yetişiyor.
Bugünlerde pek çok anneden şu tür cümleler duyuyorum: "Bebeğimin beşiğini satıp yerine mama sandalyesi ve yürüteç aldım." Anneler para harcamadan çocuğunun yeni ihtiyaçlarını karşılamanın yolunu bulmuş bile. Ne de olsa devir ekonomi devri. Annelerin en çok tercih ettiği ikinci el alım satım yapılan sitelerden biri olan tutumluanne.com'dan aldığım verilere göre, anneler daha çok sırasıyla; ev tipi ana kucakları, bebek arabaları, spor ayakkabılar, beşikler, montlar, oto koltukları, eğitici oyuncaklar ve mama sandalyeleri almayı tercih ediyor. İSTANBUL DAHA ÇOK SATIYOR
Bu bilgiler beni biraz şaşırttı doğrusu. İkinci elde toplam satılan spor ayakkabı tutarı beşiklerden fazla olabiliyormuş. Hatta o kadar çok mont satılıyormuş ki toplam tutarı oto koltuklarını geçebiliyormuş. Bu da annelerin sadece yüksek fiyattaki ürünler için değil, günlük ihtiyaçlar için de interneti ve ikinci eli tercih ettiklerini gösteriyor. Aşağıdaki bilgiler dikkat çekici:
- Satışların yüzde 51'i İstanbul'dan gerçekleşirken alışlarda bu oran yüzde 37'ye düşüyor. Yani İstanbul daha çok satıyor.
- En çok satış yapan yedi il: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
, Kocaeli, Tekirdağ.
- En çok alış yapan yedi il: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Tekirdağ.