Bu sezon evler çok havalı

Bu sezon trend eve dönüş desek, yanlış olmaz. Geçen yıl otellerin suitlerini kapatıp özel partiler verme modası vardı. Bu yıl sosyal hayat, dolayısıyla partiler evlere taşındı. Hal böyle olunca kesenin ağzı açıldı. Herkes evine yatırım yapıyor. Dostlarıyla çok ortalarda görünmeden eğlenmek isteyenler arasında evlerine bar ve sahne yaptıranlar bile var. Ses sitemi en iyi kulüpleri aratmayan bu evlerde Berkay gibi sanatçılar da ara ara sahne alıyor. Sırf bar değil bir de evine spa yaptıranlar var. Öyle ufak bir hamamdan, saunadan bahsetmiyorum. İçeri girdiğinizde kendinizi beş yıldızlı bir otelin spa'sına girmiş gibi hissediyorsunuz.
Eve dönüş trendi ünlü modaevlerini de hareketlendirdi. Artık sadece giysi değil, dekorasyona yönelik ürünler de tasarlanıyor. Öyle ki tost makinesi yapan da duvar kağıdı
üreten de var... Bu kış sosyal hayat evlerde yaşanacak anlayacağınız. Evlerde yapılan partilere tabii sadece davetliler katılabilecek. O da sosyal medya için video, fotoğraf çekimi yapılmadığı sürece. Çünkü bu partilerin en önemli kuralı sosyal medya yasağı. O halde hazır evlere girmişken içlerinde başka neler var bir bakalım. En çok hangi koltuk talep görüyor, kimler hangi değişikliklerin peşinde koşuyor, bir göz atalım istedik. DUVAR KAĞIDI İÇİN KAÇ AY BEKLERSİNİZ!
Bir duvar kağıdı için bekleme listelerine yazılır mısınız? Çanta ve ayakkabı için yazılıyorsak dekorasyon ürünleri için niye yazılmayalım! Hem söz konusu olan Hermes'in duvar kağıtları. Paris'ten ısmarlayabiliyorsunuz. Ya da Türkiye'deki bazı iç mimarlar üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. En pahalı olan modellerinde yaklaşık iki ay bekleme listesi var. Üstelik bir topu yani beş metrekaresinin fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor. En çok da panter ve at desenliler gidiyor. Logolu ya da çiçekli olanlara da İstanbul yalılarında rastlamak mümkün. "Ne var alt tarafı duvar kağıdı! İSTOÇ'ta alasını 10'da biri fiyatına alırım" diyebilirsiniz. Topu 100 liraya o kadar güzel modeller var ki haksız da sayılmazsınız. Ama jet-set, banyosunda bile bu pahalı duvar kağıtlarını kullanıyor. BU HAMAKTA KİM SALLANMAZ!
Bu yılın gözde dekorasyon objesi ise Fransız modaevi Louis Vuitton
'dan geldi. India Mahdavi ve Tokujin Yoshioka'nın tasarladığı ve 25 objeden oluşan koleksiyonda hamak en çok tercih edilen parçalardan biri oldu .Roberto Cavalli
'nin doğadan ilham alan egzotik desenli koltukları da Türkiye'den en çok sipariş alan parçalar arasında. Versace ise ev tekstil koleksiyonunda barok stilden ilham almış . FERMUARLI KIRMIZI KOLTUK
Moschino'nun içinde ironi bulundurduğu yeni mobilya koleksiyonu hem eğlenceli olmuş hem de çok şık. En gözde parçasıysa fermuarlı kırmızı dudak şeklindeki koltuğu. Bu koltuğun daha önce çantası da üretilmişti. Talep o kadar fazla olunca ev tekstiline transfer olmuş. Türkiye'den de hatırı sayılır bir sipariş almış. EN GÖZDE MARKA MISSONI
Modaevleri arasında dekorasyonda en çok tercih edilen marka Missoni. En çok nevresim takımları ve yastıkları gidiyor. Yastıkların fiyatları bin liradan başlıyor 3 bin liraya kadar çıkıyor. Kelebek şeklindeki rengarenk havuz yataklarını ise bu yaz Instagram paylaşımlarında çokça görmeye hazırlıklı olun. İlla bir Missoni'm olsun derseniz de zikzak havluları hem ekonomik hem pek süslü. MUTFAKTA DOLCE&GABBANA VAR
Bu modaevi-dekorasyon işbirliklerinde en başarılısı ve en alınabilir olanı Smag'in Dolce&Gabbana mutfak eşyaları. Buzdolabı, fırın, davlumbaz pahalı ama portakal sıkacağı ya da tost makinesi alınabilir. Sicilya'dan ilham alan tasarımlarda limonlar, kirazlar, şeftaliler önplanda. Renkli ve eğlenceli. Zaten bir süredir ev hediyesi olarak bu eşyalardan almak oldukça popüler. Evlenen çiftler artık hediye listelerine bu seriyi yazdırıyor.