Türk tasarımı parmakla gösteriliyor

Bu hafta ABD'nin San Francisco
şehrinde Young Güzel Sanatlar Müzesi'nde özel bir sergi açıldı.
22 Eylül'de kapılarını açan ve 6 Ocak'a kadar gezilebilecek Contemporary Muslim Fashions (Çağdaş Müslüman Modası) isimli sergide dünyanın dört bir yanından muhafazakar giyim üzerine de tasarımlar yapan ünlü modacıların koleksiyonlarına yer verildi.
Kimler yok ki listede? Peter Pilotto, Mary Katrantzou, Jean Paul Gaultier
ve Yves Saint Laurent
koleksiyonları sergilenen isimler arasında. Bu listede Türkiye'den de Raşit Bağzıbağlı var.
Bağzıbağlı'nın Modanisa için hazırladığı koleksiyondan parçalar sergide yer alırken şehirde yayımlanan San Francisco Chronicles isimli gazete başta olmak üzere birçok gazete ve dergi de bu etkinliğe sayfalarında yer verdi.
Serginin küratörleri Laura Camerlengo ve Jill D'Alessandro, "Muhafazakar giyimin artık daha fazla sergi ve araştırmaya ihtiyacı var. Günümüzde blogger'ların ve artan moda haftalarının da etkisiyle muhafazakar giyim üzerine daha çok düşünmemiz gerekiyor. Muhafazakar giyim ilerleyen dönemde daha büyük yere sahip olacak" yorumunda bulundu. Bu iki Türk kızı moda haftalarını sallıyor
Öykü Baştaş geçtiğimiz yıl moda dünyasına damga vurdu. Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan ilk Türk manken olan 1997 doğumlu Baştaş, bu sezon da arka arkaya çeşitli moda haftalarında podyuma çıkarak isminden söz ettirdi. Milano Moda Haftası'nda Gucci için podyumda yürüyen Baştaş, Maison Margiela, Erdem ve MSMG başta olmak üzere sayısız defileye çıktı. Geçtiğimiz mart ayında Balenciaga için podyuma çıkan 23 yaşındaki Günce Gözütok da son olarak Dolce&Gabbana için podyuma çıktı. Bu sezon Emilio Pucci için podyuma çıkan, Vogue Italia için özel çekimlerde yer alan Gözütok ve Baştaş Türk mankenlerin ne kadar başarılı olduğunu dünyaya gösteriyor.