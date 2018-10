Şehrin en şık İtalyan’ı

BUGÜN NELER OLDU

Bahçesinde sütunlar, tarihi çeşme ve zeytin ağaçları. Her biri el emeği tabelalar, heykeller. Menüde ise enfes lezzetler... Geçen hafta açılan İtalyan restoranı Galvin şimdiden gözde buluşma adresi oldu bile! Dekorasyonu yaklaşık bir yılda tamamlanan mekan için bünyesinde People, Hazine, Grey, Charter Pub gibi İstanbul 'un en popüler mekanlarını bulunduran Jüpiter Grup'un ustalık eseri olmuş diyebiliriz.Tarihi Maçka Palas'ın içinde yer alan mekanın dekorasyonu için binanın yapıldığı 1920'li yıllardan ilham alınmış. Girişte sizi 1930'lu yıllardan kalma antika bir posta kutusu ve seramik sanatçısı Sadullah Çekmece'nin yaptığı dört farklı tabela karşılıyor. İçeri adım attığınızda kendinizi 1930'lı yıllara ışınlanmış hissediyorsunuz. Altı ayrı sanatçı mekan için heykeller, sütunlar, vitraylar hazırlamış. Ahmet Araç'ın yaptığı iki heykel restoranın en dikkat çeken objelerinden. Bahçe kısmına çıkarken sanatçının Bodrum Kraliçesi isimli iki kadın heykeli sizi kapıda karşılıyor. Mermer objeleri Mesut Dolanbay, vitrayları ise Zaim Şengün tasarlamış. Avizeleri, sandalyeleri hatta şarap kovalarını da farklı sanatçılar tasarlamış. El emeği göz nuru var anlayacağınız mekanın her yerinde. İnsanlar şimdiden "Nişantaşı'nın Papermoon'u" yorumunu yapmaya başladı bile. Aslında konsepti çok daha farklı ve dekorasyonu çok daha iddialı. Ama Galvin de gerçek bir İtalyan restoranı. Bana iki tabak makarna yedirten leziz yemeklerini birazdan anlatacağım. Ama biraz daha konseptten ve dekorasyondan bahsedeyim. Mekan üç bölümden oluşuyor. Girişte seramik ustaları tarafından tek tek hazırlanan bar kısmı karşınıza çıkıyor. Yemek öncesi bir şeyler atıştırabileceğiniz bar 02.00'ye kadar açık. Mozaiklerle kaplı yürüme yolunu takip edince ana restoran bölümüne geliyorsunuz. Burada önce manav kısmı sonra da açık mutfak karşınıza çıkıyor. Mutfakta şeflerin koşuşturmasını izlemek teatral bir gösteri gibi. Üstelik tam 32 kişi çalışıyor bu mutfakta. Ana restoran bölümünden sonra da bahçeye çıkıyorsunuz. 80 adet zeytin ağacı ile çevrili bahçesi kendinizi Roma sokaklarında hissetmenizi sağlıyor. Galvin bir restoran, yani gece müziğin sesi yükselmiyor, kulübe dönüşmüyor. Ama biz gece 00.00'da çıkarken hâlâ bir şeyler içmek için mekana gelenler vardı.Gittiğim an pek çok masada tanıdık simalar gözüme çarptı. Siyasetçisi, iş insanı, spor dünyasından tanıdık isimler, gazeteciler... Kimi arasanız buradaydı. Bir de sürekli arayıp "Yer bulamıyoruz, yardım eder misin" diye rica eden eş dost var. Tayfun Topal'la sohbet ediyorum. Şimdiden müdavim kitlesi oluştuğunu öğreniyorum. Öyle ki altı gün üst üste gelenler olmuş. Menüde risotto, pizza, ana yemekler, başlangıç ve makarnalar var. Makarna bölümü iki ayrı sayfa. Taze el yapımı makarnaların olduğu listeyi es geçmeyin derim. Peynirli ravioli ve gorgonzola soslu gnocchi'si müthişti. Creme brulee ve tiramisuyu da mutlaka tadın derim.