7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden Huri Kiriş'in Terra başlıklı resim sergisini 7 Kasım'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Beyoğlu Tophane-i Amire Kültür Merkezi'ndeki sergi, insanın dünyayla kurduğu mülkiyet ilişkisine odaklanıyor. Sanatçı eserlerinde, bu mülkiyet ilişkisinin insanlığı bir yıkıma doğru ittiğini anlatıyor.Güneş Çınar'ın Bulutlardan Başka Her Şey başlıklı sergisi açıldı. İnsanlığın gidişatını ele alan, günümüz kent ve çevre sorunlarına odaklanan sanatçının kağıt, akrilik ve metal gibi malzemelerle oluşturduğu eserlerini 31 Ekim'e kadar görebilirsiniz. Sergi, Beyoğlu Adahan İstanbul'da 12.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık.25 yıla dayanan sanat hayatında kendine özgü yorum ve teknikleriyle ilerleyen Melih Püskülcü'nün Yüzler başlıklı resim sergisi açıldı. Sanatçı insanlığın en temiz duygusunun endişe olduğunu, geleceğin belirsizliğinin insanlığı çok farklı noktalara ittiğini savunuyor. Sergiyi 30 Ekim'e kadar Arnavutköy Galeri Selvin'de ziyaret edebilirsiniz.Türkiye'nin sevilen yazarları 12 Kasım tarihine kadar D&R mağazalarında kitapseverlerle buluşacak."Okumak başka diyarlara yolculuktur" söylemiyle yola çıkan D&R'ın 2. Kitap Fuarı'na katılacaklar arasında İpek Çalışlar, İlber Ortaylı , Burak Aksak, Ercan Kesal, Şebnem Burcuoğlu ve Engin Akyürek gibi isimler bulunuyor. Etkinliklere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya , Konya, Mersin, Gaziantep, Artvin, Diyarbakır, Erzurum gibi Türkiye'nin dört bir köşesindeki D&R'lar ev sahipliği yapıyor.Kocan Kadar Konuş serisinin sevilen yazarı Şebnem Burcuoğlu, bugün yeni kitabı Süreyya Kuaför Salonu'nu D&R Antalya Erasta'da imzalayacak. Karadayı gibi dizilerin sevilen oyuncusu Kerem Fırtına ise En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli adlı ilk kitabı ile yarın D&R Suadiye'de olacak.%100 Açık Sahne, 17 Ekim Çarşamba akşamı 18. kez gerçekleştirilecek. IF Performance Hall Beşiktaş'taki gecede Manga, Fatma Turgut, Melek Mosso, Melike Şahin, Ayça Şen, İrem Candar ve Simge Pınar gibi birçok müzisyen sahne alacak. Biletler Biletix'te.Cazı Türk ezgileriyle birleştiren Kanadalı grup Minor Empire, bugün Salon İKSV'de konser verecek. Gitarist ve prodüktör Ozan Boz ve vokalist Özgü Özman liderliğinde 2010'da Toronto'da kurulan Minor Empire bugüne kadar birçok prestijli festivalde sahne aldı. Yaptıkları müzik "Doğu ve batı, akustik ile elektronik arasındaki kusursuz denge" olarak değerlendiriliyor.Türk pop müziğinin usta yorumcularından Göksel bugün Beşiktaş Dorock XL'da sahne alacak. Sanatçının konseri 22.30'da başlayacak. Bilet 60 TL. Açılışa özel 1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava kampanyasından faydalanmayı unutmayın.Çalışkur ailesi ve oturdukları apartmandaki sahte ilişkileri ele alan tiyatro oyunu Ay Işığında Şamata bugün saat 20.30'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde oynanacak. Oyun, yozlaşan aile yapısını gösteriyor. Tam bilet 18 TL. Öğrenci 12 TL.Sam, konservatuvar mezunu bir genç. Şehrin en lüks restoranlarından birinde çalışıyor ama tek isteği mesleğini yapabilmek. Tamamen Doluyuz tiyatro oyunu 19 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Küçükçekmece DT Sahnesi'nde sahneye konacak. Bilet 9 TL.Parkta karşılaşan bir adam ve bir kadını ve bu karşılaşmanın sonrasında olanları ele alan tiyatro oyunu Bankta İki Kişi bu akşam 20.30'da Beykoz Nezihe Muhiddin Sahnesi'nde oynanacak. Tam bilet 45 TL. Öğrenci bileti ise 35 TL.Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Sinop Belediyesi ve Avrupa Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen Üçüncü Sinopale Film Festivali 25 Ekim'de başlayacak. Festival kapsamında film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, film atölyesi, konser ve etkinlikler düzenlenecek. Sinop'un kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmayı ve gençleri yerel film üretimine teşvik etmeyi amaçlayan festival, Hal Sinop Buluşma Merkezi'nde 29 Ekim'e kadar devam edecek.Tasarım Tomtom Sokakta Festivali, 18 Ekim'de başlayacak. Bir Yolculuk Masalı teması ile yola çıkan festivalde sanat, tasarım ve alışverişe dair onlarca etkinlik düzenlenecek. Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival dünyanın önemli tasarım markalarına ev sahipliği yapacak. Atölye, söyleşi ve çeşitli aktivitelerin yer alacağı festival 21 Ekim'de sona erecek. Biletler Biletix'te.28. Akbank Caz Festivali başlıyor. Festival kapsamında 17 Ekim çarşamba günü Babylon'da The Comet Is Coming konser verecek. Caz, elektronika, funk ve saykedelik öğeleri bir araya getiren ve kozmik bir yolculuğa çıkaran grubun felsefesi de bir o kadar cezbedici.Sizi bildiğiniz dünyayı unutup, hayali bir dünyanın parçası olmaya davet eden gruba kulak verin ve manifestolarında söyledikleri gibi 'koşmaya başlayın'.Konser 21.30'da başlayacak.Duman bu akşam saat 22.00'de Jolly Joker Antalya'da olacak. Bileti 68 TL.İrfan ?Kangı'nın yönettiği Baş Belaları tiyatro oyunu bugün 19.30'da Mersin Mezitli Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Bilet 56.50 TL.Suratlar temalı heykel atölyesi yarın saat 13.00'te İzmir Masterpiece atölyelerinde yapılacak. Bilet 75 TL.Nükhet Duru ile Kabare Nünü, 17 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Bilet 67.50 TL.Rubato, 18 Ekim Perşembe günü Afyonkarahisar Matrax Performance Hall'da konser verecek. 21.00'deki konserin bileti 79 TL.