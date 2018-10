Şimdi festival zamanı

MALL

Ekim ayı tüm dünyada festival ayı demek. Gastronomi festivalleri, yelken yarışları, müzik festivalleri en çok bu ayda yapılıyor. Ayı ortaladık. Yine de ekim bitmeden bir festivale katılmış olun derim. Malum sosyal medyada böylesi daha havalı görünüyor. Elbette sosyal medya işin bahanesi, ekim ayı etkinlikleri gerçekten şahane...İstanbul'un en sevdiğim etkinliklerinden Restoran Haftası 15-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Metro Türkiye Gastronomi partnerliğinde düzenlenen festivale The Steeve by İsmet Saz, Snob Street Food, Fireroom, Asitane gibi pek çok restoran katılıyor. Hem bu yılın teması Gaziantep yemekleri. Mekanlar kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği için farklı menüler oluşturmuş. 35 liraya öğlen menüsü, 55 liraya akşam menüsünü tadabilirsiniz. Michelin yıldızlı ve fine dining restoranlarda olan 'tadım menüleri' de cabası. Evde oturmayın, çıkın lezzetli yemekleri tadın derim.İKSV tarafından bu yıl 17'cisi Düzenlenen Filmekimi'nin açılışı geçen hafta başrollerini Bradley Cooper ve Lady Gaga 'nın paylaştığı Bir Yıldız Doğuyor filmiyle gerçekleşti. İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek festival yarın akşam sona eriyor, bitmeden yakalayın!Artık bir Meze Festivali'miz de var. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Antalya 'daki Akra Otel'de sadece Türk değil dünyanın dört bir yanından şefler meze yapmak için geliyor. Etkinlik dün başladı, bugün devam ediyor. Antalya'da olanlar mutlaka uğramalı.Uniq İstanbul'da bu yıl ilk kez düzenlenen Ekim Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün ve yarın gün boyu müzik ve lezzetli yemekler Maslak Uniq'te olacak.Hadi biraz da rahatlayalım... Ve rotayı Bodrum'a kıralım. Hem Ege'nin en güzel zamanı. Six Senses Kaplankaya'da 27-29 Ekim tarihlerinde Nefes ve Meditasyon Festivali düzenleniyor.Akdeniz'in en büyük deniz festivali Bodrum Cup için de geri sayım başladı. Bugün İstanbul etabıyla başlayacak yarış, 22 Ekim'de Bodrum etabıyla devam edecek. Bu yıl 200 yatın yanı sıra 10 bin izleyicinin katılımı hedefleniyor. Hem Bodrum'a gitmek için başka bahaneye gerek var mı!Şamdan devri kapandı ama 'Burası yeni Şamdan' söylentileri bitmiyor. Örneğin Alaçatı'daki Şeş Beş'i Şamdan'a benzetenler oluyor. Bir de Arnavutköy'deki Small'ı. Adından da anlaşılacağı üzere ufacık bir mekan Small. Pazartesi hariç her gün açık. Ambiyans çok olmasa da şarkılar andırıyor Şamdan'ı. Sabaha kadar açık eğlenceli bir kulüp.Beymen Brasserie dönemi vardı. Okuldan çıkar soluğu burada alırdık. Nişantaşı'nın en popüler semt olduğu zaman burası da en 'piyasa' kafeydi. Bir süredir çok gitmez oldum Nişantaşı'na. Bir daha o kadar tutan bir mekan da açılmamıştı. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Nish Palas'ın içinde açılan Glens yeni Beymen Brasserie olacak gibi. Hem cadde üzerindeki alt katı hem roof'taki terası her daim dolu. Dekorasyonu şık, yemek fiyatları makul. Bu ara kimi ararsanız burada görebilirsiniz.Açıldı, açılacak, açılamadı derken Kuruçeşme'deki eski Reina'yı andıran, içinde restoranlar ve kulüpler bulunan eğlence kompleksi kasım ayında gerçekten açılıyor. İşletmecisi sektörün gediklisi Raşit Karakuş.Klein'in Harbiye'deki kışlık yeri iki hafta önce kapılarını açtı. Yine kapıda kuyruklar vardı. Bu kış da elektronik müzik sevenler yine burada bulaşacak. Üstelik iki aylık FJ line-up'ında birbirinden iddialı isimler var.Karaköy Mitte el değiştirdi. Sadece sahipleri değil konsepti, dekorasyonu, menüsü, her şeyi yenilendi. Hafta içi gerçekleşen açılış partisi ünlü akınına uğradı. Şehrin yeni buluşma noktalarından biri olacak gibi.Kanyon'daki Intema Yaşam'ın içinde İsmet Saz, The Steeve by İsmet Saz isimli restoran açtı. Organik tavuğu ama en çok da antrikotu lezzetli. Makarnaları da iddialı.En sevdiğim şeflerden biriydi Tom Aikens. Ama onun da Türkiye macerası tıpkı Jamie Oliver gibi kısa soluklu oldu. Zorlu Center'daki Tom's Kitchen kapandı, yerine tapas restoranı La Vina açıldı. Parle, Borsa gibi markaların da kurucusu Rasim Özkanca, Madrid, Barcelona, San Sebastian ve daha pek çok şehirde araştırmalar yaptıktan sonra konsepti oluşturmuş. Henüz gitmedim ama gidenlerden epey methiye dinledim.