7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü Fransız besteci Camille Saint-Saens'ın ölümsüz eserlerinden Samson ile Dalila bugün İstanbullu operaseverlerle buluşacak. New York Metropolitan Opera tarafından sahneye konulan eser saat 19.55'te izleyici karşısına çıkacak. Metropolitan Opera'nın programından seçilmiş bu performans dünya ile eş zamanlı olarak izlenebilecek. Opera Akmerkez CinemaPink'te canlı olarak yayınlanacak. Gösteri 12. yüzyılda Filistin'i konu alıyor. Bilet 100 TL.Klasik Türk müziğinin üstadı Münir Nurettin Selçuk'un torunu Mercan Selçuk, dans topluluğu ile 22 Ekim Pazartesi saat 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde olacak. Selçuk, Bizim Hikayemiz'de dans sanatçılarının çocukluktan olgunluğa geçişlerini anlatıyor. Bilet 50 TL. Cem Yılmaz ve İskender Paydaş yarın saat 15.00'te Kanyon D&R mağazasında Arif V 216 film albümü için sevenleriyle buluşacak. Albümün müzik direktörlüğünü üstlenen İskender Paydaş çalışmada, şarkıları tamamen o dönemde kullanılan marka ve model enstrümanlarla canlı olarak kaydedip yeni düzenlemelere yer verdi. Albümün hoş sürprizlerinden biri de İskender Paydaş'ın babası Muhittin Paydaş'ın şarkılarda yan flüt ve saksafon çalması.İstanbul Modern Keşif Alanı eğitim programı Müzedeki İmgeler ile çocukları merak ederken hayal kurmaya ve denemeye davet ediyor. Program, Gizemli İmgeler, Sergini Tasarla ve Müze Gezini Planla adlı üç aşamadan oluşuyor. Çocuklar etkinlik boyunca siluetleri çizerek boyuyor, ardından eşleştirerek imgelerin şekillerini keşfediyor. Son aşamada ise çocuklar, müze krokisi üzerinden kendi sergi alanlarını planlıyor. Etkinlik yarın saat 13.00'te başlayacak.Sami Savatlı, Katmanlı Rastlantılar (Layered Coincidences) sergisi ile 24 Ekim Çarşamba günü sanatseverlerle bir araya gelecek. Nişantaşı Sevil Dolmacı Art Consultancy bünyesinde gerçekleşecek sanatçının ilk kişisel sergisinde 24 eser yer alacak. Sanatçının tuval ve ahşap üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarının yanı sıra bronz heykelleri, ayna enstalasyonu ve video işi yer alıyor. Sergiyi 13 Kasım'a kadar ziyaret edebilirsiniz.Koleksiyonlarını geçmişten esinlenerek hazırlayan ve tarihi mekanlarda sergileyen Canan Alimdar'ın yeni takı koleksiyonu Serenat, 22. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Araştırmaları Sempozyumu'nda sergilenecek. Sergiyi 24-31 Ekim tarihleri arasında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenecek sempozyum boyunca, Bomonti yerleşkesinde ziyaret edilebilirsiniz. Koleksiyon kuşların kanat çırpışı, asmanın kıvrılışı ile romantizmi, sadakati ve muhabbeti yansıtıyor.Tekfen Filarmoni, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde, Ankara, Mersin ve İstanbul'da sonbahar konserleri verecek. Orkestra 24 Ekim'de Ankara CSO Sahnesi'nde, 25 Ekim'de Mersin Kültür Merkezi'nde ve 26 Ekim'de de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Biletler Biletix'te.Zorlu PSM, 24 ve 25 Ekim tarihlerinde bas gitarın Bach'ı Victor Wooten, Amerikalı caz/ funk davulcusu Dennis Chambers ve caz saksafoncusu Bob Franceschini'yi buluşturan özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Wooten, Bass Player Magazine tarafından verilen yılın en iyi basçısı ödülünü birden fazla kez kazanan tek müzisyen olma özelliğini taşıyor. Studio, iki gece üst üste bu tarifsiz caz deneyimine sahne olacak. Konser 21.30'da.Trompetin berrak sesi Avishai Cohen yarın 18.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek. Çağdaş caz sahnesinin kendinden en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Cohen 28. Akbank Caz Festivali kapsamında sahne alacak. Sanatçı ödüllü albümü Into The Silence'tan sonra yeni albümü Cross My Palm With Silver ile karşımıza çıkacak. Bilet 80 TL. Saksafoncu kimliğiyle öne çıkan Nubya Garcia ise 23 Ekim'de sahne alacak. Konser Babylon sahnesinde saat 21.30'da başlayacak. Bilet 70 TL.Sertab Erener bu akşam sevilen şarkılarını Ankara ODTÜ Vişnelik Tesisi'nde seslendirecek. Sanatçının konseri 19.00'da başlayacak. Bilet 120 TL.Manuş Baba bugün 20.30'da Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Bilet 45 TL.İki Bekar tiyatro oyunu yarın saat 20.30'da Ankara MEB Şura Salonu'nda sahnelenecek. Biletler Biletix'te.Gülşen 24 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da sahne alacak. Biletler Biletix'te.Miyuki adlı örgü yöntemini deneyeceğiniz takı atölyesi, 26 Ekim Cuma günü saat 19.00'da İzmir Doryan Art Atölye'de yapılacak. Bilet 100 TL.