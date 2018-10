Biz 80 yıldır yerli ve milliyiz

BERDAN'IN

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye moda ve tasarım konusundaki iddiasını her geçen gün daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm yıl düzenlenen moda etkinlikleri ve moda eğitimi verilen kuruluşların her geçen gün daha da artması bunun ispatı.Tüm bu güzel gelişmelerden biri de Vakko ESMOD tarafından gerçekleştiriliyor. Perşembe günü Vakko ESMOD, her yıl düzenlenen uluslararası ESMOD buluşmasına ev sahipliği yapacak. 11 ülkede yer alan 16 ESMOD moda okulunun üç yıllık eğitimini tamamlayan öğrencileri İstanbul'da buluşacak. Ayrıca mezun öğrenciler arasında ipek eşarp tasarımı yarışması düzenlenecek ve en başarılı üç tasarım Vakko tarafından basılacak. Biz de bu önemli etkinlik öncesi Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile bir araya geldik. Hakko, dünyanın en eski moda okulunu Türkiye'ye getirme sürecini ve modaya duyduğu aşkı anlattı.- Vakko'nun misyonunda her zaman tasarımcı yetiştirme konusu bulunuyordu. Küçüklüğümüzden beri Türkiye'de bir moda okulu açılması konusu her zaman gündemimizdeydi. O yıllarda tabii ki böyle bir projeyi hayata geçirmek çok zordu. Vitali Hakko her zaman projenin devam edebilmesi fikri üzerinde yoğunlaştı: "Bir okul kurabiliriz. Ama sen, belki senin çocukların bu projeyi devam ettirir. Ama sonrasında okula ne olacak?" diye düşünüyordu. O süreçte okul fikrinden önce en azından tasarımcıların yararlanabileceği bir kütüphane projesi üzerinde çalışalım istedik. Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi bu şekilde doğdu. Ne yazık ki Vitali Hakko göremedi kütüphaneyi. Okul projesi ise hep aklımızdaydı. Tam o süreçte ESMOD'un Türkiye'ye gelme isteği olduğunu duyduk. Bir şekilde bir araya geldik, frekanslarımız tuttu ve masaya oturduğumuz akşam anlaşmamızı yaptık. Fransa merkezli olduğu ve eğitim sistemi ana merkezden de kontrol edildiği için her zaman devam edecek bir okul projemiz oldu. 2010 yılı itibariyle ESMOD İstanbul, 2013 yılından bu yana ise Vakko ESMOD Moda Akademisi olarak İstanbul'da faaliyet gösteriyor okulumuz.- Büyük bir gurur. Âşık olduğunuzmesleği yapacak yeninesiller yetiştirmek çok güzel.Her sene büyük bir heyecaniçinde bu defileleri bekliyoruz.Belki o öğrenciler yurt dışındaçalışacak, belki kendi markalarınıkuracaklar, belki de buradafarklı firmalar için tasarımlaryapacaklar.- Tabii ki geliyorlar. Türkiyedünyanın dört bir yanından öğrencileriağırlıyor. Sadece bizimokulumuz için değil, başka modaokullarına ve üniversitelerefarklı farklı ülkelerden gençlergeliyor. Öğrencilerin yaşamakiçin sevdiği bir ülkemiz var.- Üretimi her yerde yaptırabilirsiniz.Oysa esas kıymetliolan tasarım ve lüks. Tasarımcılarınçıkması, markalarınözellikle lüks markaların kurulmasıesas olarak bir ülkeyi ilerigötüren şeydir. Türkiye gençve gençleri tutkulu bir ülke. Bumoda için de diğer her alan içinde böyle. Gençler tutkulu. Birşey yapmak isteyip, hedefinibelirleme gücü var Türk gençlerinin.Bu nedenle başarılı olmalarıkesin. Ülke olarak böyle birenerjimiz var. Türkiye'nin yapısında,DNA'sında var bu. Türkiyegençlerin başarılı olabilmesiiçin imkanları çok olan bir ülke.Hırslı, atak, dijital dünyadankafasını kaldırabilen gençler herzaman başarılı olur.- Biz 80 yıldır yerli ve milliyiz.Türk markası olmaktan vebu topraklarda doğarak dünyayaaçılmaktan dolayı her zamankendimizi şanslı hissettik. Türkiyeçok güzel çalışmaları hakediyor. Daha önce de söylediğimgibi bugün milli ve yerli olmakkadar; Türkiye'de tasarım odaklıolabilmek ve lüksü tanımlayanmarkaları çoğaltmak gerekiyor.- Tutkularının ardından koşsunlar.Yaptıkları her şeyi aşklayapsınlar.- Aslında en büyük farkı tasarım ve lüks konularına da girmesi. Çünkü bugün artık üretimi, belli bir kalitede herkes yapabiliyor. Ama tasarım ve lüks zor. Türkiye'de lüks üreten markaları düşündüğümüzde aslında ne kadar az olduğunu görebiliriz. Bu sebeple sadece modayı değil tasarımı ve lüksü de bu okulun öğretileri arasına yerleştirmek en önemli farktı. Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programları önemli. Burada eğitimine başlayan bir öğrencinin sene kaybetmeden Paris'te eğitim görebilmesi ya da Tokyo'da eğitim alan bir öğrencinin buraya gelmesi muhteşem. Bunlar bir öğrencinin moda alanında uluslararası olabilmesi için şart.Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biriyken modaya el atan ve kızıyla kurduğu DB Berdan markasıyla Türkiye dışında da büyük beğeni kazanan Berdan ile yeni sezonu ve alışveriş alışkanlıklarını konuştuk:Stilimi pratik, keskin ve çok katmanlı diyerek tarif edebilirim.Yeni sezon için dolabıma kendi koleksiyonumdan bir sweatshirt kattım. Bir vintage fuarından da 80'lerden yarasa kollu bir ceket satın aldım.Her sezon alışveriş yapmam. Ama mesleğim gereği her sezonu sezon daha gelmeden takip etmem gerekiyor.Dolabımda en çok ceket, palto ve parka var. Ceketler benim dış kabuğum gibi.Dolabımdaki en eski parça geçen sene sahiplendiğim 1930'lardan kalma bir ipek elbise.Asla giyemeyeceğim bir şey yok fakat asla olamayacağım bir stil var. Giydiklerim yaşantımla, işimle hep değişip gelişiyor fakat asla hayatımda romantik giyinen biri olmadım.Bir kaç sezondur devam eden ve devam edecek fresh kültürü favorim.