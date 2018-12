7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Nihan Yardımcı Çetinkaya'nın seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflardan yola çıkarak ürettiği işlerden oluşan 'Rönesansın Gizli Hafızası' sergisi açıldı. Çetinkaya, sergisinde Rönesans ve öğretilerine göndermeler yaparken, izleyiciyi geçmişe dair bir yolculuğa çıkarıyor. Sergiyi 15 Ocak'a kadar UNIQ Gallery'de ziyaret edebilirsiniz.Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 1 Nisan'a kadar devam ediyor.Rus sinemasının önemli yönetmelerinden Sergey Parajanov'un 'Parajanov, Sarkis ile' sergisi 17 Mart'a kadar Pera Müzesi'nde.İlhan Berk'in 100. doğum yıldönümü için hazırlanan Şiir Her Yerdedir-İlhan Berk 100 Yaşında sergisini Yapı Kredi Kültür Sanat'ta görebilirsiniz.Jolly Joker 2018'in son anlarında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. 26 Aralık saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul'da Yıldız Tilbe sahne alacak. Biletler 68 TL'den başlıyor. 28 Aralık Cuma günü ise Cem Adrian, saat 22.00'de sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser biletleri 56.50 TL'den başlıyor.Zorlu Center 31 Aralık'a kadar farklı hediye seçenekleri ve şık tasarımların yer aldığı Zorlu Yeni Yıl Köyü ile alışverişli ve konserli bir etkinlik düzenliyor. Bugün 19.00'da Defne Samyeli ve İskender Paydaş konser verecek. Yarın 17.00'de ise Evrencan Gündüz sahnede olacak.Watergarden İstanbul, konser maratonuna Merve Özbey ile devam ediyor. Vuracak adlı parçasıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Merve Özbey, bugün saat 20.00'de hayranlarıyla Watergarden İstanbul Havuz Sahne'de buluşacak. Girişler ücretsiz.Salt Beyoğlu'ndaki Evrenin Titreşen Işıkları sergisi kapsamında bugün 18.00'de Işığın Kırılımı adlı gösterim programı gerçekleşecek. Gösterim, sanatçılar Miranda July, Johanna Billing, Jennifer Reeves ve Anna Zett'in video işlerinden oluşuyor. Program herkesin katılımına açık ve ücretsiz.Miranda July Amatör/The Amateurist işinde teknoloji yüzünden çıldırmanın eşiğine gelmiş bir kadının üç ayrı hâlini anlatıyor.Olduğu Yer/Where She is At 1934'te Oslo'daki bir sosyal tesiste geçiyor. Johanna Billing, tramplenden atlamaya tereddüt eden bir kadını görüntülüyor.Jennifer Reeves, Çöp Sahası 16/Landfill 16 ile 16mm filmle üretilmiş işiyle geri dönüşüm üzerine bir çalışma yapıyorBu Hantal Cisim/This Unwieldy Object ile Anna Zett, nesli tükenmiş hayvanları ele alıyor.Emre Aydın bugün saat 22.00'de Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alacak. Biletler Biletix'te.Ahşap oyuncak atölyesi yarın 14.00'te İzmir Masal Ev Bostanlı'da düzenlenecek. Bilet 67.50 TL.Tiyatro oyunu Ev Yapımı, bugün 20.00'de İzmir Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 20 TL.Gogol'un ölümsüz eserinden uyarlanan Palto tiyatro oyunu 25 Aralık saat 20.00'de Ankara CerModern'de sahnelenecek. Bilet 39 TL.Simge 28 Aralık Cuma günü saat 22.00'de Jolly Joker Antalya'da konser verecek. Bilet 45 TL.