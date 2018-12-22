İstanbul’un gizli renkleri

BUGÜN NELER OLDU

Hobi olarak başlayan bir uğraş dünya çapında ilgi görmeye ne zaman başlar? Elbette ortaya başarılı işler çıktığında. Hem mimar hem de sanatçı Yener Torun, İstanbul'un belki de önünden her gün geçtiğimiz ve fark etmediğimiz binalarını fotoğraflıyor. Mimar olmasından dolayı da, onun hikayesinde başrolü, İstanbul'un renkli binaları oynuyor. Torun çektiği fotoğrafların sırrını ise canlı renkler, geometri ve ışık olarak özetliyor.- Ben de fotoğrafları çekene kadar bu binaların farkında değildim. Bir başkası "Bunları İstanbul'da çektim" deseydi ben de "Hadi canım!" diyebilirdim. Ama şimdi düşününce çok da şaşırmamak gerek. Bu, çevremizde olan bitene ne kadar dikkat ettiğimizle ve neye dikkat etmeyi seçtiğimizle ilintili. İnsan bir şeyi yüksek motivasyonla ararsa gerçekten buluyor.- Genelde Sultanbeyli, Beylikdüzü, Başakşehir ve Tuzla gibi merkezden uzak, yeni şehirleşmiş bölgeleri tercih ediyorum. Mimar olmamdan dolayı yeni projelerden bir şekilde haberim oluyor, tahmin de edebiliyorum. Tabii bu her seferinde nokta atışı olmuyor, semtleri sokak sokak gezmem de gerekiyor.- Canlı renkler ve geometri benim stilimin olmazsa olmaz öğeleri. Işık ise zaten fotoğrafın olmazsa olmazı. O nedenle ne zaman yeni bir fotoğraf mekanı bulsam günün farklı saatlerinde burayı tekrar ziyaret ederek ışık etkilerini ve gölge değişimlerini tespit ediyorum.- İlk zamanlar daha çok "Burası neresi?", "Bunlar gerçek mi?" tarzı yorumlar alıyordum. Fotoğrafların Türkiye'de çekildiğini öğrenenler "Burası Türkiye olamaz!", "20 yıldır Avcılar'da oturuyorum, böyle bir bina ne gördüm ne duydum!" diyorlar.- Böyle bir ilgi beklemiyordum ama oldukça memnunum. Bu sayede çok daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı buldum.