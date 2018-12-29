Pandeli mutfağında eski ile yeni buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Siyah beyaz bir fotoğraf karesi insanı ne kadar gerilere götürebilir, neler hissettirebilir? Bir baba ve oğulun fotoğrafıyla insan hiç yaşamadığı yıllara, hiç tanık olmadığı kahkahalara, hiçbir zaman derinden hissedemeyeceği acılara kadar uzanabilir mi? Pandeli Lokantası'na yolunuz düşerse, girişteki siyah beyaz baba oğul fotoğrafına bu gözle bir kez bakmanızı öneririm. Bakalım sizi nerelere götürecek? Fotoğraftaki adam Pandeli ve oğlu Hristo... Onlar 1926'dan beri kesintilerle ayakta durmaya çalışan, güzel İstanbul'un çeşitli dönemlerine tanıklık eden Pandeli Lokantası'nın kurucuları. Fotoğrafın hemen yanında bir not çerçevelenmiş... O kadar eski değil bu notun tarihi, geçen haftadan. Ama aynı kandan, aynı kültürden birinin imzasını taşıyor, Hristo'nun kızı, Pandeli'nin torunu Sofia'nın... Geçtiğimiz hafta yeniden kapılarını açan restoranın onur konuğu olarak Atina'dan gelen Sofia Çobanoğlu şöyle ifade etmiş duygularını; "Yaşadığımız toprakların ortak kültürel mirası olan ve Dedem Pandeli'nin dünyaya tanıttığı bu mutfak kültürünün ebediyen yaşaması dileğiyle..."Daha güzel özetlenemezdi sanırım Pandeli'nin misyonu. Yaşadığımız topraklara güzellik katan çok kültürlülüğümüz, onun nesillere aktarılması, insanlığın en güzel buluşma noktası sofranın önemi... Kubbe tavanı, ünü dünyaya yayılmış mavi çinilerle kaplı duvarları, kristal avizeleri ve beyaz masa örtüleri ile insanı sıcacık hissettiren bir yer Pandeli. Belki de Mısır Çarşısı'nın hemen girişinde yer alması bu etkiyi bırakıyor. Çünkü İstanbul'un telaşı içindeki bizlere, birden kendi şehrinde turist olma lüksünü yaşatıyor. Mısır Çarşısı'nın renkli, canlı, insanı içine çeken atmosferinde küçük bir lezzet molası için biçilmiş kaftan. Miras kelimesinin altını dolduran, o kelimeye anlam katan bir yer. Ortak mirasımız. Sahip çıkılması, yaşatılması, yeni nesillere tanıtılması gereken bir değer. Kültürü de, mutfağı da çok katmanlı İstanbul'un sonsuz tarihini taşıyan ve yaşatan Pandeli menüsünde; kağıtta levrek, patlıcanlı dönerli börek, hünkar beğendi, kuzu incik ve vişneli tirit gibi Pandeli'nin klasikleşmiş tatlarına yer verirken, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri de yeniden yorumlanıyor.Pandeli'nin 20 yıllık şefi Abdullah Sevim, unutulmaz lezzetleri eski tadıyla misafirler ile buluşturmak için tekrar mutfağa girerken, Şef Bayram Karaçam ise kattığı yeni yorumlar ile Pandeli'nin menüsünü zenginleştiriyor. Abdullah Bayram 25 yıl çalıştığı restoranın mutfağına tekrar girdiği için mutlu, "Çok güzel bir his. Ömrümün yarısı burada geçti, mutfağa dair ne varsa, en başından itibaren burada öğrendim. Şimdi yeniden açıldı ve beni layık gördüler. Kapandığı yıllar içinde memlekete, Adıyaman'a dönmüştüm. Beni orada buldular ve bu görevi önerdiler. Bu güzel ortamda, geçmişin izinde çalışmak çok keyifli. Bizden sonrakilerde buranın devamını getirirler diye umuyorum. Bu tür değerlerin yaşatılması gerekir." Bayram Karaçam ise tarihe tanıklık etmiş bir yerde çalışmanın heyecanı içinde, "Daha önce tarihe tanıklık etmiş bir yerde çalışmamıştım. Böyle bir yerin mutfağında olmak ayrı bir gurur. Sürekliliği olan bir yer ve eski yemekler sunuluyor. Şimdi biz buna yeni yorumlar katarak, yeni beğenileri de çekmeye uğraşıyoruz."Niğdeli Rumlardan Pandeli Çobanoğlu, Mısır Çarşısı'nın arkasındaki Mercan Yokuşu'nda seyyar bir arabada piyazcılık yaparak işe başlıyor. İlk köfteci dükkânını da Çukur Han'da ufak bir barakada açıyor ve hamallara köfte ekmek satıyor. Kısa zamanda lokanta herkesin sevdiği bir mekan haline geliyor. O yıllarda, Mustafa Kemal Atatürk de müdavimleri arasında. Ankara günlerinde Pandeli'nin mutfağını özlüyor, Ankara'da misafir ağırlayacağı bazı dönemlerde özel siparişleri, İstanbul'dan trene veriliyor. 6-7 Eylül olayları sırasında ne yazık ki Pandeli'nin Lokantası da yağmalanıyor. Pandeli'nin mesleği bıraktığını gazete manşetlerinden öğrenen dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes, meşhur ustayı ikna ediyor ve Mısır Çarşısı girişindeki Pandeli Lokantası devlet emriyle tahsis ediliyor. Bunun üzerine Pandeli Usta, oğlu Hristo ile birlikte ellerindeki kısıtlı bütçeyle hem yağmalanan Yağcılar İskelesi'ndeki mekânı hem de mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait yeni Pandeli Lokantası'nı ayağa kaldırıyor. Yerli-yabancı tüm turist rehberlerinde ve gezginlerin satırlarında yer alan Pandeli, Türkiye'nin ilk turizm belgeli lokantası unvanını alıyor. 1958 yılında şehircilik çalışmaları esnasında Yağcılar İskelesi'ndeki lokanta yıkılınca, Mısır Çarşısı girişindeki Pandeli Lokantası bu tarihten itibaren Eminönü'ndeki geleneğin yegâne temsilcisi oluyor. İki yıl önce kapılarını kapatan restoran şimdi yeniden hizmete açıldı.