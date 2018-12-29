Şehir kışın da güzel

BUGÜN NELER OLDU

Kışın gelmesi çocuklu aileler için biraz korkutucu olabiliyor. Çünkü çocukları evde oyalamak oldukça zor. Havaların soğuk, hastalıkların da yaygın olması anneler için panik sebebi. Ancak dışarda vakit geçirmek imkânsız değil. Bunun için doğru plan yapıp programlı davranmak çocuklarımızla keyifli zaman geçirmemiz için yeterli olabilir. Peki, benim önerim nedir? Öncelikle çocuk tiyatrolarında harika oyunlar var. Çalışan bir anneyseniz hafta sonları için tiyatroya gitmek hem size hem de çocuğunuza iyi gelecektir. Devlet tiyatrolarında gösterimde olan çocuk oyunlarından gözüme takılanlar şöyle:Keloğlan KeleşoğlanKeloğlan sıradan bir hayatın içinden çıkıp sıra dışı olaylar yaşamaya başlar. Hayata ve olaylara bakışı değişir. Artık bildiğimiz o eski tembel Keloğlan gitmiş, yerine çalışkan, kendine güvenen, insanları olumlu yönde etkileyen bir Keloğlan gelmiştir. Çocuklarınız için çalışkanlık, kendini fark etme, kendine güven gibi mesajlar içeren harika bir oyun. Cevahir Sahneleri ve Küçükçekmece DT Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.Papağan KaçtıPapağan Armağan, Rüstem dede ve Gül nine ile yaşamaktadır. Her günü birbirine benzeyen hayatından çok sıkılır ve Sarı Karga'nın onu kandırması ile evden kaçar. Çünkü Sarı Karga onun evdeki yerine gözünü dikmiştir. Armağan papağan sokaklarda yaşadığı zorluklar sonrası bakın ne dersler çıkaracaktır? Ankara'da 75.Yıl Sahnesi'nde 4 Ocak'a kadar oynanacak oyun için bir uyarı yapalım. Oyunda 'blacklight' kullanıldığı için nörolojik rahatsızlığı olanların izlemesi uygun değil.İki Köyün MasalıAli ile Ayşe birbiri ile anlaşamayan iki kardeştir. Sürekli kavga eder, eşyalarını paylaşamazlar. Anneleri ise bu durumdan çok rahatsızdır. Bir gece uyumadan önce onlara bir masal kitabı okur. Masal iki köyün arasında geçen anlaşmazlıkları anlatıyordur. Ali ve Ayşe masalı dinlerken uykuya dalar ve masalın içine girip asıl kahramanlar olurlar. Bu oyun çocukları anlaşamayan annelere ilaç gibi gelecektir. Çocuklarınızı mutlaka götürüp bu oyundan kendilerine pay çıkarmalarını sağlayabilirsiniz. Oyun İzmir Konak Sahnesi'nde 13 Ocak'a kadar oynanacak.Tiyatro dışında kış aylarında keyifli vakit geçirebileceğiniz diğer bir önerim de müzeler olacak.Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi ulaşım açısından oldukça rahat bir konumda. Türkiye'de kurulan ilk askeri müze ve denizcilik tarihimize dair bilgiler içeriyor. Gemiler ve denizcilikte kullanılan pek çok tarihi materyal çocuğunuzun ilgisini çekecektir.İstanbul Modern, çağdaş ve modern sanat alanında uluslararası pek çok koleksiyonu bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kütüphane, sergi salonları, sinema ve kafeleriyle de uzun süre vakit geçirebileceğiniz alanlara sahip. Çeşitli çocuk atölyelerine de ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu aylar için harika bir seçim.Çocuğunuz teknoloji ve bilime meraklıysa bu geziden büyük keyif alacaktır. Silahtar'da bulunan müzede enerji ve elektriğe dair pek çok alet bulunuyor. Enerji tarihimizin içinde yolculuk ederken müzenin giriş katında kendi elektriğinizi üretip, pil yapabileceğiniz ve daha pek çok deneyi gerçekleştirebileceğiniz bir enerji oyun alanı var.