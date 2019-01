7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Kazandığı uluslararası yarışmalarla dikkatleri üzerine çeken ve dünya çapında verdiği konserlerle günümüzün en çok beğenilen piyanistlerinden Freddy Kempf İstanbul'a geldi. Bugün saat 20.00'de İstanbul Resitalleri kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'te konser verecek. Biletler Biletix'te.Piyano çalmaya dört yaşında başlayan 1977 Londra doğumlu İngiliz piyanist, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile ilk konserini sekiz yaşında verdi. 10 yaşında İngiltere'deki Ulusal Mozart Piyano Yarışması'nı kazandı. 15 yaşında 1992 BBC Müzik Ödülleri'nde Yılın Genç Müzisyeni ödülüne değer görüldü. Ve şimdi The Telegraph'ın "Sizi yakacak derecede yoğun ve müziğe odaklı" diye tanımladığı 20'den fazla albümü ve YouTube'da bir milyondan fazla izlenen videoları ile İngiliz piyanisti Freddy Kempf karşınızda!Elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival yarın başlıyor. 17 Ocak'a kadar sürecek festival dünyanın alanında en iyi sanatçılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival dört gece beş gün boyunca beş farklı sahnede, Uludağ'ın büyüleyici atmosferini karlar üzerinde dev bir performans sahnesine dönüştürecek. Artbat, Slam, Red Axes, Agents Of Time, Caravaca, Shonky, Frankey & Sandrino, Mabbas, Ferhat Albayrak, Jennifer Cardini, Miyagi, Beegee, Nicolas Lutz, Paji, Traümer, Cem G Ve Wolfson ve çok daha fazlası Uludağ Music Festival'de olacak.İstanbul Modern, önemli müze yöneticilerini, Türkiye'deki meslektaşları ile buluşturmayı amaçlayan Müzeler Konuşuyor serisi için 2019'da Fransa'yı ağırlıyor. Centre Pompidou'nun direktörlüğünü yürüten Bernard Blistene 16 Ocak'ta saat 19.00'da 21. Yüzyılda Müzeyi Düşünmek başlıklı bir konuşma yapacak. Etkinlik Fransız Kültür Merkezi'nde.Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Sen balık değilsin ki adlı gösterisiyle Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da izleyicilerle buluşacak. Oktay Rifat'ın Ahmet şiirinin temelini oluşturduğu Sen balık değilsin ki, bugüne kadar 40'a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, kafelerde, derneklerde 200'den fazla kez sahnelendi. Gösteri 15 Ocak Salı günü saat 20.00'de.Cemal Reşit Rey Konser Salonu Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından Üstad Erol Sayan için, Türk Müziğine Adanmış Âsude Bir Ömür başlığı altında özel bir program düzenliyor. Programda Türk sazlarından oluşan topluluk Erol Sayan'ın eserlerinden oluşan repertuvarla sahne alacak. Etkinlik 15 Ocak Salı saat 20.00'de başlayacak.Edis, 18 Ocak Cuma akşamı Halkın Yıldızları etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek. Renkli sahne showları ve özel repertuvarı ile sevenleriyle eğlence dolu dakikalara imza atacak. Konser saat 20.30'da başlayacak. Biletler Biletix'te.- Son dönem alternatif müziğin güçlü isimlerinden Sena Şener, 2019 yılının ilk konseri için bugün saat 20.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleri ile buluşacak. Bilet 38.50 TL.- Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem'in sanat yönetmenliğinde düzenlenen Pera'da A Capella konser serisinin ilk perfromansı A Capella Boğaziçi bugün saat 17.00'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek. Bilet 20 TL.- Göksel 18 Ocak Cuma akşamı saat 22.30'da Dorock XL Beşiktaş'ta konser verecek. Bilet 60 TL.Grand Pera Emek Sahnesi perdelerini, yeni yılda ilk olarak yarın saat 20.00'de Ray Conney'in ustalık eseri olan Kaç Baba Kaç oyunu için aralayacak. İrfan Kangı'nın yönettiği, bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve iki saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran oyunda, rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan'ın başından geçen olaylar anlatılıyor.Antik Yunan tragedya yazarı Euripides'in eseri Medea'dan yola çıkarak yeniden yorumlanan Teessür adlı tiyatro oyunu bugün saat 20.30'da Kültüral Performing Arts'ta seyircisiyle buluşacak. Yunan mitolojisinin emsalsiz kadını Medea ile Yason'un hikayesini anlatan oyunu Ilgın Sönmez yönetiyor. Biletler Biletix'te.İstanbul Saint-Joseph Lisesi'nin ev sahipliği yaptığı, Fransa'da üç milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilen Nuit (Gece) sergisi 18 Ocak'a kadar devam edecek. Paris'teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, izleyicileri bir ormanda alacakaranlıkta bir gece gezmesine davet ediyor. Doğal hayat ortamını şehrin merkezine taşıyan sergi, insanın doğaya olan mesafeli yaklaşımını ters yüz ediyor. Sergi hafta içi her gün saat 15.00-18.00 arasında açık.- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Galatasaray Lisesi'ni mercek altına aldığı Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018) sergisi 23 Şubat'a kadar izleyiciyle buluşacak.- 22 sanatçının katılımıyla Yenilikler Yeni Yorumlar Karma adlı sergiyi 15 Ocak'a kadar Bahariye Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilirsiniz.- Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisi 1 Nisan'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam edecek.Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yarın saat 11.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda olacak. Prof. Nevzad Atlığ ile tarihçi-müzikolog Yılmaz Öztuna tarafından kurulan ve ilk şefi Nevzad Atlığ olan koro, Fatih Salgar tarafından yönetiliyor. Seslendirilen Türk musikisi klasikleri, ortaya çıktıkları dönemden müzikal yapılarına ve ifade ettikleri estetik değerlerden felsefi altyapılarına kadar bütünüyle, kendi hikâyemizi müziğin sınır tanımayan ortak diliyle anlatıyor.Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde samimi ve tatlı bir çikolata dükkanı arıyorsanız Hümaliva Çikolata Kahve tam size göre. Allegro, Soprano, Va Piano ve Macaron Burger gibi tatlılarıyla gelenleri kendine hayran bırakıyor. Çikolatanın her türlü halini burada tadabilir, arkadaşlarınızda keyifli vakit geçirebilirsiniz.Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi Pozitif Alan başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Alper Turan'ın küratörlüğünde gerçekleşecek olan sergi, video, yağlıboya, kolaj, heykel, yerleştirme ve fotoğraf gibi farklı medyaları kullanan sanatçıların işlerini birbirleriyle temas ettirecek ve HIV/AIDS'i deşifre etmeyi amaçlayacak. 2 Şubat'a kadar ziyaret edebilirsiniz.Demet Akalın bu akşam saat 22.00'de Jolly Joker Antalya'da sahne alacak. Bilet 68 TL.Tehlikeli Oyunlar tiyatro oyunu bugün saat 20.00'de TOY İzmir Ege Perla'da sahnelenecek. Bilet 56 TL.Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de İkinci Bahar adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Bilet 50.50 TL.Çini sanatı atölyesi 15 Ocak Salı günü saat 19.00'da İzmir Doryan Art'ta düzenlenecek. Etkinlik üç saat sürecek. Bilet 80 TL.Aşkın Nur Yengi 16 Ocak'ta Jolly Joker Ankara'da sahne alacak. Konser saat 21.00'de. Bilet 56.50 TL.