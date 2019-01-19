15. yılını bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da mekanlar sık sık kapanıp el değiştiriyor. 10 yılı devirmiş bir yere rastlamak neredeyse imkansız. Ama 15. yılını bitiren ve artık bir İstanbul klasiği olan Leb-i Derya dimdik ayakta. Beyoğlu, Kumbaracı Yokuşu'ndaki mekanın enfes bir manzarası var. Özellikle Avrupalı turistler burayı çok seviyor. Nasıl sevmesinler! Kazıklanmadan, İstanbul'un en güzel manzaralarından birinde lezzetli yemekler yiyorlar. Peki ama ne mi yemeli? Midye pilaki benim favorim. İstiridye mantarlı patates, Madam Nazen'den topik ve dağ mantarlı dil kavurma öne çıkan yemeklerinden bazıları.