Karaköy’de Berlin havası

BUGÜN NELER OLDU

Karaköy'ün en yeni mekanlarından biri Berlin Line. Eskiden Londra markası olan Bun&Burger'in olduğu yere açıldı. İşletmesinde tandık bir isim Melih Doğan var. Chez Moi'nin kardeş mekanı burası.Menüde Berlin lezzetleri de var. Örneğin Berlin usulü patates. Özel soslu ve göz yumurtalı olarak servis ediliyor. Sebzeli mücveri enfes. Trüf yağlı parmak patates de menünün en iyilerinden.İlla Alman usulü takılayım derseniz de Alman atıştırmalık tabağını söyleyebilirsiniz.Ya da dilerseniz Ottoman bölümünden kebap söylersiniz. Eğlenceli, uygun fiyatlı bir mekan.